West Bengal Election Results 2021 Winning Candidates Full List: Mamata loses Nandigram by 1956 votes; check constituency-wise performance

The Trinamool Congress registered a resounding victory in West Bengal, earning a two-thirds majority and a consecutive third term in the state.

The chief minister, however, lost by 1956 votes in Nandigram to former protege-turned-BJP adversary Suvendu Adhikari.

The TMC won 213 seats, the BJP clinched 77 seats and parties like Congress, CPM, CPI, AIMIM and All India Forward Bloc garnered negligible vote shares.

Parties such as the AIMIM and Abbas Siddiqui's ISF, which were seen as having the potential to deal a blow to the TMC's minority support base, failed to make an impression as the minorities threw their weight behind Mamata Banerjee.

In terms of vote share, the TMC had 47.94 percent of the votes against the BJP's 38.13 per cent.

Party Won Leading Total All India Trinamool Congress 213 0 213 Bharatiya Janata Party 77 0 77 Independent 1 0 1 Rashtriya Secular Majlis Party 1 0 1 Total 292 0 292

In the 2016 Assembly election, TMC bagged 211 of the 294 seats at stake while Congress-Left combine got 76 seats and the BJP managed to garner three constituencies.

Some of the prominent winners this time are TMC turncoat Suvendu Adhikari, state ministers Subrata Mukherjee, Firhad Hakim and Partha Chatterjee, and TMC leaders Aroop Biswas and Sobhandeb Chattopadhyay.

Among the most notable losses in the state were those of BJP candidate and Rajya Sabha MP Swapan Dasgupta (Tarakeswar), Chunchura BJP candidate and Lok Sabha MP Locket Chatterjee, union minister and BJP's Tollygunge candidate Babul Supriyo, and actor Rudranil Ghosh, who faced a defeat at the hands of TMC heavyweight Sobhandeb Chattopadhyay in Bhowanipore. Former JNUSU president Aishe Ghosh, who made her poll debut on a CPM ticket from Januria, lost by a margin over 45,000 votes to TMC's Hareram Singh.

Constituency name Winning candidate Winning party Trailing candidate Trailing party Margin Alipurduars SUMAN KANJILAL Bharatiya Janata Party SOURAV CHAKRABORTY (GHUTIS) All India Trinamool Congress 16007 Amdanga RAFIQUR RAHAMAN All India Trinamool Congress JOYDEV MANNA Bharatiya Janata Party 25480 Amta SUKANTA KUMAR PAUL All India Trinamool Congress DEBTANU BHATTACHARYA Bharatiya Janata Party 26205 Arambag MADHUSUDAN BAG Bharatiya Janata Party SUJATA MONDAL All India Trinamool Congress 7172 Asansol Uttar Ghatak Moloy All India Trinamool Congress Krishnendu Mukherjee Bharatiya Janata Party 21110 Ashoknagar NARAYAN GOSWAMI All India Trinamool Congress TANUJA CHAKRABORTY Bharatiya Janata Party 23532 Asnsol Dakshin AGNIMITRA PAUL Bharatiya Janata Party SAYANI GHOSH All India Trinamool Congress 4487 Ausgram ABHEDANANDA THANDER All India Trinamool Congress KALITA MAJI Bharatiya Janata Party 11815 Baduria ABDUR RAHIM QUAZI All India Trinamool Congress SUKALYAN BAIDYA Bharatiya Janata Party 56444 Bagda Biswajit Das Bharatiya Janata Party Paritosh Kumar Saha All India Trinamool Congress 9792 Baghmundi Sushanta Mahato All India Trinamool Congress Ashutosh Mahato AJSU Party 13969 Bagnan Arunava Sen (Raja) All India Trinamool Congress Anupam Mallik Bharatiya Janata Party 30120 Baharampur Subrata Maitra (Kanchan) Bharatiya Janata Party Naru Gopal Mukherjee All India Trinamool Congress 26852 Baisnabnagar CHANDANA SARKAR All India Trinamool Congress SWADHIN KUMAR SARKAR Bharatiya Janata Party 2471 Balagarh MANORANJAN BAPARI All India Trinamool Congress SUBHAS CHANDRA HALDAR Bharatiya Janata Party 5784 Balarampur BANESWAR MAHATO Bharatiya Janata Party SHANTIRAM MAHATO All India Trinamool Congress 423 Bally RANA CHATTERJEE All India Trinamool Congress BAISHALI DALMIYA Bharatiya Janata Party 6237 Ballygunge Subrata Mukherjee All India Trinamool Congress LOKENATH CHATTERJEE Bharatiya Janata Party 75359 Balurghat Ashok Kumar Lahiri Bharatiya Janata Party Sekhar Dasgupta All India Trinamool Congress 13436 Bandwan RAJIB LOCHAN SAREN All India