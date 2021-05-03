West Bengal Election Results 2021 Winning Candidates Full List: Mamata loses Nandigram by 1956 votes; check constituency-wise performance
The Trinamool Congress registered a resounding victory in West Bengal, earning a two-thirds majority and a consecutive third term in the state.
The chief minister, however, lost by 1956 votes in Nandigram to former protege-turned-BJP adversary Suvendu Adhikari.
The TMC won 213 seats, the BJP clinched 77 seats and parties like Congress, CPM, CPI, AIMIM and All India Forward Bloc garnered negligible vote shares.
Parties such as the AIMIM and Abbas Siddiqui's ISF, which were seen as having the potential to deal a blow to the TMC's minority support base, failed to make an impression as the minorities threw their weight behind Mamata Banerjee.
In terms of vote share, the TMC had 47.94 percent of the votes against the BJP's 38.13 per cent.
Party
Won
Leading
Total
All India Trinamool Congress
213
0
213
Bharatiya Janata Party
77
0
77
Independent
1
0
1
Rashtriya Secular Majlis Party
1
0
1
Total
292
0
292
In the 2016 Assembly election, TMC bagged 211 of the 294 seats at stake while Congress-Left combine got 76 seats and the BJP managed to garner three constituencies.
Some of the prominent winners this time are TMC turncoat Suvendu Adhikari, state ministers Subrata Mukherjee, Firhad Hakim and Partha Chatterjee, and TMC leaders Aroop Biswas and Sobhandeb Chattopadhyay.
Among the most notable losses in the state were those of BJP candidate and Rajya Sabha MP Swapan Dasgupta (Tarakeswar), Chunchura BJP candidate and Lok Sabha MP Locket Chatterjee, union minister and BJP's Tollygunge candidate Babul Supriyo, and actor Rudranil Ghosh, who faced a defeat at the hands of TMC heavyweight Sobhandeb Chattopadhyay in Bhowanipore. Former JNUSU president Aishe Ghosh, who made her poll debut on a CPM ticket from Januria, lost by a margin over 45,000 votes to TMC's Hareram Singh.
Constituency name
Winning candidate
Winning party
Trailing candidate
Trailing party
Margin
Alipurduars
SUMAN KANJILAL
Bharatiya Janata Party
SOURAV CHAKRABORTY (GHUTIS)
All India Trinamool Congress
16007
Amdanga
RAFIQUR RAHAMAN
All India Trinamool Congress
JOYDEV MANNA
Bharatiya Janata Party
25480
Amta
SUKANTA KUMAR PAUL
All India Trinamool Congress
DEBTANU BHATTACHARYA
Bharatiya Janata Party
26205
Arambag
MADHUSUDAN BAG
Bharatiya Janata Party
SUJATA MONDAL
All India Trinamool Congress
7172
Asansol Uttar
Ghatak Moloy
All India Trinamool Congress
Krishnendu Mukherjee
Bharatiya Janata Party
21110
Ashoknagar
NARAYAN GOSWAMI
All India Trinamool Congress
TANUJA CHAKRABORTY
Bharatiya Janata Party
23532
Asnsol Dakshin
AGNIMITRA PAUL
Bharatiya Janata Party
SAYANI GHOSH
All India Trinamool Congress
4487
Ausgram
ABHEDANANDA THANDER
All India Trinamool Congress
KALITA MAJI
Bharatiya Janata Party
11815
Baduria
ABDUR RAHIM QUAZI
All India Trinamool Congress
SUKALYAN BAIDYA
Bharatiya Janata Party
56444
Bagda
Biswajit Das
