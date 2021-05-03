West Bengal Election Results 2021 Winning Candidates Full List: Mamata loses Nandigram by 1956 votes; check constituency-wise performance

FP Staff
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The Trinamool Congress registered a resounding victory in West Bengal, earning a two-thirds majority and a consecutive third term in the state.

The chief minister, however, lost by 1956 votes in Nandigram to former protege-turned-BJP adversary Suvendu Adhikari.

The TMC won 213 seats, the BJP clinched 77 seats and parties like Congress, CPM, CPI, AIMIM and All India Forward Bloc garnered negligible vote shares.

Parties such as the AIMIM and Abbas Siddiqui's ISF, which were seen as having the potential to deal a blow to the TMC's minority support base, failed to make an impression as the minorities threw their weight behind Mamata Banerjee.

In terms of vote share, the TMC had 47.94 percent of the votes against the BJP's 38.13 per cent.

Party

Won

Leading

Total

All India Trinamool Congress

213

0

213

Bharatiya Janata Party

77

0

77

Independent

1

0

1

Rashtriya Secular Majlis Party

1

0

1

Total

292

0

292

In the 2016 Assembly election, TMC bagged 211 of the 294 seats at stake while Congress-Left combine got 76 seats and the BJP managed to garner three constituencies.

Some of the prominent winners this time are TMC turncoat Suvendu Adhikari, state ministers Subrata Mukherjee, Firhad Hakim and Partha Chatterjee, and TMC leaders Aroop Biswas and Sobhandeb Chattopadhyay.

Among the most notable losses in the state were those of BJP candidate and Rajya Sabha MP Swapan Dasgupta (Tarakeswar), Chunchura BJP candidate and Lok Sabha MP Locket Chatterjee, union minister and BJP's Tollygunge candidate Babul Supriyo, and actor Rudranil Ghosh, who faced a defeat at the hands of TMC heavyweight Sobhandeb Chattopadhyay in Bhowanipore. Former JNUSU president Aishe Ghosh, who made her poll debut on a CPM ticket from Januria, lost by a margin over 45,000 votes to TMC's Hareram Singh.

Constituency name

Winning candidate

Winning party

Trailing candidate

Trailing party

Margin

Alipurduars

SUMAN KANJILAL

Bharatiya Janata Party

SOURAV CHAKRABORTY (GHUTIS)

All India Trinamool Congress

16007

Amdanga

RAFIQUR RAHAMAN

All India Trinamool Congress

JOYDEV MANNA

Bharatiya Janata Party

25480

Amta

SUKANTA KUMAR PAUL

All India Trinamool Congress

DEBTANU BHATTACHARYA

Bharatiya Janata Party

26205

Arambag

MADHUSUDAN BAG

Bharatiya Janata Party

SUJATA MONDAL

All India Trinamool Congress

7172

Asansol Uttar

Ghatak Moloy

All India Trinamool Congress

Krishnendu Mukherjee

Bharatiya Janata Party

21110

Ashoknagar

NARAYAN GOSWAMI

All India Trinamool Congress

TANUJA CHAKRABORTY

Bharatiya Janata Party

23532

Asnsol Dakshin

AGNIMITRA PAUL

Bharatiya Janata Party

SAYANI GHOSH

All India Trinamool Congress

4487

Ausgram

ABHEDANANDA THANDER

All India Trinamool Congress

KALITA MAJI

Bharatiya Janata Party

11815

Baduria

ABDUR RAHIM QUAZI

All India Trinamool Congress

SUKALYAN BAIDYA

Bharatiya Janata Party

56444

Bagda

Biswajit Das

Bharatiya Janata Party

Paritosh Kumar Saha

All India Trinamool Congress

9792

Baghmundi

Sushanta Mahato

All India Trinamool Congress

Ashutosh Mahato

AJSU Party

13969

Bagnan

Arunava Sen (Raja)

All India Trinamool Congress

Anupam Mallik

Bharatiya Janata Party

30120

Baharampur

Subrata Maitra (Kanchan)

Bharatiya Janata Party

Naru Gopal Mukherjee

All India Trinamool Congress

26852

Baisnabnagar

CHANDANA SARKAR

All India Trinamool Congress

SWADHIN KUMAR SARKAR

Bharatiya Janata Party

2471

Balagarh

MANORANJAN BAPARI

All India Trinamool Congress

SUBHAS CHANDRA HALDAR

Bharatiya Janata Party

5784

Balarampur

BANESWAR MAHATO

Bharatiya Janata Party

SHANTIRAM MAHATO

All India Trinamool Congress

423

Bally

RANA CHATTERJEE

All India Trinamool Congress

BAISHALI DALMIYA

Bharatiya Janata Party

6237

Ballygunge

Subrata Mukherjee

All India Trinamool Congress

LOKENATH CHATTERJEE

Bharatiya Janata Party

75359

Balurghat

Ashok Kumar Lahiri

Bharatiya Janata Party

Sekhar Dasgupta

All India Trinamool Congress

13436

Bandwan

RAJIB LOCHAN SAREN

All India Trinamool Congress

PARCY MURMU

Bharatiya Janata Party

18831

Bangaon Dakshin

SWAPAN MAJUMDER

Bharatiya Janata Party

ALO RANI SARKAR

All India Trinamool Congress

2004

Bangaon Uttar

ASHOK KIRTANIA

Bharatiya Janata Party

SHYAMAL ROY

All India Trinamool Congress

10488

Bankura

NILADRI SEKHAR DANA

Bharatiya Janata Party

SAYANTIKA BANERJEE

All India Trinamool Congress

1468

Barabani

BIDHAN UPADHYAY

All India Trinamool Congress

ARIJIT ROY

Bharatiya Janata Party

23457

Baranagar

TAPAS ROY

All India Trinamool Congress

PARNO MITTRA

Bharatiya Janata Party

35147

Barasat

CHIRANJEET CHAKRABARTI

All India Trinamool Congress

SANKAR CHATTERJEE

Bharatiya Janata Party

23783

Barjora

ALOK MUKHERJEE

All India Trinamool Congress

SUPRITI CHATTERJEE

Bharatiya Janata Party

3269

Barrackpur

RAJU CHAKRABORTY (RAJ)