Trinamool Congress PARCY MURMU Bharatiya Janata Party 18831 Bangaon Dakshin SWAPAN MAJUMDER Bharatiya Janata Party ALO RANI SARKAR All India Trinamool Congress 2004 Bangaon Uttar ASHOK KIRTANIA Bharatiya Janata Party SHYAMAL ROY All India Trinamool Congress 10488 Bankura NILADRI SEKHAR DANA Bharatiya Janata Party SAYANTIKA BANERJEE All India Trinamool Congress 1468 Barabani BIDHAN UPADHYAY All India Trinamool Congress ARIJIT ROY Bharatiya Janata Party 23457 Baranagar TAPAS ROY All India Trinamool Congress PARNO MITTRA Bharatiya Janata Party 35147 Barasat CHIRANJEET CHAKRABARTI All India Trinamool Congress SANKAR CHATTERJEE Bharatiya Janata Party 23783 Barjora ALOK MUKHERJEE All India Trinamool Congress SUPRITI CHATTERJEE Bharatiya Janata Party 3269 Barrackpur RAJU CHAKRABORTY (RAJ) All India Trinamool Congress CHANDRAMANI SHUKLA Bharatiya Janata Party 9222 Baruipur Paschim BIMAN BANERJEE All India Trinamool Congress DEBOPAM CHATTOPADHYAYA(BABU) Bharatiya Janata Party 61910 Baruipur Purba BIVAS SARDAR (VOBO) All India Trinamool Congress CHANDAN MONDAL Bharatiya Janata Party 49641 Basanti SHYAMAL MONDAL All India Trinamool Congress RAMESH MAJHI Bharatiya Janata Party 50642 Basirhat Dakshin DR. SAPTARSHI BANERJEE All India Trinamool Congress TARAK NATH GHOSH Bharatiya Janata Party 24468 Basirhat Uttar RAFIKUL ISLAM MONDAL All India Trinamool Congress MD BAIJID AMIN Rashtriya Secular Majlis Party 89351 Behala Paschim PARTHA CHATTERJEE All India Trinamool Congress SRABANTI CHATTERJEE Bharatiya Janata Party 50884 Behala Purba Ratna Chatterjee All India Trinamool Congress Payel Sarkar Bharatiya Janata Party 37428 Beldanga HASANUZZAMAN SK All India Trinamool Congress SUMIT GHOSH Bharatiya Janata Party 53832 Beleghata PARESH PAUL All India Trinamool Congress KASHINATH BISWAS Bharatiya Janata Party 67140 Bhabanipur Sobhandeb Chattopadhyay All India Trinamool Congress Rudranil Ghosh Bharatiya Janata Party 28719 Bhagabangola IDRIS ALI All India Trinamool Congress MD. KAMAL HOSSAIN Communist Party of India (Marxist) 106008 Bhagabanpur RABINDRANATH MAITY Bharatiya Janata Party ARDHENDU MAITY All India Trinamool Congress 27549 Bhangar MD. NAWSAD SIDDIQUE Rashtriya Secular Majlis Party KARIM REZAUL All India Trinamool Congress 26151 Bharatpur HUMAYUN KABIR All India Trinamool Congress IMAN KALYAN MUKHERJEE Bharatiya Janata Party 43083 Bhatar ADHIKARI MANGOBINDA All India Trinamool Congress MAHENDRANATH KOWAR Bharatiya Janata Party 31741 Bhatpara PAWAN KUMAR SINGH Bharatiya Janata Party JITENDRA SHAW (JITU) All India Trinamool Congress 13687 Bidhannagar SUJIT BOSE S/O - LATE AJIT BOSE All India Trinamool Congress SABYA SACHI DUTTA S/O - LATE GOURI SANKAR DUTTA Bharatiya Janata Party 7997 Bijpur SUBODH ADHIKARY All India Trinamool Congress SUBHRANSHU ROY Bharatiya Janata Party 13347 Binpur DEBNATH HANSDA All India Trinamool Congress PALAN SAREN Bharatiya Janata Party 39494 Bishnupur DILIP MONDAL All India Trinamool Congress AGNISWAR NASKAR Bharatiya Janata Party 58832 Bishnupur TANMAY GHOSH (BUMBA) Bharatiya Janata Party ARCHITA BID All India Trinamool Congress 11420 Bolpur SINHA CHANDRANATH All India Trinamool Congress ANIRBAN GANGULY Bharatiya Janata Party 22280 Budge Budge ASHOK KUMAR DEB All India Trinamool Congress DR. TARUN KUMAR ADAK Bharatiya Janata Party 44714 Burdwan Dakshin KHOKAN DAS All India Trinamool Congress SANDIP NANDI Bharatiya Janata Party 8105 Burdwan Uttar NISITH KUMAR MALIK All India Trinamool Congress RADHA KANTA ROY Bharatiya Janata Party 17268 Burwan JIBAN KRISHNA SAHA All India Trinamool Congress AMIYA KUMAR DAS Bharatiya Janata Party 2749 Canning Paschim Paresh Ram Das All India Trinamool Congress ARNAB ROY Bharatiya Janata Party 35243 Canning Purba SAOKAT MOLLA All India Trinamool Congress GAZI SHAHABUDDIN SIRAJI Rashtriya Secular Majlis Party 53007 Chakdaha Bankim Chandra Ghosh Bharatiya Janata Party Subhankar Singha (Jishu) All India Trinamool Congress 11680 Chakulia AZAD MINHAJUL ARFIN All India