Bharatiya Janata Party
Paritosh Kumar Saha
All India Trinamool Congress
9792
Baghmundi
Sushanta Mahato
All India Trinamool Congress
Ashutosh Mahato
AJSU Party
13969
Bagnan
Arunava Sen (Raja)
All India Trinamool Congress
Anupam Mallik
Bharatiya Janata Party
30120
Baharampur
Subrata Maitra (Kanchan)
Bharatiya Janata Party
Naru Gopal Mukherjee
All India Trinamool Congress
26852
Baisnabnagar
CHANDANA SARKAR
All India Trinamool Congress
SWADHIN KUMAR SARKAR
Bharatiya Janata Party
2471
Balagarh
MANORANJAN BAPARI
All India Trinamool Congress
SUBHAS CHANDRA HALDAR
Bharatiya Janata Party
5784
Balarampur
BANESWAR MAHATO
Bharatiya Janata Party
SHANTIRAM MAHATO
All India Trinamool Congress
423
Bally
RANA CHATTERJEE
All India Trinamool Congress
BAISHALI DALMIYA
Bharatiya Janata Party
6237
Ballygunge
Subrata Mukherjee
All India Trinamool Congress
LOKENATH CHATTERJEE
Bharatiya Janata Party
75359
Balurghat
Ashok Kumar Lahiri
Bharatiya Janata Party
Sekhar Dasgupta
All India Trinamool Congress
13436
Bandwan
RAJIB LOCHAN SAREN
All India Trinamool Congress
PARCY MURMU
Bharatiya Janata Party
18831
Bangaon Dakshin
SWAPAN MAJUMDER
Bharatiya Janata Party
ALO RANI SARKAR
All India Trinamool Congress
2004
Bangaon Uttar
ASHOK KIRTANIA
Bharatiya Janata Party
SHYAMAL ROY
All India Trinamool Congress
10488
Bankura
NILADRI SEKHAR DANA
Bharatiya Janata Party
SAYANTIKA BANERJEE
All India Trinamool Congress
1468
Barabani
BIDHAN UPADHYAY
All India Trinamool Congress
ARIJIT ROY
Bharatiya Janata Party
23457
Baranagar
TAPAS ROY
All India Trinamool Congress
PARNO MITTRA
Bharatiya Janata Party
35147
Barasat
CHIRANJEET CHAKRABARTI
All India Trinamool Congress
SANKAR CHATTERJEE
Bharatiya Janata Party
23783
Barjora
ALOK MUKHERJEE
All India Trinamool Congress
SUPRITI CHATTERJEE
Bharatiya Janata Party
3269
Barrackpur
RAJU CHAKRABORTY (RAJ)
All India Trinamool Congress
CHANDRAMANI SHUKLA
Bharatiya Janata Party
9222
Baruipur Paschim
BIMAN BANERJEE
All India Trinamool Congress
DEBOPAM CHATTOPADHYAYA(BABU)
Bharatiya Janata Party
61910
Baruipur Purba
BIVAS SARDAR (VOBO)
All India Trinamool Congress
CHANDAN MONDAL
Bharatiya Janata Party
49641
Basanti
SHYAMAL MONDAL
All India Trinamool Congress
RAMESH MAJHI
Bharatiya Janata Party
50642
Basirhat Dakshin
DR. SAPTARSHI BANERJEE
All India Trinamool Congress
TARAK NATH GHOSH
Bharatiya Janata Party
24468
Basirhat Uttar
RAFIKUL ISLAM MONDAL
All India Trinamool Congress
MD BAIJID AMIN
Rashtriya Secular Majlis Party
89351
Behala Paschim
PARTHA CHATTERJEE
All India Trinamool Congress
SRABANTI CHATTERJEE
Bharatiya Janata Party
50884
Behala Purba
Ratna Chatterjee
All India Trinamool Congress
Payel Sarkar
Bharatiya Janata Party
37428
Beldanga
HASANUZZAMAN SK
All India Trinamool Congress
SUMIT GHOSH
Bharatiya Janata Party
53832
Beleghata
PARESH PAUL
All India Trinamool Congress
KASHINATH BISWAS
Bharatiya Janata Party
67140
Bhabanipur
Sobhandeb Chattopadhyay
All India Trinamool Congress
Rudranil Ghosh
Bharatiya Janata Party
28719
Bhagabangola
IDRIS ALI
All India Trinamool Congress
MD. KAMAL HOSSAIN