All India Trinamool Congress

CHANDRAMANI SHUKLA

Bharatiya Janata Party

9222

Baruipur Paschim

BIMAN BANERJEE

All India Trinamool Congress

DEBOPAM CHATTOPADHYAYA(BABU)

Bharatiya Janata Party

61910

Baruipur Purba

BIVAS SARDAR (VOBO)

All India Trinamool Congress

CHANDAN MONDAL

Bharatiya Janata Party

49641

Basanti

SHYAMAL MONDAL

All India Trinamool Congress

RAMESH MAJHI

Bharatiya Janata Party

50642

Basirhat Dakshin

DR. SAPTARSHI BANERJEE

All India Trinamool Congress

TARAK NATH GHOSH

Bharatiya Janata Party

24468

Basirhat Uttar

RAFIKUL ISLAM MONDAL

All India Trinamool Congress

MD BAIJID AMIN

Rashtriya Secular Majlis Party

89351

Behala Paschim

PARTHA CHATTERJEE

All India Trinamool Congress

SRABANTI CHATTERJEE

Bharatiya Janata Party

50884

Behala Purba

Ratna Chatterjee

All India Trinamool Congress

Payel Sarkar

Bharatiya Janata Party

37428

Beldanga

HASANUZZAMAN SK

All India Trinamool Congress

SUMIT GHOSH

Bharatiya Janata Party

53832

Beleghata

PARESH PAUL

All India Trinamool Congress

KASHINATH BISWAS

Bharatiya Janata Party

67140

Bhabanipur

Sobhandeb Chattopadhyay

All India Trinamool Congress

Rudranil Ghosh

Bharatiya Janata Party

28719

Bhagabangola

IDRIS ALI

All India Trinamool Congress

MD. KAMAL HOSSAIN

Communist Party of India (Marxist)

106008

Bhagabanpur

RABINDRANATH MAITY

Bharatiya Janata Party

ARDHENDU MAITY

All India Trinamool Congress

27549

Bhangar

MD. NAWSAD SIDDIQUE

Rashtriya Secular Majlis Party

KARIM REZAUL

All India Trinamool Congress

26151

Bharatpur

HUMAYUN KABIR

All India Trinamool Congress

IMAN KALYAN MUKHERJEE

Bharatiya Janata Party

43083

Bhatar

ADHIKARI MANGOBINDA

All India Trinamool Congress

MAHENDRANATH KOWAR

Bharatiya Janata Party

31741

Bhatpara

PAWAN KUMAR SINGH

Bharatiya Janata Party

JITENDRA SHAW (JITU)

All India Trinamool Congress

13687

Bidhannagar

SUJIT BOSE S/O - LATE AJIT BOSE

All India Trinamool Congress

SABYA SACHI DUTTA S/O - LATE GOURI SANKAR DUTTA

Bharatiya Janata Party

7997

Bijpur

SUBODH ADHIKARY

All India Trinamool Congress

SUBHRANSHU ROY

Bharatiya Janata Party

13347

Binpur

DEBNATH HANSDA

All India Trinamool Congress

PALAN SAREN

Bharatiya Janata Party

39494

Bishnupur

DILIP MONDAL

All India Trinamool Congress

AGNISWAR NASKAR

Bharatiya Janata Party

58832

Bishnupur

TANMAY GHOSH (BUMBA)

Bharatiya Janata Party

ARCHITA BID

All India Trinamool Congress

11420

Bolpur

SINHA CHANDRANATH

All India Trinamool Congress

ANIRBAN GANGULY

Bharatiya Janata Party

22280

Budge Budge

ASHOK KUMAR DEB

All India Trinamool Congress

DR. TARUN KUMAR ADAK

Bharatiya Janata Party

44714

Burdwan Dakshin

KHOKAN DAS

All India Trinamool Congress

SANDIP NANDI

Bharatiya Janata Party

8105

Burdwan Uttar

NISITH KUMAR MALIK

All India Trinamool Congress

RADHA KANTA ROY

Bharatiya Janata Party

17268

Burwan

JIBAN KRISHNA SAHA

All India Trinamool Congress

AMIYA KUMAR DAS

Bharatiya Janata Party

2749

Canning Paschim

Paresh Ram Das

All India Trinamool Congress

ARNAB ROY

Bharatiya Janata Party

35243

Canning Purba

SAOKAT MOLLA

All India Trinamool Congress

GAZI SHAHABUDDIN SIRAJI

Rashtriya Secular Majlis Party

53007

Chakdaha

Bankim Chandra Ghosh

Bharatiya Janata Party

Subhankar Singha (Jishu)

All India Trinamool Congress

11680

Chakulia

AZAD MINHAJUL ARFIN

All India Trinamool Congress

SACHIN PRASAD

Bharatiya Janata Party

33837

Champdani

ARINDAM GUIN (BUBAI)

All India Trinamool Congress

DILIP SINGH

Bharatiya Janata Party

30078

Chanchal

Nihar Ranjan Ghosh

All India Trinamool Congress

Dipankar Ram (Bankat)