Trinamool Congress SACHIN PRASAD Bharatiya Janata Party 33837 Champdani ARINDAM GUIN (BUBAI) All India Trinamool Congress DILIP SINGH Bharatiya Janata Party 30078 Chanchal Nihar Ranjan Ghosh All India Trinamool Congress Dipankar Ram (Bankat) Bharatiya Janata Party 67338 Chandannagar INDRANIL SEN All India Trinamool Congress DEEPANJAN KUMAR GUHA Bharatiya Janata Party 31029 Chandipur Soham Chakraborty All India Trinamool Congress Pulak Kanti Guria Bharatiya Janata Party 13472 Chanditala SWATI KHANDOKER All India Trinamool Congress DEBASHISH DASGUPTA(YASH D GUPTAA) Bharatiya Janata Party 41347 Chandrakona ARUP DHARA All India Trinamool Congress SIBARAM DAS Bharatiya Janata Party 11281 Chapra RUKBANUR RAHMAN All India Trinamool Congress JEBER SEKH Independent 12118 Chhatna SATYANARAYAN MUKHOPADHYAY Bharatiya Janata Party SUBASISH BATABYAL All India Trinamool Congress 7164 Chopra HAMIDUL RAHAMAN All India Trinamool Congress MD. SHAHIN AKHTER Bharatiya Janata Party 64905 Chowrangee BANDYOPADHYAY NAYNA All India Trinamool Congress DEVDUTTA MAJI Bharatiya Janata Party 45344 Chunchura Asit Mazumder (Tapan) All India Trinamool Congress Locket Chatterjee Bharatiya Janata Party 18417 Cooch Behar Dakshin Nikhil Ranjan Dey Bharatiya Janata Party Avijit De Bhowmik All India Trinamool Congress 4931 COOCHBEHAR UTTAR SUKUMAR ROY Bharatiya Janata Party BINAY KRISHNA BARMAN All India Trinamool Congress 14615 Dabgram-Fulbari Sikha Chatterjee Bharatiya Janata Party Goutam Deb All India Trinamool Congress 27593 Dantan BIKRAM CHANDRA PRADHAN All India Trinamool Congress Saktipada Nayak Bharatiya Janata Party 623 Darjeeling NEERAJ TAMANG ZIMBA Bharatiya Janata Party KESHAV RAJ SHARMA Independent 21276 Daspur MAMATA BHUNIA All India Trinamool Congress PRASANTA BERA Bharatiya Janata Party 26842 Debra HUMAYUN KABIR All India Trinamool Congress BHARATI GHOSH Bharatiya Janata Party 11226 Deganga RAHIMA MONDAL All India Trinamool Congress KARIM ALI Rashtriya Secular Majlis Party 32537 Dhanekhali ASIMA PATRA All India Trinamool Congress TUSAR KUMAR MAJUMDAR Bharatiya Janata Party 30159 Dhupguri BISHNU PADA RAY Bharatiya Janata Party MITALI ROY All India Trinamool Congress 4355 Diamond Harbour PANNALAL HALDER All India Trinamool Congress DIPAK KUMAR HALDER Bharatiya Janata Party 16996 Dinhata NISITH PRAMANIK Bharatiya Janata Party UDAYAN GUHA All India Trinamool Congress 57 Domjur KALYAN GHOSH All India Trinamool Congress RAJIB BANERJEE S/O- LATE DHANANJOY BANERJEE Bharatiya Janata Party 42620 Domkal JAFIKUL ISLAM All India Trinamool Congress MD. MOSTAFIJUR RAHAMAN (RANA) Communist Party of India (Marxist) 47229 Dubrajpur Anup Kumar Saha Bharatiya Janata Party Debabrata Saha All India Trinamool Congress 3863 Dum Dum BRTYA BASU All India Trinamool Congress BIMALSHANKAR NANDA Bharatiya Janata Party 26731 Dum Dum Uttar CHANDRIMA BHATTACHARYA All India Trinamool Congress DR. ARCHANA MAJUMDAR Bharatiya Janata Party 28499 Durgapur Paschim LAKSHMAN CHANDRA GHORUI Bharatiya Janata Party BISWANATH PARIAL All India Trinamool Congress 14664 Durgapur Purba PRADIP MAZUMDAR All India Trinamool Congress COLONEL DIPTANSU CHAUDHURY Bharatiya Janata Party 3746 Egra TARUN KUMAR MAITY All India Trinamool Congress ARUP DASH Bharatiya Janata Party 18491 Englishbazar SREERUPA MITRA CHAUDHURY(NIRBHOY DIDI) Bharatiya Janata Party KRISHNENDU NARAYAN CHOUDHURY All India Trinamool Congress 20099 Entally Swarna Kamal Saha All India Trinamool Congress Priyanka Tibrewal Bharatiya Janata Party 58257 Falakata DIPAK BARMAN Bharatiya Janata Party SUBHASH CHANDRA ROY All India Trinamool Congress 3990 Falta SANKAR KUMAR NASKAR All India Trinamool Congress BIDHAN PARUI Bharatiya Janata Party 40774 Farakka MANIRUL ISLAM All India Trinamool Congress GHOSH HEMANTA Bharatiya Janata Party 59945 Gaighata SUBRATA THAKUR Bharatiya Janata Party NAROTTAM BISWAS All India Trinamool Congress 9578 Galsi NEPAL GHORUI All India Trinamool Congress BIKASH BISWAS Bharatiya Janata Party 19262 Gangarampur