Communist Party of India (Marxist)
106008
Bhagabanpur
RABINDRANATH MAITY
Bharatiya Janata Party
ARDHENDU MAITY
All India Trinamool Congress
27549
Bhangar
MD. NAWSAD SIDDIQUE
Rashtriya Secular Majlis Party
KARIM REZAUL
All India Trinamool Congress
26151
Bharatpur
HUMAYUN KABIR
All India Trinamool Congress
IMAN KALYAN MUKHERJEE
Bharatiya Janata Party
43083
Bhatar
ADHIKARI MANGOBINDA
All India Trinamool Congress
MAHENDRANATH KOWAR
Bharatiya Janata Party
31741
Bhatpara
PAWAN KUMAR SINGH
Bharatiya Janata Party
JITENDRA SHAW (JITU)
All India Trinamool Congress
13687
Bidhannagar
SUJIT BOSE S/O - LATE AJIT BOSE
All India Trinamool Congress
SABYA SACHI DUTTA S/O - LATE GOURI SANKAR DUTTA
Bharatiya Janata Party
7997
Bijpur
SUBODH ADHIKARY
All India Trinamool Congress
SUBHRANSHU ROY
Bharatiya Janata Party
13347
Binpur
DEBNATH HANSDA
All India Trinamool Congress
PALAN SAREN
Bharatiya Janata Party
39494
Bishnupur
DILIP MONDAL
All India Trinamool Congress
AGNISWAR NASKAR
Bharatiya Janata Party
58832
Bishnupur
TANMAY GHOSH (BUMBA)
Bharatiya Janata Party
ARCHITA BID
All India Trinamool Congress
11420
Bolpur
SINHA CHANDRANATH
All India Trinamool Congress
ANIRBAN GANGULY
Bharatiya Janata Party
22280
Budge Budge
ASHOK KUMAR DEB
All India Trinamool Congress
DR. TARUN KUMAR ADAK
Bharatiya Janata Party
44714
Burdwan Dakshin
KHOKAN DAS
All India Trinamool Congress
SANDIP NANDI
Bharatiya Janata Party
8105
Burdwan Uttar
NISITH KUMAR MALIK
All India Trinamool Congress
RADHA KANTA ROY
Bharatiya Janata Party
17268
Burwan
JIBAN KRISHNA SAHA
All India Trinamool Congress
AMIYA KUMAR DAS
Bharatiya Janata Party
2749
Canning Paschim
Paresh Ram Das
All India Trinamool Congress
ARNAB ROY
Bharatiya Janata Party
35243
Canning Purba
SAOKAT MOLLA
All India Trinamool Congress
GAZI SHAHABUDDIN SIRAJI
Rashtriya Secular Majlis Party
53007
Chakdaha
Bankim Chandra Ghosh
Bharatiya Janata Party
Subhankar Singha (Jishu)
All India Trinamool Congress
11680
Chakulia
AZAD MINHAJUL ARFIN
All India Trinamool Congress
SACHIN PRASAD
Bharatiya Janata Party
33837
Champdani
ARINDAM GUIN (BUBAI)
All India Trinamool Congress
DILIP SINGH
Bharatiya Janata Party
30078
Chanchal
Nihar Ranjan Ghosh
All India Trinamool Congress
Dipankar Ram (Bankat)
Bharatiya Janata Party
67338
Chandannagar
INDRANIL SEN
All India Trinamool Congress
DEEPANJAN KUMAR GUHA
Bharatiya Janata Party
31029
Chandipur
Soham Chakraborty
All India Trinamool Congress
Pulak Kanti Guria
Bharatiya Janata Party
13472
Chanditala
SWATI KHANDOKER
All India Trinamool Congress
DEBASHISH DASGUPTA(YASH D GUPTAA)
Bharatiya Janata Party
41347
Chandrakona
ARUP DHARA
All India Trinamool Congress
SIBARAM DAS
Bharatiya Janata Party
11281
Chapra
RUKBANUR RAHMAN
All India Trinamool Congress
JEBER SEKH
Independent
12118
Chhatna
SATYANARAYAN MUKHOPADHYAY
Bharatiya Janata Party
SUBASISH BATABYAL
All India Trinamool Congress
7164
Chopra
HAMIDUL RAHAMAN
All India Trinamool Congress
MD. SHAHIN AKHTER
Bharatiya Janata Party
64905
Chowrangee
BANDYOPADHYAY NAYNA
All India Trinamool Congress
DEVDUTTA MAJI
Bharatiya Janata Party
45344