Bharatiya Janata Party

67338

Chandannagar

INDRANIL SEN

All India Trinamool Congress

DEEPANJAN KUMAR GUHA

Bharatiya Janata Party

31029

Chandipur

Soham Chakraborty

All India Trinamool Congress

Pulak Kanti Guria

Bharatiya Janata Party

13472

Chanditala

SWATI KHANDOKER

All India Trinamool Congress

DEBASHISH DASGUPTA(YASH D GUPTAA)

Bharatiya Janata Party

41347

Chandrakona

ARUP DHARA

All India Trinamool Congress

SIBARAM DAS

Bharatiya Janata Party

11281

Chapra

RUKBANUR RAHMAN

All India Trinamool Congress

JEBER SEKH

Independent

12118

Chhatna

SATYANARAYAN MUKHOPADHYAY

Bharatiya Janata Party

SUBASISH BATABYAL

All India Trinamool Congress

7164

Chopra

HAMIDUL RAHAMAN

All India Trinamool Congress

MD. SHAHIN AKHTER

Bharatiya Janata Party

64905

Chowrangee

BANDYOPADHYAY NAYNA

All India Trinamool Congress

DEVDUTTA MAJI

Bharatiya Janata Party

45344

Chunchura

Asit Mazumder (Tapan)

All India Trinamool Congress

Locket Chatterjee

Bharatiya Janata Party

18417

Cooch Behar Dakshin

Nikhil Ranjan Dey

Bharatiya Janata Party

Avijit De Bhowmik

All India Trinamool Congress

4931

COOCHBEHAR UTTAR

SUKUMAR ROY

Bharatiya Janata Party

BINAY KRISHNA BARMAN

All India Trinamool Congress

14615

Dabgram-Fulbari

Sikha Chatterjee

Bharatiya Janata Party

Goutam Deb

All India Trinamool Congress

27593

Dantan

BIKRAM CHANDRA PRADHAN

All India Trinamool Congress

Saktipada Nayak

Bharatiya Janata Party

623

Darjeeling

NEERAJ TAMANG ZIMBA

Bharatiya Janata Party

KESHAV RAJ SHARMA

Independent

21276

Daspur

MAMATA BHUNIA

All India Trinamool Congress

PRASANTA BERA

Bharatiya Janata Party

26842

Debra

HUMAYUN KABIR

All India Trinamool Congress

BHARATI GHOSH

Bharatiya Janata Party

11226

Deganga

RAHIMA MONDAL

All India Trinamool Congress

KARIM ALI

Rashtriya Secular Majlis Party

32537

Dhanekhali

ASIMA PATRA

All India Trinamool Congress

TUSAR KUMAR MAJUMDAR

Bharatiya Janata Party

30159

Dhupguri

BISHNU PADA RAY

Bharatiya Janata Party

MITALI ROY

All India Trinamool Congress

4355

Diamond Harbour

PANNALAL HALDER

All India Trinamool Congress

DIPAK KUMAR HALDER

Bharatiya Janata Party

16996

Dinhata

NISITH PRAMANIK

Bharatiya Janata Party

UDAYAN GUHA

All India Trinamool Congress

57

Domjur

KALYAN GHOSH

All India Trinamool Congress

RAJIB BANERJEE S/O- LATE DHANANJOY BANERJEE

Bharatiya Janata Party

42620

Domkal

JAFIKUL ISLAM

All India Trinamool Congress

MD. MOSTAFIJUR RAHAMAN (RANA)

Communist Party of India (Marxist)

47229

Dubrajpur

Anup Kumar Saha

Bharatiya Janata Party

Debabrata Saha

All India Trinamool Congress

3863

Dum Dum

BRTYA BASU

All India Trinamool Congress

BIMALSHANKAR NANDA

Bharatiya Janata Party

26731

Dum Dum Uttar

CHANDRIMA BHATTACHARYA

All India Trinamool Congress

DR. ARCHANA MAJUMDAR

Bharatiya Janata Party

28499

Durgapur Paschim

LAKSHMAN CHANDRA GHORUI

Bharatiya Janata Party

BISWANATH PARIAL

All India Trinamool Congress

14664

Durgapur Purba

PRADIP MAZUMDAR

All India Trinamool Congress

COLONEL DIPTANSU CHAUDHURY

Bharatiya Janata Party

3746

Egra

TARUN KUMAR MAITY

All India Trinamool Congress

ARUP DASH

Bharatiya Janata Party

18491

Englishbazar

SREERUPA MITRA CHAUDHURY(NIRBHOY DIDI)

Bharatiya Janata Party

KRISHNENDU NARAYAN CHOUDHURY

All India Trinamool Congress

20099

Entally

Swarna Kamal Saha

All India Trinamool Congress

Priyanka Tibrewal

Bharatiya Janata Party

58257

Falakata

DIPAK BARMAN

Bharatiya Janata Party

SUBHASH CHANDRA ROY

All India Trinamool Congress

3990

Falta

SANKAR KUMAR NASKAR

All India Trinamool Congress

BIDHAN PARUI

Bharatiya Janata Party

40774

Farakka

MANIRUL ISLAM

All India Trinamool Congress

GHOSH HEMANTA

Bharatiya Janata Party

59945

Gaighata

SUBRATA THAKUR

Bharatiya Janata Party

NAROTTAM BISWAS

All India Trinamool Congress

9578

Galsi

NEPAL GHORUI

All India Trinamool Congress

BIKASH BISWAS

Bharatiya Janata Party

19262

Gangarampur

SATYENDRA NATH RAY

Bharatiya Janata Party

GOUTAM DAS

All India Trinamool Congress

4592

Garbeta

Uttara Singha (Hazra)