SATYENDRA NATH RAY Bharatiya Janata Party GOUTAM DAS All India Trinamool Congress 4592 Garbeta Uttara Singha (Hazra) All India Trinamool Congress Madan Ruidas Bharatiya Janata Party 10572 Gazole CHINMOY DEB BARMAN Bharatiya Janata Party BASANTI BARMAN All India Trinamool Congress 1798 Ghatal SITAL KAPAT Bharatiya Janata Party SHANKAR DOLAI All India Trinamool Congress 966 Goalpokhar MD. GHULAM RABBANI All India Trinamool Congress MD. GHULAM SARWAR Bharatiya Janata Party 73514 Goghat BISWANATH KARAK Bharatiya Janata Party MANAS MAJUMDAR All India Trinamool Congress 4147 Gopiballavpur Dr. Khagendra Nath Mahata All India Trinamool Congress Sanjit Mahata Bharatiya Janata Party 23768 Gosaba JAYANTA NASKAR All India Trinamool Congress BARUN PRAMANIK (CHITTA) Bharatiya Janata Party 23709 Habibpur JOYEL MURMU Bharatiya Janata Party PRODIP BASKEY All India Trinamool Congress 19517 Habra JYOTI PRIYA MALLICK All India Trinamool Congress BISWAJIT SINHA Bharatiya Janata Party 3841 Haldia Tapasi Mondal Bharatiya Janata Party Swapan Naskar All India Trinamool Congress 15008 Hansan Dr. ASOK KUMAR CHATTOPADHYAY All India Trinamool Congress NIKHIL BANERJEE Bharatiya Janata Party 50613 Hariharpara NIAMOT SHEIKH All India Trinamool Congress MIR ALAMGIR (PALASH) Indian National Congress 14066 Haringhata ASIM KUMAR SARKAR Bharatiya Janata Party NILIMA NAG (MALLICK) All India Trinamool Congress 15200 Haripal Dr. Karabi Manna All India Trinamool Congress Samiran Mitra Bharatiya Janata Party 23072 Harirampur BIPLAB MITRA All India Trinamool Congress NILANJAN ROY Bharatiya Janata Party 22672 Harischandrapur TAJMUL HOSSAIN All India Trinamool Congress MD. MATIBUR RAHAMAN Bharatiya Janata Party 77473 Haroa ISLAM SK NURUL (HAJI) All India Trinamool Congress KUTUBUDDIN FATHE Rashtriya Secular Majlis Party 80978 Hemtabad SATYAJIT BARMAN All India Trinamool Congress CHANDIMA ROY Bharatiya Janata Party 27215 Hingalganj DEBES MANDAL All India Trinamool Congress NEMAI DAS Bharatiya Janata Party 24916 Howrah Dakshin NANDITA CHOWDHURY All India Trinamool Congress RANTIDEV SENGUPTA Bharatiya Janata Party 50569 Howrah Madhya Arup Roy, S/o Late Prabhat Roy All India Trinamool Congress Sanjay Singh Bharatiya Janata Party 46547 Howrah Uttar GAUTAM CHOWDHURI All India Trinamool Congress UMESH RAI Bharatiya Janata Party 5522 Indus NIRMAL KUMAR DHARA Bharatiya Janata Party RUNU METE All India Trinamool Congress 7220 Islampur ABDUL KARIM CHOWDHARY All India Trinamool Congress SAUMYAROOP MANDAL Bharatiya Janata Party 37440 Itahar MOSARAF HUSSEN All India Trinamool Congress AMIT KUMAR KUNDU Bharatiya Janata Party 43975 Jadavpur DEBABRATA MAJUMDAR (MALAY) All India Trinamool Congress Dr. SUJAN CHAKRABORTY Communist Party of India (Marxist) 38869 Jagatballavpur SITANATH GHOSH All India Trinamool Congress ANUPAM GHOSH Bharatiya Janata Party 29196 Jagatdal SOMENATH SHYAM ICHINI All India Trinamool Congress ARINDAM BHATTACHARYA Bharatiya Janata Party 18364 Jalangi ABDUR RAZZAK All India Trinamool Congress SAIFUL ISLAM MOLLA Communist Party of India (Marxist) 79276 Jalpaiguri DR. PRADIP KUMAR BARMA All India Trinamool Congress SOUJIT SINGHA (PIKU) Bharatiya Janata Party 941 Jamalpur ALOK KUMAR MAJHI All India Trinamool Congress BALARAM BAPARI Bharatiya Janata Party 17971 Jamuria HARERAM SINGH All India Trinamool Congress TAPAS KUMAR ROY Bharatiya Janata Party 8051 Jangipara SNEHASIS CHAKRABORTY All India Trinamool Congress DEBJIT SARKAR Bharatiya Janata Party 17926 Jhargram BIRBAHA HANSDA All India Trinamool Congress SUKHAMAY SATPATHY (JAHAR) Bharatiya Janata Party 38240 Jorasanko VIVEK GUPTA All India Trinamool Congress MEENA DEVI PUROHIT Bharatiya Janata Party 12743 Joynagar BISWANATH DAS All India Trinamool Congress RABIN SARDAR Bharatiya Janata Party 38683 Joypur Nara Hari Mahato Bharatiya Janata Party Phanibhushan Kumar Indian National Congress 12200 Kakdwip MANTURAM PAKHIRA All India Trinamool Congress DIPANKAR JANA Bharatiya Janata Party 25302 Kalchini BISHAL