Chunchura
Asit Mazumder (Tapan)
All India Trinamool Congress
Locket Chatterjee
Bharatiya Janata Party
18417
Cooch Behar Dakshin
Nikhil Ranjan Dey
Bharatiya Janata Party
Avijit De Bhowmik
All India Trinamool Congress
4931
COOCHBEHAR UTTAR
SUKUMAR ROY
Bharatiya Janata Party
BINAY KRISHNA BARMAN
All India Trinamool Congress
14615
Dabgram-Fulbari
Sikha Chatterjee
Bharatiya Janata Party
Goutam Deb
All India Trinamool Congress
27593
Dantan
BIKRAM CHANDRA PRADHAN
All India Trinamool Congress
Saktipada Nayak
Bharatiya Janata Party
623
Darjeeling
NEERAJ TAMANG ZIMBA
Bharatiya Janata Party
KESHAV RAJ SHARMA
Independent
21276
Daspur
MAMATA BHUNIA
All India Trinamool Congress
PRASANTA BERA
Bharatiya Janata Party
26842
Debra
HUMAYUN KABIR
All India Trinamool Congress
BHARATI GHOSH
Bharatiya Janata Party
11226
Deganga
RAHIMA MONDAL
All India Trinamool Congress
KARIM ALI
Rashtriya Secular Majlis Party
32537
Dhanekhali
ASIMA PATRA
All India Trinamool Congress
TUSAR KUMAR MAJUMDAR
Bharatiya Janata Party
30159
Dhupguri
BISHNU PADA RAY
Bharatiya Janata Party
MITALI ROY
All India Trinamool Congress
4355
Diamond Harbour
PANNALAL HALDER
All India Trinamool Congress
DIPAK KUMAR HALDER
Bharatiya Janata Party
16996
Dinhata
NISITH PRAMANIK
Bharatiya Janata Party
UDAYAN GUHA
All India Trinamool Congress
57
Domjur
KALYAN GHOSH
All India Trinamool Congress
RAJIB BANERJEE S/O- LATE DHANANJOY BANERJEE
Bharatiya Janata Party
42620
Domkal
JAFIKUL ISLAM
All India Trinamool Congress
MD. MOSTAFIJUR RAHAMAN (RANA)
Communist Party of India (Marxist)
47229
Dubrajpur
Anup Kumar Saha
Bharatiya Janata Party
Debabrata Saha
All India Trinamool Congress
3863
Dum Dum
BRTYA BASU
All India Trinamool Congress
BIMALSHANKAR NANDA
Bharatiya Janata Party
26731
Dum Dum Uttar
CHANDRIMA BHATTACHARYA
All India Trinamool Congress
DR. ARCHANA MAJUMDAR
Bharatiya Janata Party
28499
Durgapur Paschim
LAKSHMAN CHANDRA GHORUI
Bharatiya Janata Party
BISWANATH PARIAL
All India Trinamool Congress
14664
Durgapur Purba
PRADIP MAZUMDAR
All India Trinamool Congress
COLONEL DIPTANSU CHAUDHURY
Bharatiya Janata Party
3746
Egra
TARUN KUMAR MAITY
All India Trinamool Congress
ARUP DASH
Bharatiya Janata Party
18491
Englishbazar
SREERUPA MITRA CHAUDHURY(NIRBHOY DIDI)
Bharatiya Janata Party
KRISHNENDU NARAYAN CHOUDHURY
All India Trinamool Congress
20099
Entally
Swarna Kamal Saha
All India Trinamool Congress
Priyanka Tibrewal
Bharatiya Janata Party
58257
Falakata
DIPAK BARMAN
Bharatiya Janata Party
SUBHASH CHANDRA ROY
All India Trinamool Congress
3990
Falta
SANKAR KUMAR NASKAR
All India Trinamool Congress
BIDHAN PARUI
Bharatiya Janata Party
40774
Farakka
MANIRUL ISLAM
All India Trinamool Congress
GHOSH HEMANTA
Bharatiya Janata Party
59945
Gaighata
SUBRATA THAKUR
Bharatiya Janata Party
NAROTTAM BISWAS
All India Trinamool Congress
9578
Galsi
NEPAL GHORUI
All India Trinamool Congress
BIKASH BISWAS
Bharatiya Janata Party
19262
Gangarampur
SATYENDRA NATH RAY
Bharatiya Janata Party
GOUTAM DAS
All India Trinamool Congress
4592
Garbeta
Uttara Singha (Hazra)
All India Trinamool Congress