All India Trinamool Congress

Madan Ruidas

Bharatiya Janata Party

10572

Gazole

CHINMOY DEB BARMAN

Bharatiya Janata Party

BASANTI BARMAN

All India Trinamool Congress

1798

Ghatal

SITAL KAPAT

Bharatiya Janata Party

SHANKAR DOLAI

All India Trinamool Congress

966

Goalpokhar

MD. GHULAM RABBANI

All India Trinamool Congress

MD. GHULAM SARWAR

Bharatiya Janata Party

73514

Goghat

BISWANATH KARAK

Bharatiya Janata Party

MANAS MAJUMDAR

All India Trinamool Congress

4147

Gopiballavpur

Dr. Khagendra Nath Mahata

All India Trinamool Congress

Sanjit Mahata

Bharatiya Janata Party

23768

Gosaba

JAYANTA NASKAR

All India Trinamool Congress

BARUN PRAMANIK (CHITTA)

Bharatiya Janata Party

23709

Habibpur

JOYEL MURMU

Bharatiya Janata Party

PRODIP BASKEY

All India Trinamool Congress

19517

Habra

JYOTI PRIYA MALLICK

All India Trinamool Congress

BISWAJIT SINHA

Bharatiya Janata Party

3841

Haldia

Tapasi Mondal

Bharatiya Janata Party

Swapan Naskar

All India Trinamool Congress

15008

Hansan

Dr. ASOK KUMAR CHATTOPADHYAY

All India Trinamool Congress

NIKHIL BANERJEE

Bharatiya Janata Party

50613

Hariharpara

NIAMOT SHEIKH

All India Trinamool Congress

MIR ALAMGIR (PALASH)

Indian National Congress

14066

Haringhata

ASIM KUMAR SARKAR

Bharatiya Janata Party

NILIMA NAG (MALLICK)

All India Trinamool Congress

15200

Haripal

Dr. Karabi Manna

All India Trinamool Congress

Samiran Mitra

Bharatiya Janata Party

23072

Harirampur

BIPLAB MITRA

All India Trinamool Congress

NILANJAN ROY

Bharatiya Janata Party

22672

Harischandrapur

TAJMUL HOSSAIN

All India Trinamool Congress

MD. MATIBUR RAHAMAN

Bharatiya Janata Party

77473

Haroa

ISLAM SK NURUL (HAJI)

All India Trinamool Congress

KUTUBUDDIN FATHE

Rashtriya Secular Majlis Party

80978

Hemtabad

SATYAJIT BARMAN

All India Trinamool Congress

CHANDIMA ROY

Bharatiya Janata Party

27215

Hingalganj

DEBES MANDAL

All India Trinamool Congress

NEMAI DAS

Bharatiya Janata Party

24916

Howrah Dakshin

NANDITA CHOWDHURY

All India Trinamool Congress

RANTIDEV SENGUPTA

Bharatiya Janata Party

50569

Howrah Madhya

Arup Roy, S/o Late Prabhat Roy

All India Trinamool Congress

Sanjay Singh

Bharatiya Janata Party

46547

Howrah Uttar

GAUTAM CHOWDHURI

All India Trinamool Congress

UMESH RAI

Bharatiya Janata Party

5522

Indus

NIRMAL KUMAR DHARA

Bharatiya Janata Party

RUNU METE

All India Trinamool Congress

7220

Islampur

ABDUL KARIM CHOWDHARY

All India Trinamool Congress

SAUMYAROOP MANDAL

Bharatiya Janata Party

37440

Itahar

MOSARAF HUSSEN

All India Trinamool Congress

AMIT KUMAR KUNDU

Bharatiya Janata Party

43975

Jadavpur

DEBABRATA MAJUMDAR (MALAY)

All India Trinamool Congress

Dr. SUJAN CHAKRABORTY

Communist Party of India (Marxist)

38869

Jagatballavpur

SITANATH GHOSH

All India Trinamool Congress

ANUPAM GHOSH

Bharatiya Janata Party

29196

Jagatdal

SOMENATH SHYAM ICHINI

All India Trinamool Congress

ARINDAM BHATTACHARYA

Bharatiya Janata Party

18364

Jalangi

ABDUR RAZZAK

All India Trinamool Congress

SAIFUL ISLAM MOLLA

Communist Party of India (Marxist)

79276

Jalpaiguri

DR. PRADIP KUMAR BARMA

All India Trinamool Congress

SOUJIT SINGHA (PIKU)

Bharatiya Janata Party

941

Jamalpur

ALOK KUMAR MAJHI

All India Trinamool Congress

BALARAM BAPARI

Bharatiya Janata Party

17971

Jamuria

HARERAM SINGH

All India Trinamool Congress

TAPAS KUMAR ROY

Bharatiya Janata Party

8051

Jangipara

SNEHASIS CHAKRABORTY

All India Trinamool Congress

DEBJIT SARKAR

Bharatiya Janata Party

17926

Jhargram

BIRBAHA HANSDA

All India Trinamool Congress

SUKHAMAY SATPATHY (JAHAR)

Bharatiya Janata Party

38240

Jorasanko

VIVEK GUPTA

All India Trinamool Congress

MEENA DEVI PUROHIT

Bharatiya Janata Party

12743

Joynagar

BISWANATH DAS

All India Trinamool Congress

RABIN SARDAR

Bharatiya Janata Party

38683

Joypur

Nara Hari Mahato

Bharatiya Janata Party

Phanibhushan Kumar

Indian National Congress

12200

Kakdwip

MANTURAM PAKHIRA

All India Trinamool Congress

DIPANKAR JANA

Bharatiya Janata Party

25302

Kalchini

BISHAL LAMA

Bharatiya Janata Party

PASSANG LAMA

All India Trinamool Congress

28576

Kaliaganj

SOUMEN ROY

Bharatiya Janata Party

TAPAN DEB SINGHA

All India Trinamool Congress

21820

Kaliganj

NASIRUDDIN AHAMED (LAL)