LAMA Bharatiya Janata Party PASSANG LAMA All India Trinamool Congress 28576 Kaliaganj SOUMEN ROY Bharatiya Janata Party TAPAN DEB SINGHA All India Trinamool Congress 21820 Kaliganj NASIRUDDIN AHAMED (LAL) All India Trinamool Congress ABHIJIT GHOSH Bharatiya Janata Party 46987 Kalimpong RUDEN SADA LEPCHA Independent SUVA PRADHAN Bharatiya Janata Party 3870 Kalna DEBOPRASAD BAG (POLTU) All India Trinamool Congress BISWAJIT KUNDU Bharatiya Janata Party 7478 Kalyani AMBIKA ROY Bharatiya Janata Party ANIRUDDHA BISWAS All India Trinamool Congress 2206 Kamarhati MADAN MITRA All India Trinamool Congress Anindya Banerjee Bharatiya Janata Party 35408 Kandi APURBA SARKAR (DAVID) All India Trinamool Congress GOUTAM ROY Bharatiya Janata Party 38080 Kanthi Dakshin ARUP KUMAR DAS Bharatiya Janata Party JYOTIRMOY KAR All India Trinamool Congress 10293 Kanthi Uttar SUMITA SINHA Bharatiya Janata Party TARUN KUMAR JANA All India Trinamool Congress 9330 Karandighi GOUTAM PAUL All India Trinamool Congress SUBHAS CHANDRA SINHA S/O: HARANARAYAN SINHA Bharatiya Janata Party 36626 Karimpur Bimalendu Sinha Roy All India Trinamool Congress Samarendranath Ghosh Bharatiya Janata Party 23575 Kasba AHMED JAVED KHAN All India Trinamool Congress DR. INDRANIL KHAN Bharatiya Janata Party 63622 Kashipur KAMALAKANTA HANSDA Bharatiya Janata Party SWAPAN KUMAR BELTHARIA All India Trinamool Congress 7387 Kashipur-Belgachhia Atin Ghosh All India Trinamool Congress Sibaji Sinha Roy Bharatiya Janata Party 35390 Katulpur HARAKALI PROTIHER Bharatiya Janata Party SANGEETA MALIK All India Trinamool Congress 11785 Katwa Rabindranath Chatterjee All India Trinamool Congress Shyama Majumdar Bharatiya Janata Party 9155 Keshiary PARESH MURMU All India Trinamool Congress SONALI MURMU SOREN Bharatiya Janata Party 15330 Keshpur Seuli Saha All India Trinamool Congress Pritish Ranjan Kuar Bharatiya Janata Party 20720 Ketugram Sekh Sahonawez All India Trinamool Congress Anadi Ghosh (Mathura) Bharatiya Janata Party 12683 Khanakul SUSANTA GHOSH Bharatiya Janata Party MUNSI NAZBUL KARIM All India Trinamool Congress 12884 Khandaghosh NABIN CHANDRA BAG All India Trinamool Congress BIJAN MANDAL Bharatiya Janata Party 20886 Kharagpur DINEN ROY All India Trinamool Congress TAPAN BHUYA Bharatiya Janata Party 36230 Kharagpur Sadar HIRANMOY CHATTOPADHYAYA Bharatiya Janata Party PRADIP SARKAR All India Trinamool Congress 3771 Khardaha KAJAL SINHA All India Trinamool Congress SILBHADRA DATTA Bharatiya Janata Party 28140 Khargram ASHIS MARJIT All India Trinamool Congress ADITYA MOULIK Bharatiya Janata Party 32573 Khejuri SANTANU PRAMANIK Bharatiya Janata Party PARTHA PRATIM DAS All India Trinamool Congress 17965 Kolkata Port Firhad Hakim All India Trinamool Congress Awadh Kishore Gupta Bharatiya Janata Party 68554 Krishnaganj ASHIS KUMAR BISWAS Bharatiya Janata Party DR. TAPAS MANDAL All India Trinamool Congress 21277 Krishnanagar Dakshin UJJAL BISWAS All India Trinamool Congress MAHADEV SARKAR Bharatiya Janata Party 9305 Krishnanagar Uttar MUKUL ROY Bharatiya Janata Party KOUSHANI MUKHERJEE All India Trinamool Congress 35089 Kulpi JOGARANJAN HALDER All India Trinamool Congress PRANAB KUMAR MALLIK Bharatiya Janata Party 33818 Kultali Ganesh Chandra Mondal All India Trinamool Congress Mintu Halder Bharatiya Janata Party 47177 Kulti AJAY KUMAR PODDAR Bharatiya Janata Party UJJAL CHATTERJEE All India Trinamool Congress 679 Kumarganj TORAF HOSSAIN MANDAL All India Trinamool Congress Manas Sarkar Bharatiya Janata Party 29367 Kumargram MANOJ KUMAR ORAON Bharatiya Janata Party LEOS KUJUR (URAO) All India Trinamool Congress 11001 Kurseong Bishnu Prasad Sharma (alias B.P. Bajgain) Bharatiya Janata Party Tshering Lama Independent 15515 Kushmandi REKHA ROY All India Trinamool Congress RANJIT KUMAR ROY Bharatiya Janata Party 12584 Labhpur ABHIJIT SINHA (RANA) All India Trinamool Congress BISWAJIT MONDAL Bharatiya Janata Party 17975 Lalgola ALI MOHAMMAD All India Trinamool Congress ABU HENA Indian