Madan Ruidas
Bharatiya Janata Party
10572
Gazole
CHINMOY DEB BARMAN
Bharatiya Janata Party
BASANTI BARMAN
All India Trinamool Congress
1798
Ghatal
SITAL KAPAT
Bharatiya Janata Party
SHANKAR DOLAI
All India Trinamool Congress
966
Goalpokhar
MD. GHULAM RABBANI
All India Trinamool Congress
MD. GHULAM SARWAR
Bharatiya Janata Party
73514
Goghat
BISWANATH KARAK
Bharatiya Janata Party
MANAS MAJUMDAR
All India Trinamool Congress
4147
Gopiballavpur
Dr. Khagendra Nath Mahata
All India Trinamool Congress
Sanjit Mahata
Bharatiya Janata Party
23768
Gosaba
JAYANTA NASKAR
All India Trinamool Congress
BARUN PRAMANIK (CHITTA)
Bharatiya Janata Party
23709
Habibpur
JOYEL MURMU
Bharatiya Janata Party
PRODIP BASKEY
All India Trinamool Congress
19517
Habra
JYOTI PRIYA MALLICK
All India Trinamool Congress
BISWAJIT SINHA
Bharatiya Janata Party
3841
Haldia
Tapasi Mondal
Bharatiya Janata Party
Swapan Naskar
All India Trinamool Congress
15008
Hansan
Dr. ASOK KUMAR CHATTOPADHYAY
All India Trinamool Congress
NIKHIL BANERJEE
Bharatiya Janata Party
50613
Hariharpara
NIAMOT SHEIKH
All India Trinamool Congress
MIR ALAMGIR (PALASH)
Indian National Congress
14066
Haringhata
ASIM KUMAR SARKAR
Bharatiya Janata Party
NILIMA NAG (MALLICK)
All India Trinamool Congress
15200
Haripal
Dr. Karabi Manna
All India Trinamool Congress
Samiran Mitra
Bharatiya Janata Party
23072
Harirampur
BIPLAB MITRA
All India Trinamool Congress
NILANJAN ROY
Bharatiya Janata Party
22672
Harischandrapur
TAJMUL HOSSAIN
All India Trinamool Congress
MD. MATIBUR RAHAMAN
Bharatiya Janata Party
77473
Haroa
ISLAM SK NURUL (HAJI)
All India Trinamool Congress
KUTUBUDDIN FATHE
Rashtriya Secular Majlis Party
80978
Hemtabad
SATYAJIT BARMAN
All India Trinamool Congress
CHANDIMA ROY
Bharatiya Janata Party
27215
Hingalganj
DEBES MANDAL
All India Trinamool Congress
NEMAI DAS
Bharatiya Janata Party
24916
Howrah Dakshin
NANDITA CHOWDHURY
All India Trinamool Congress
RANTIDEV SENGUPTA
Bharatiya Janata Party
50569
Howrah Madhya
Arup Roy, S/o Late Prabhat Roy
All India Trinamool Congress
Sanjay Singh
Bharatiya Janata Party
46547
Howrah Uttar
GAUTAM CHOWDHURI
All India Trinamool Congress
UMESH RAI
Bharatiya Janata Party
5522
Indus
NIRMAL KUMAR DHARA
Bharatiya Janata Party
RUNU METE
All India Trinamool Congress
7220
Islampur
ABDUL KARIM CHOWDHARY
All India Trinamool Congress
SAUMYAROOP MANDAL
Bharatiya Janata Party
37440
Itahar
MOSARAF HUSSEN
All India Trinamool Congress
AMIT KUMAR KUNDU
Bharatiya Janata Party
43975
Jadavpur
DEBABRATA MAJUMDAR (MALAY)
All India Trinamool Congress
Dr. SUJAN CHAKRABORTY
Communist Party of India (Marxist)
38869
Jagatballavpur
SITANATH GHOSH
All India Trinamool Congress
ANUPAM GHOSH
Bharatiya Janata Party
29196
Jagatdal
SOMENATH SHYAM ICHINI
All India Trinamool Congress
ARINDAM BHATTACHARYA
Bharatiya Janata Party
18364
Jalangi
ABDUR RAZZAK
All India Trinamool Congress
SAIFUL ISLAM MOLLA
Communist Party of India (Marxist)
79276
Jalpaiguri
DR. PRADIP KUMAR BARMA
All India Trinamool Congress
SOUJIT SINGHA (PIKU)
Bharatiya Janata Party
941
Jamalpur