All India Trinamool Congress

ABHIJIT GHOSH

Bharatiya Janata Party

46987

Kalimpong

RUDEN SADA LEPCHA

Independent

SUVA PRADHAN

Bharatiya Janata Party

3870

Kalna

DEBOPRASAD BAG (POLTU)

All India Trinamool Congress

BISWAJIT KUNDU

Bharatiya Janata Party

7478

Kalyani

AMBIKA ROY

Bharatiya Janata Party

ANIRUDDHA BISWAS

All India Trinamool Congress

2206

Kamarhati

MADAN MITRA

All India Trinamool Congress

Anindya Banerjee

Bharatiya Janata Party

35408

Kandi

APURBA SARKAR (DAVID)

All India Trinamool Congress

GOUTAM ROY

Bharatiya Janata Party

38080

Kanthi Dakshin

ARUP KUMAR DAS

Bharatiya Janata Party

JYOTIRMOY KAR

All India Trinamool Congress

10293

Kanthi Uttar

SUMITA SINHA

Bharatiya Janata Party

TARUN KUMAR JANA

All India Trinamool Congress

9330

Karandighi

GOUTAM PAUL

All India Trinamool Congress

SUBHAS CHANDRA SINHA S/O: HARANARAYAN SINHA

Bharatiya Janata Party

36626

Karimpur

Bimalendu Sinha Roy

All India Trinamool Congress

Samarendranath Ghosh

Bharatiya Janata Party

23575

Kasba

AHMED JAVED KHAN

All India Trinamool Congress

DR. INDRANIL KHAN

Bharatiya Janata Party

63622

Kashipur

KAMALAKANTA HANSDA

Bharatiya Janata Party

SWAPAN KUMAR BELTHARIA

All India Trinamool Congress

7387

Kashipur-Belgachhia

Atin Ghosh

All India Trinamool Congress

Sibaji Sinha Roy

Bharatiya Janata Party

35390

Katulpur

HARAKALI PROTIHER

Bharatiya Janata Party

SANGEETA MALIK

All India Trinamool Congress

11785

Katwa

Rabindranath Chatterjee

All India Trinamool Congress

Shyama Majumdar

Bharatiya Janata Party

9155

Keshiary

PARESH MURMU

All India Trinamool Congress

SONALI MURMU SOREN

Bharatiya Janata Party

15330

Keshpur

Seuli Saha

All India Trinamool Congress

Pritish Ranjan Kuar

Bharatiya Janata Party

20720

Ketugram

Sekh Sahonawez

All India Trinamool Congress

Anadi Ghosh (Mathura)

Bharatiya Janata Party

12683

Khanakul

SUSANTA GHOSH

Bharatiya Janata Party

MUNSI NAZBUL KARIM

All India Trinamool Congress

12884

Khandaghosh

NABIN CHANDRA BAG

All India Trinamool Congress

BIJAN MANDAL

Bharatiya Janata Party

20886

Kharagpur

DINEN ROY

All India Trinamool Congress

TAPAN BHUYA

Bharatiya Janata Party

36230

Kharagpur Sadar

HIRANMOY CHATTOPADHYAYA

Bharatiya Janata Party

PRADIP SARKAR

All India Trinamool Congress

3771

Khardaha

KAJAL SINHA

All India Trinamool Congress

SILBHADRA DATTA

Bharatiya Janata Party

28140

Khargram

ASHIS MARJIT

All India Trinamool Congress

ADITYA MOULIK

Bharatiya Janata Party

32573

Khejuri

SANTANU PRAMANIK

Bharatiya Janata Party

PARTHA PRATIM DAS

All India Trinamool Congress

17965

Kolkata Port

Firhad Hakim

All India Trinamool Congress

Awadh Kishore Gupta

Bharatiya Janata Party

68554

Krishnaganj

ASHIS KUMAR BISWAS

Bharatiya Janata Party

DR. TAPAS MANDAL

All India Trinamool Congress

21277

Krishnanagar Dakshin

UJJAL BISWAS

All India Trinamool Congress

MAHADEV SARKAR

Bharatiya Janata Party

9305

Krishnanagar Uttar

MUKUL ROY

Bharatiya Janata Party

KOUSHANI MUKHERJEE

All India Trinamool Congress

35089

Kulpi

JOGARANJAN HALDER

All India Trinamool Congress

PRANAB KUMAR MALLIK

Bharatiya Janata Party

33818

Kultali

Ganesh Chandra Mondal

All India Trinamool Congress

Mintu Halder

Bharatiya Janata Party

47177

Kulti

AJAY KUMAR PODDAR

Bharatiya Janata Party

UJJAL CHATTERJEE

All India Trinamool Congress

679

Kumarganj

TORAF HOSSAIN MANDAL

All India Trinamool Congress

Manas Sarkar

Bharatiya Janata Party

29367

Kumargram

MANOJ KUMAR ORAON

Bharatiya Janata Party

LEOS KUJUR (URAO)

All India Trinamool Congress

11001

Kurseong

Bishnu Prasad Sharma (alias B.P. Bajgain)

Bharatiya Janata Party

Tshering Lama

Independent

15515

Kushmandi

REKHA ROY

All India Trinamool Congress

RANJIT KUMAR ROY

Bharatiya Janata Party

12584

Labhpur

ABHIJIT SINHA (RANA)

All India Trinamool Congress

BISWAJIT MONDAL

Bharatiya Janata Party

17975

Lalgola

ALI MOHAMMAD

All India Trinamool Congress

ABU HENA

Indian National Congress

60707

Madarihat

MANOJ TIGGA

Bharatiya Janata Party

RAJESH LAKRA

All India Trinamool Congress

29685

Madhyamgram

RATHIN GHOSH

All India Trinamool Congress

RAJASREE RAJBANSHI

Bharatiya Janata Party

48126

Magrahat Paschim

GIAS UDDIN MOLLA

All India Trinamool Congress

DHURJATI SAHA (MANAS)