National Congress 60707 Madarihat MANOJ TIGGA Bharatiya Janata Party RAJESH LAKRA All India Trinamool Congress 29685 Madhyamgram RATHIN GHOSH All India Trinamool Congress RAJASREE RAJBANSHI Bharatiya Janata Party 48126 Magrahat Paschim GIAS UDDIN MOLLA All India Trinamool Congress DHURJATI SAHA (MANAS) Bharatiya Janata Party 46941 Magrahat Purba NAMITA SAHA All India Trinamool Congress CHANDAN KUMAR NASKAR Bharatiya Janata Party 54079 Maheshtala DULAL CHANDRA DAS All India Trinamool Congress UMESH DAS Bharatiya Janata Party 57949 Mahishadal TILAK KUMAR CHAKRABORTY All India Trinamool Congress BISWANATH BANERJEE Bharatiya Janata Party 2386 Mal BULU CHIK BARAIK All India Trinamool Congress MAHESH BAGEY Bharatiya Janata Party 5465 Malatipur ABDUR RAHIM BOXI All India Trinamool Congress MOUSUMI DAS Bharatiya Janata Party 91949 Maldaha Gopal Chandra Saha Bharatiya Janata Party Ujjwal Kumar Chowdhury All India Trinamool Congress 15456 Manbazar SANDHYARANI TUDU All India Trinamool Congress GOURI SINGH SARDAR Bharatiya Janata Party 15516 Mandirbazar JOYDEB HALDER All India Trinamool Congress DILIP KUMAR JATUA Bharatiya Janata Party 23492 Manikchak SABITRI MITRA All India Trinamool Congress GOUR CHANDRA MANDAL Bharatiya Janata Party 33878 Maniktola Sadhan Pande All India Trinamool Congress Kalyan Chaubey Bharatiya Janata Party 20238 Mathabhanga Sushil Barman Bharatiya Janata Party Girindra Nath Barman All India Trinamool Congress 26134 Matigara-Naxalbari Anandamay Barman Bharatiya Janata Party Rajen Sundas All India Trinamool Congress 70848 Maynaguri Kaushik Roy Bharatiya Janata Party Manoj Roy All India Trinamool Congress 11911 Mayureswar ABHIJIT ROY All India Trinamool Congress Shyamapada Mondal Bharatiya Janata Party 12075 Medinipur June Maliah All India Trinamool Congress Samit Kumar Dash Bharatiya Janata Party 24397 Mekliganj ADHIKARY PARESH CHANDRA All India Trinamool Congress DADHIRAM RAY Bharatiya Janata Party 14685 Memari MADHUSUDAN BHATTACHARYA All India Trinamool Congress BHISMADEB BHATTACHARYA Bharatiya Janata Party 23078 Metiaburuz ABDUL KHALEQUE MOLLA All India Trinamool Congress RAMJIT PRASAD Bharatiya Janata Party 119604 Minakhan USHA RANI MONDAL All India Trinamool Congress JAYANTA MONDAL Bharatiya Janata Party 55830 Mongalkote Apurba Chowdhury (Achal) All India Trinamool Congress Rana Protap Goswami Bharatiya Janata Party 22337 Monteswar CHOWDHURY SIDDIQULLAH All India Trinamool Congress SAIKAT PANJA Bharatiya Janata Party 31805 Mothabari YEASMIN SABINA All India Trinamool Congress SHYAMCHAND GHOSH Bharatiya Janata Party 56573 Moyna Ashoke Dinda Bharatiya Janata Party Sangram Kumar Dolai All India Trinamool Congress 1260 Murarai DR MOSARRAF HOSSAIN All India Trinamool Congress DEBASISH ROY Bharatiya Janata Party 98246 Murshidabad GOURI SANKAR GHOSH Bharatiya Janata Party SHAONI SINGHA ROY All India Trinamool Congress 2491 Nabadwip PUNDARIKAKSHYA SAHA All India Trinamool Congress SIDHARTHA SHANKAR NASKAR Bharatiya Janata Party 18571 Nabagram KANAI CHANDRA MONDAL All India Trinamool Congress MOHAN HALDER Bharatiya Janata Party 35533 Nagrakata PUNA BHENGRA Bharatiya Janata Party JOSEPH MUNDA All India Trinamool Congress 23475 Naihati PARTHA BHOWMICK All India Trinamool Congress PHALGUNI PATRA Bharatiya Janata Party 18855 Nakashipara Kallol Khan All India Trinamool Congress Santanu Dey Bharatiya Janata Party 21271 Nalhati RAJENDRA PRASAD SINGH (RAJU SINGH) All India Trinamool Congress TAPAS KUMAR YADAV(ANANDA YADAV) Bharatiya Janata Party 56905 Nandakumar SUKUMAR DE All India Trinamool Congress ADHIKARY NILANJAN Bharatiya Janata Party 5406 Nandigram ADHIKARI SUVENDU Bharatiya Janata Party Mamata Banerjee All India Trinamool Congress 1956 Nanoor BIDHAN CHANDRA MAJHI All India Trinamool Congress TARAKESWAR SAHA Bharatiya Janata Party 6670 Naoda SAHINA MOMTAZ KHAN All India Trinamool Congress ANUPAM MANDAL Bharatiya Janata Party 74153 Narayangarh ATTA SURJA KANTA All India Trinamool Congress RAMA PRASAD GIRI Bharatiya Janata Party 2416 Natabari Mihir Goswami Bharatiya Janata Party Rabindra Nath Ghosh All India Trinamool Congress 23440 Nayagram DULAL MURMU All India Trinamool Congress BAKUL MURMU Bharatiya Janata Party 22754 Noapara MANJU BASU All India Trinamool Congress SUNIL SINGH Bharatiya Janata Party 26710 Onda AMARNATH SHAKHA Bharatiya Janata Party ARUP KUMAR KHAN All India Trinamool Congress 11551 Palashipara Dr. Manik Bhattacharya All India Trinamool Congress Bibhash Chandra Mandal Bharatiya Janata Party 51336 Panchla GULSAN MULLICK All India Trinamool Congress MOHIT LAL GHANTI Bharatiya Janata Party 32751 Pandabeswar NARENDRANATH CHAKRABORTY All India Trinamool Congress KUMAR JITENDRA TEWARI Bharatiya Janata Party 3803 Pandua Dr. Ratna De Nag All India Trinamool Congress Partha Sharma Bharatiya Janata Party 31858 Panihati NIRMAL GHOSH All India Trinamool Congress SANMOY BANDYOPADHYAY Bharatiya Janata Party 25177 Panskura Paschim PHIROJA BIBI All India Trinamool Congress SINTU SENAPATI Bharatiya Janata Party 8889 Panskura Purba Biplab Roy Chowdhury All India Trinamool Congress Debabrata Pattanayek Bharatiya Janata Party 9660 Para NADIAR CHAND BOURI Bharatiya Janata Party UMAPADA BAURI All India Trinamool Congress 4007 Patashpur UTTAM BARIK All India Trinamool Congress AMBUJAKSHA MAHANTI Bharatiya Janata Party 9994 Patharpratima SAMIR KUMAR JANA All India Trinamool Congress ASIT KUMAR HALDAR Bharatiya Janata Party 22134 Phansidewa Durga Murmu Bharatiya Janata Party Chhotan Kisku All India Trinamool Congress 27711 Pingla AJIT MAITY All India Trinamool Congress ANTARA BHATTACHARYYA Bharatiya Janata Party 6656 Purbasthali Dakshin SWAPAN DEBNATH All India Trinamool Congress RAJIB KUMAR BHOWMICK Bharatiya Janata Party 17410 Purbasthali Uttar TAPAN CHATTERJEE All India Trinamool Congress GOBARDHAN DAS Bharatiya Janata Party 6706 Pursurah BIMAN GHOSH Bharatiya Janata Party DILIP YADAV All India Trinamool Congress 28178 Purulia Sudip Kumar Mukherjee Bharatiya Janata Party Sujoy Banerjee All India Trinamool Congress 7018 RaghunathGanj Akhruzzaman All India Trinamool Congress Golam Modaswer Bharatiya Janata Party 98313 Raghunathpur Vivekananda Bauri Bharatiya Janata Party Bouri Hazari All India Trinamool Congress 5438 Raidighi ALOKE JALDATA All India Trinamool Congress SANTANU BAPULI Bharatiya Janata Party 35568 Raiganj KRISHNA KALYANI Bharatiya Janata Party AGARWAL KANAIA LAL All India Trinamool Congress 20748 Raina Shampa Dhara All India Trinamool Congress Manik Roy Bharatiya Janata Party 18205 Raipur MRITYUNJOY MURMU All India Trinamool Congress SUDHANSHU HANSDA Bharatiya Janata Party 19398 Rajarhat Gopalpur ADITI MUNSHI All India Trinamool Congress SAMIK BHATTACHARYA Bharatiya Janata Party 25296 Rajarhat New Town TAPASH CHATTERJEE All India Trinamool Congress BHASKAR ROY S/O - DULAL ROY Bharatiya Janata Party 56432 Rajganj KHAGESWAR ROY All India Trinamool Congress SUPEN ROY Bharatiya Janata Party 15773 Ramnagar AKHIL GIRI All India Trinamool Congress SWADESH RANJAN NAYAK Bharatiya Janata Party 12517 Rampurhat ASISH BANERJEE All India Trinamool Congress SUBHASIS CHOUDHURY (KHOKAN) Bharatiya Janata Party 8472 Ranaghat Dakshin MUKUT MANI ADHIKARI Bharatiya Janata Party BARNALI DEY ROY All India Trinamool Congress 16515 Ranaghat Uttar Paschim PARTHASARATHI CHATTERJEE Bharatiya Janata Party SANKAR SINGHA All India Trinamool Congress 23128 Ranaghat Uttar Purba ASHIM BISWAS Bharatiya Janata Party SAMIR KUMAR PODDAR All India Trinamool Congress 31782 Ranibandh Jyotsna Mandi All India Trinamool Congress Kshudiram Tudu Bharatiya Janata Party 3939 Raniganj TAPAS BANERJEE All India Trinamool Congress DR. BIJAN MUKHERJEE Bharatiya Janata Party 3556 Raninagar ABDUL SOUMIK HOSSAIN All India Trinamool Congress FIROZA BEGAM Indian National Congress 79702 Rashbehari DEBASISH KUMAR All India Trinamool Congress LT. GEN. (DR.) SUBRATA SAHA Bharatiya Janata Party 21414 Ratua Samar Mukherjee All India Trinamool Congress Abishek Singhania