Bharatiya Janata Party

46941

Magrahat Purba

NAMITA SAHA

All India Trinamool Congress

CHANDAN KUMAR NASKAR

Bharatiya Janata Party

54079

Maheshtala

DULAL CHANDRA DAS

All India Trinamool Congress

UMESH DAS

Bharatiya Janata Party

57949

Mahishadal

TILAK KUMAR CHAKRABORTY

All India Trinamool Congress

BISWANATH BANERJEE

Bharatiya Janata Party

2386

Mal

BULU CHIK BARAIK

All India Trinamool Congress

MAHESH BAGEY

Bharatiya Janata Party

5465

Malatipur

ABDUR RAHIM BOXI

All India Trinamool Congress

MOUSUMI DAS

Bharatiya Janata Party

91949

Maldaha

Gopal Chandra Saha

Bharatiya Janata Party

Ujjwal Kumar Chowdhury

All India Trinamool Congress

15456

Manbazar

SANDHYARANI TUDU

All India Trinamool Congress

GOURI SINGH SARDAR

Bharatiya Janata Party

15516

Mandirbazar

JOYDEB HALDER

All India Trinamool Congress

DILIP KUMAR JATUA

Bharatiya Janata Party

23492

Manikchak

SABITRI MITRA

All India Trinamool Congress

GOUR CHANDRA MANDAL

Bharatiya Janata Party

33878

Maniktola

Sadhan Pande

All India Trinamool Congress

Kalyan Chaubey

Bharatiya Janata Party

20238

Mathabhanga

Sushil Barman

Bharatiya Janata Party

Girindra Nath Barman

All India Trinamool Congress

26134

Matigara-Naxalbari

Anandamay Barman

Bharatiya Janata Party

Rajen Sundas

All India Trinamool Congress

70848

Maynaguri

Kaushik Roy

Bharatiya Janata Party

Manoj Roy

All India Trinamool Congress

11911

Mayureswar

ABHIJIT ROY

All India Trinamool Congress

Shyamapada Mondal

Bharatiya Janata Party

12075

Medinipur

June Maliah

All India Trinamool Congress

Samit Kumar Dash

Bharatiya Janata Party

24397

Mekliganj

ADHIKARY PARESH CHANDRA

All India Trinamool Congress

DADHIRAM RAY

Bharatiya Janata Party

14685

Memari

MADHUSUDAN BHATTACHARYA

All India Trinamool Congress

BHISMADEB BHATTACHARYA

Bharatiya Janata Party

23078

Metiaburuz

ABDUL KHALEQUE MOLLA

All India Trinamool Congress

RAMJIT PRASAD

Bharatiya Janata Party

119604

Minakhan

USHA RANI MONDAL

All India Trinamool Congress

JAYANTA MONDAL

Bharatiya Janata Party

55830

Mongalkote

Apurba Chowdhury (Achal)

All India Trinamool Congress

Rana Protap Goswami

Bharatiya Janata Party

22337

Monteswar

CHOWDHURY SIDDIQULLAH

All India Trinamool Congress

SAIKAT PANJA

Bharatiya Janata Party

31805

Mothabari

YEASMIN SABINA

All India Trinamool Congress

SHYAMCHAND GHOSH

Bharatiya Janata Party

56573

Moyna

Ashoke Dinda

Bharatiya Janata Party

Sangram Kumar Dolai

All India Trinamool Congress

1260

Murarai

DR MOSARRAF HOSSAIN

All India Trinamool Congress

DEBASISH ROY

Bharatiya Janata Party

98246

Murshidabad

GOURI SANKAR GHOSH

Bharatiya Janata Party

SHAONI SINGHA ROY

All India Trinamool Congress

2491

Nabadwip

PUNDARIKAKSHYA SAHA

All India Trinamool Congress

SIDHARTHA SHANKAR NASKAR

Bharatiya Janata Party

18571

Nabagram

KANAI CHANDRA MONDAL

All India Trinamool Congress

MOHAN HALDER

Bharatiya Janata Party

35533

Nagrakata

PUNA BHENGRA

Bharatiya Janata Party

JOSEPH MUNDA

All India Trinamool Congress

23475

Naihati

PARTHA BHOWMICK

All India Trinamool Congress

PHALGUNI PATRA

Bharatiya Janata Party

18855

Nakashipara

Kallol Khan

All India Trinamool Congress

Santanu Dey

Bharatiya Janata Party

21271

Nalhati

RAJENDRA PRASAD SINGH (RAJU SINGH)

All India Trinamool Congress

TAPAS KUMAR YADAV(ANANDA YADAV)