Bharatiya Janata Party 75650 Rejinagar RABIUL ALAM CHOWDHURY All India Trinamool Congress ARABINDA BISWAS Bharatiya Janata Party 68268 Sabang MANAS RANJAN BHUNIA All India Trinamool Congress AMULYA MAITY Bharatiya Janata Party 9864 Sagar BANKIM CHANDRA HAZRA All India Trinamool Congress KAMILA BIKASH Bharatiya Janata Party 29846 Sagardighi SUBRATA SAHA All India Trinamool Congress KHATUN MAFUJA Bharatiya Janata Party 50206 Sainthia NILABATI SAHA All India Trinamool Congress PIYA SAHA Bharatiya Janata Party 15243 Salboni Srikanta Mahata All India Trinamool Congress Rajib Kundu Bharatiya Janata Party 32644 Saltora BAURI CHANDANA Bharatiya Janata Party SONTOSH KUMAR MONDAL All India Trinamool Congress 4145 Sandeshkhali SUKUMAR MAHATA All India Trinamool Congress DR. BHASKAR SARDAR Bharatiya Janata Party 39685 Sankrail PRIYA PAUL All India Trinamool Congress PROBHAKAR PANDIT Bharatiya Janata Party 40427 Santipur JAGANNATH SARKAR Bharatiya Janata Party AJOY DEY All India Trinamool Congress 15878 Saptagram TAPAN DASGUPTA All India Trinamool Congress DEBABRATA BISWAS Bharatiya Janata Party 9772 Satgachhia MOHAN CHANDRA NASKAR All India Trinamool Congress CHANDAN PAL Bharatiya Janata Party 23318 Shibpur Manoj Tiwary All India Trinamool Congress Rathin Chakrabarty Bharatiya Janata Party 32603 Shyampukur Dr. SHASHI PANJA All India Trinamool Congress SANDIPAN BISWAS Bharatiya Janata Party 22520 Shyampur KALIPADA MANDAL All India Trinamool Congress TNUSREE CHAKRABORTY Bharatiya Janata Party 31511 Siliguri Sankar Ghosh Bharatiya Janata Party Dr. Omprakash Mishra All India Trinamool Congress 35586 Singur BECHARAM MANNA All India Trinamool Congress RABINDRANATH BHATTACHARYA Bharatiya Janata Party 25923 Sitai JAGADISH CHANDRA BARMA BASUNIA All India Trinamool Congress DIPAK KUMAR ROY Bharatiya Janata Party 10112 Sitalkuchi Baren Chandra Barman Bharatiya Janata Party Partha Pratim Ray All India Trinamool Congress 17815 Sonamukhi DIBAKAR GHARAMI Bharatiya Janata Party DR. SHYAMAL SANTRA All India Trinamool Congress 10888 Sonarpur Dakshin ARUNDHUTI MAITRA (LOVELY) All India Trinamool Congress ANJANA BASU Bharatiya Janata Party 26181 Sonarpur Uttar FIRDOUSI BEGUM All India Trinamool Congress RANJAN BAIDYA Bharatiya Janata Party 36090 Sreerampur DR. SUDIPTO ROY All India Trinamool Congress KABIR SHANKAR BOSE Bharatiya Janata Party 23433 Sujapur Md Abdul Ghani All India Trinamool Congress Isha Khan Choudhury Indian National Congress 130163 Suri BIKASH ROYCHOUDHURY All India Trinamool Congress CHATTOPADHYAY JAGANNATH Bharatiya Janata Party 7320 Suti EMANI BISWAS All India Trinamool Congress KOUSHIK DAS Bharatiya Janata Party 70701 Swarupnagar BINA MONDAL All India Trinamool Congress BRINDABAN SARKAR Bharatiya Janata Party 34800 Taldangra ARUP CHAKRABORTY All India Trinamool Congress SHYAMAL KUMAR SARKAR (BENU) Bharatiya Janata Party 12377 Tamluk Saumen Kumar Mahapatra All India Trinamool Congress Hare Krishna Bera Bharatiya Janata Party 793 Tapan BUDHRAI TUDU Bharatiya Janata Party KALPANA KISKU All India Trinamool Congress 1650 Tarakeswar RAMENDU SINHARAY All India Trinamool Congress Dr. Swapan Dasgupta Bharatiya Janata Party 7484 Tehatta Tapas Kumar Saha All India Trinamool Congress Ashutosh Paul Bharatiya Janata Party 6915 Tollyganj AROOP BISWAS All India Trinamool Congress BABUL SUPRIYO Bharatiya Janata Party 50080 Tufanganj Malati Rava Roy Bharatiya Janata Party Pranab Kumar Dey All India Trinamool Congress 31198 Udaynarayanpur SAMIR KUMAR PANJA All India Trinamool Congress SUMIT RANJAN KARAR Bharatiya Janata Party 13998 Uluberia Dakshin PULAK ROY All India Trinamool Congress PAPIA DEY (ADHIKARY) Bharatiya Janata Party 28438 Uluberia Purba BIDESH RANJAN BOSE All India Trinamool Congress PRATYUSH MANDAL Bharatiya Janata Party 17126 Uluberia Uttar Dr. Nirmal Maji All India Trinamool Congress CHIRAN BERA Bharatiya Janata Party 21003 Uttarpara KANCHAN MULLICK All India Trinamool Congress PRABIR KUMAR GHOSAL Bharatiya Janata Party 35989