Bharatiya Janata Party

56905

Nandakumar

SUKUMAR DE

All India Trinamool Congress

ADHIKARY NILANJAN

Bharatiya Janata Party

5406

Nandigram

ADHIKARI SUVENDU

Bharatiya Janata Party

Mamata Banerjee

All India Trinamool Congress

1956

Nanoor

BIDHAN CHANDRA MAJHI

All India Trinamool Congress

TARAKESWAR SAHA

Bharatiya Janata Party

6670

Naoda

SAHINA MOMTAZ KHAN

All India Trinamool Congress

ANUPAM MANDAL

Bharatiya Janata Party

74153

Narayangarh

ATTA SURJA KANTA

All India Trinamool Congress

RAMA PRASAD GIRI

Bharatiya Janata Party

2416

Natabari

Mihir Goswami

Bharatiya Janata Party

Rabindra Nath Ghosh

All India Trinamool Congress

23440

Nayagram

DULAL MURMU

All India Trinamool Congress

BAKUL MURMU

Bharatiya Janata Party

22754

Noapara

MANJU BASU

All India Trinamool Congress

SUNIL SINGH

Bharatiya Janata Party

26710

Onda

AMARNATH SHAKHA

Bharatiya Janata Party

ARUP KUMAR KHAN

All India Trinamool Congress

11551

Palashipara

Dr. Manik Bhattacharya

All India Trinamool Congress

Bibhash Chandra Mandal

Bharatiya Janata Party

51336

Panchla

GULSAN MULLICK

All India Trinamool Congress

MOHIT LAL GHANTI

Bharatiya Janata Party

32751

Pandabeswar

NARENDRANATH CHAKRABORTY

All India Trinamool Congress

KUMAR JITENDRA TEWARI

Bharatiya Janata Party

3803

Pandua

Dr. Ratna De Nag

All India Trinamool Congress

Partha Sharma

Bharatiya Janata Party

31858

Panihati

NIRMAL GHOSH

All India Trinamool Congress

SANMOY BANDYOPADHYAY

Bharatiya Janata Party

25177

Panskura Paschim

PHIROJA BIBI

All India Trinamool Congress

SINTU SENAPATI

Bharatiya Janata Party

8889

Panskura Purba

Biplab Roy Chowdhury

All India Trinamool Congress

Debabrata Pattanayek

Bharatiya Janata Party

9660

Para

NADIAR CHAND BOURI

Bharatiya Janata Party

UMAPADA BAURI

All India Trinamool Congress

4007

Patashpur

UTTAM BARIK

All India Trinamool Congress

AMBUJAKSHA MAHANTI

Bharatiya Janata Party

9994

Patharpratima

SAMIR KUMAR JANA

All India Trinamool Congress

ASIT KUMAR HALDAR

Bharatiya Janata Party

22134

Phansidewa

Durga Murmu

Bharatiya Janata Party

Chhotan Kisku

All India Trinamool Congress

27711

Pingla

AJIT MAITY

All India Trinamool Congress

ANTARA BHATTACHARYYA

Bharatiya Janata Party

6656

Purbasthali Dakshin

SWAPAN DEBNATH

All India Trinamool Congress

RAJIB KUMAR BHOWMICK

Bharatiya Janata Party

17410

Purbasthali Uttar

TAPAN CHATTERJEE

All India Trinamool Congress

GOBARDHAN DAS

Bharatiya Janata Party

6706

Pursurah

BIMAN GHOSH

Bharatiya Janata Party

DILIP YADAV

All India Trinamool Congress

28178

Purulia

Sudip Kumar Mukherjee

Bharatiya Janata Party

Sujoy Banerjee

All India Trinamool Congress

7018

RaghunathGanj

Akhruzzaman

All India Trinamool Congress

Golam Modaswer

Bharatiya Janata Party

98313

Raghunathpur

Vivekananda Bauri

Bharatiya Janata Party

Bouri Hazari

All India Trinamool Congress

5438

Raidighi

ALOKE JALDATA

All India Trinamool Congress

SANTANU BAPULI

Bharatiya Janata Party

35568

Raiganj

KRISHNA KALYANI

Bharatiya Janata Party

AGARWAL KANAIA LAL

All India Trinamool Congress

20748

Raina

Shampa Dhara

All India Trinamool Congress

Manik Roy

Bharatiya Janata Party

18205

Raipur

MRITYUNJOY MURMU

All India Trinamool Congress

SUDHANSHU HANSDA

Bharatiya Janata Party

19398

Rajarhat Gopalpur

ADITI MUNSHI

All India Trinamool Congress

SAMIK BHATTACHARYA

Bharatiya Janata Party

25296

Rajarhat New Town

TAPASH CHATTERJEE

All India Trinamool Congress

BHASKAR ROY S/O - DULAL ROY

Bharatiya Janata Party

56432

Rajganj

KHAGESWAR ROY

All India Trinamool Congress

SUPEN ROY

Bharatiya Janata Party

15773

Ramnagar

AKHIL GIRI

All India Trinamool Congress

SWADESH RANJAN NAYAK

Bharatiya Janata Party

12517

Rampurhat

ASISH BANERJEE

All India Trinamool Congress

SUBHASIS CHOUDHURY (KHOKAN)

Bharatiya Janata Party

8472

Ranaghat Dakshin

MUKUT MANI ADHIKARI

Bharatiya Janata Party

BARNALI DEY ROY

All India Trinamool Congress

16515

Ranaghat Uttar Paschim

PARTHASARATHI CHATTERJEE

Bharatiya Janata Party

SANKAR SINGHA

All India Trinamool Congress

23128

Ranaghat Uttar Purba

ASHIM BISWAS

Bharatiya Janata Party

SAMIR KUMAR PODDAR

All India Trinamool Congress

31782

Ranibandh

Jyotsna Mandi

All India Trinamool Congress

Kshudiram Tudu

Bharatiya Janata Party

3939

Raniganj

TAPAS BANERJEE

All India Trinamool Congress

DR. BIJAN MUKHERJEE

Bharatiya Janata Party

3556

Raninagar

ABDUL SOUMIK HOSSAIN

All India Trinamool Congress

FIROZA BEGAM

Indian National Congress

79702

Rashbehari

DEBASISH KUMAR

All India Trinamool Congress

LT. GEN. (DR.) SUBRATA SAHA

Bharatiya Janata Party

21414

Ratua

Samar Mukherjee

All India Trinamool Congress

Abishek Singhania

Bharatiya Janata Party

75650

Rejinagar

RABIUL ALAM CHOWDHURY

All India Trinamool Congress

ARABINDA BISWAS

Bharatiya Janata Party

68268

Sabang

MANAS RANJAN BHUNIA

All India Trinamool Congress

AMULYA MAITY

Bharatiya Janata Party

9864

Sagar

BANKIM CHANDRA HAZRA

All India Trinamool Congress

KAMILA BIKASH

Bharatiya Janata Party

29846

Sagardighi

SUBRATA SAHA

All India Trinamool Congress

KHATUN MAFUJA

Bharatiya Janata Party

50206

Sainthia

NILABATI SAHA

All India Trinamool Congress

PIYA SAHA

Bharatiya Janata Party

15243

Salboni

Srikanta Mahata

All India Trinamool Congress

Rajib Kundu

Bharatiya Janata Party

32644

Saltora

BAURI CHANDANA

Bharatiya Janata Party

SONTOSH KUMAR MONDAL

All India Trinamool Congress

4145

Sandeshkhali

SUKUMAR MAHATA

All India Trinamool Congress

DR. BHASKAR SARDAR

Bharatiya Janata Party

39685

Sankrail

PRIYA PAUL

All India Trinamool Congress

PROBHAKAR PANDIT

Bharatiya Janata Party

40427

Santipur

JAGANNATH SARKAR

Bharatiya Janata Party

AJOY DEY

All India Trinamool Congress

15878

Saptagram

TAPAN DASGUPTA

All India Trinamool Congress

DEBABRATA BISWAS

Bharatiya Janata Party

9772

Satgachhia

MOHAN CHANDRA NASKAR

All India Trinamool Congress

CHANDAN PAL

Bharatiya Janata Party

23318

Shibpur

Manoj Tiwary

All India Trinamool Congress

Rathin Chakrabarty

Bharatiya Janata Party

32603

Shyampukur

Dr. SHASHI PANJA

All India Trinamool Congress

SANDIPAN BISWAS

Bharatiya Janata Party

22520

Shyampur

KALIPADA MANDAL

All India Trinamool Congress

TNUSREE CHAKRABORTY

Bharatiya Janata Party

31511

Siliguri

Sankar Ghosh

Bharatiya Janata Party

Dr. Omprakash Mishra

All India Trinamool Congress

35586

Singur

BECHARAM MANNA

All India Trinamool Congress

RABINDRANATH BHATTACHARYA

Bharatiya Janata Party

25923

Sitai

JAGADISH CHANDRA BARMA BASUNIA

All India Trinamool Congress

DIPAK KUMAR ROY

Bharatiya Janata Party

10112

Sitalkuchi

Baren Chandra Barman

Bharatiya Janata Party

Partha Pratim Ray

All India Trinamool Congress

17815

Sonamukhi

DIBAKAR GHARAMI

Bharatiya Janata Party

DR. SHYAMAL SANTRA

All India Trinamool Congress

10888

Sonarpur Dakshin

ARUNDHUTI MAITRA (LOVELY)

All India Trinamool Congress

ANJANA BASU

Bharatiya Janata Party

26181

Sonarpur Uttar

FIRDOUSI BEGUM

All India Trinamool Congress

RANJAN BAIDYA

Bharatiya Janata Party

36090

Sreerampur

DR. SUDIPTO ROY

All India Trinamool Congress

KABIR SHANKAR BOSE

Bharatiya Janata Party

23433

Sujapur

Md Abdul Ghani

All India Trinamool Congress

Isha Khan Choudhury

Indian National Congress

130163

Suri

BIKASH ROYCHOUDHURY

All India Trinamool Congress

CHATTOPADHYAY JAGANNATH

Bharatiya Janata Party

7320

Suti

EMANI BISWAS

All India Trinamool Congress

KOUSHIK DAS

Bharatiya Janata Party

70701

Swarupnagar

BINA MONDAL

All India Trinamool Congress

BRINDABAN SARKAR

Bharatiya Janata Party

34800

Taldangra

ARUP CHAKRABORTY

All India Trinamool Congress

SHYAMAL KUMAR SARKAR (BENU)

Bharatiya Janata Party

12377

Tamluk

Saumen Kumar Mahapatra

All India Trinamool Congress

Hare Krishna Bera

Bharatiya Janata Party

793

Tapan

BUDHRAI TUDU

Bharatiya Janata Party

KALPANA KISKU

All India Trinamool Congress

1650

Tarakeswar

RAMENDU SINHARAY

All India Trinamool Congress

Dr. Swapan Dasgupta

Bharatiya Janata Party

7484

Tehatta

Tapas Kumar Saha

All India Trinamool Congress

Ashutosh Paul

Bharatiya Janata Party

6915

Tollyganj

AROOP BISWAS

All India Trinamool Congress

BABUL SUPRIYO

Bharatiya Janata Party

50080

Tufanganj

Malati Rava Roy

Bharatiya Janata Party

Pranab Kumar Dey

All India Trinamool Congress

31198

Udaynarayanpur

SAMIR KUMAR PANJA

All India Trinamool Congress

SUMIT RANJAN KARAR

Bharatiya Janata Party

13998

Uluberia Dakshin

PULAK ROY

All India Trinamool Congress

PAPIA DEY (ADHIKARY)

Bharatiya Janata Party

28438

Uluberia Purba

BIDESH RANJAN BOSE

All India Trinamool Congress

PRATYUSH MANDAL

Bharatiya Janata Party

17126

Uluberia Uttar

Dr. Nirmal Maji

All India Trinamool Congress

CHIRAN BERA

Bharatiya Janata Party

21003

Uttarpara

KANCHAN MULLICK

All India Trinamool Congress

PRABIR KUMAR GHOSAL

Bharatiya Janata Party

35989

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