ALOK KUMAR MAJHI
All India Trinamool Congress
BALARAM BAPARI
Bharatiya Janata Party
17971
Jamuria
HARERAM SINGH
All India Trinamool Congress
TAPAS KUMAR ROY
Bharatiya Janata Party
8051
Jangipara
SNEHASIS CHAKRABORTY
All India Trinamool Congress
DEBJIT SARKAR
Bharatiya Janata Party
17926
Jhargram
BIRBAHA HANSDA
All India Trinamool Congress
SUKHAMAY SATPATHY (JAHAR)
Bharatiya Janata Party
38240
Jorasanko
VIVEK GUPTA
All India Trinamool Congress
MEENA DEVI PUROHIT
Bharatiya Janata Party
12743
Joynagar
BISWANATH DAS
All India Trinamool Congress
RABIN SARDAR
Bharatiya Janata Party
38683
Joypur
Nara Hari Mahato
Bharatiya Janata Party
Phanibhushan Kumar
Indian National Congress
12200
Kakdwip
MANTURAM PAKHIRA
All India Trinamool Congress
DIPANKAR JANA
Bharatiya Janata Party
25302
Kalchini
BISHAL LAMA
Bharatiya Janata Party
PASSANG LAMA
All India Trinamool Congress
28576
Kaliaganj
SOUMEN ROY
Bharatiya Janata Party
TAPAN DEB SINGHA
All India Trinamool Congress
21820
Kaliganj
NASIRUDDIN AHAMED (LAL)
All India Trinamool Congress
ABHIJIT GHOSH
Bharatiya Janata Party
46987
Kalimpong
RUDEN SADA LEPCHA
Independent
SUVA PRADHAN
Bharatiya Janata Party
3870
Kalna
DEBOPRASAD BAG (POLTU)
All India Trinamool Congress
BISWAJIT KUNDU
Bharatiya Janata Party
7478
Kalyani
AMBIKA ROY
Bharatiya Janata Party
ANIRUDDHA BISWAS
All India Trinamool Congress
2206
Kamarhati
MADAN MITRA
All India Trinamool Congress
Anindya Banerjee
Bharatiya Janata Party
35408
Kandi
APURBA SARKAR (DAVID)
All India Trinamool Congress
GOUTAM ROY
Bharatiya Janata Party
38080
Kanthi Dakshin
ARUP KUMAR DAS
Bharatiya Janata Party
JYOTIRMOY KAR
All India Trinamool Congress
10293
Kanthi Uttar
SUMITA SINHA
Bharatiya Janata Party
TARUN KUMAR JANA
All India Trinamool Congress
9330
Karandighi
GOUTAM PAUL
All India Trinamool Congress
SUBHAS CHANDRA SINHA S/O: HARANARAYAN SINHA
Bharatiya Janata Party
36626
Karimpur
Bimalendu Sinha Roy
All India Trinamool Congress
Samarendranath Ghosh
Bharatiya Janata Party
23575
Kasba
AHMED JAVED KHAN
All India Trinamool Congress
DR. INDRANIL KHAN
Bharatiya Janata Party
63622
Kashipur
KAMALAKANTA HANSDA
Bharatiya Janata Party
SWAPAN KUMAR BELTHARIA
All India Trinamool Congress
7387
Kashipur-Belgachhia
Atin Ghosh
All India Trinamool Congress
Sibaji Sinha Roy
Bharatiya Janata Party
35390
Katulpur
HARAKALI PROTIHER
Bharatiya Janata Party
SANGEETA MALIK
All India Trinamool Congress
11785
Katwa
Rabindranath Chatterjee
All India Trinamool Congress
Shyama Majumdar
Bharatiya Janata Party
9155
Keshiary
PARESH MURMU
All India Trinamool Congress
SONALI MURMU SOREN
Bharatiya Janata Party
15330
Keshpur
Seuli Saha
All India Trinamool Congress
Pritish Ranjan Kuar
Bharatiya Janata Party
20720
Ketugram
Sekh Sahonawez
All India Trinamool Congress
Anadi Ghosh (Mathura)
Bharatiya Janata Party
12683
Khanakul
SUSANTA GHOSH
Bharatiya Janata Party
MUNSI NAZBUL KARIM
All India Trinamool Congress
12884
Khandaghosh
NABIN CHANDRA BAG
All India Trinamool Congress
BIJAN MANDAL
Bharatiya Janata Party
20886
Kharagpur
DINEN ROY
All India Trinamool Congress
TAPAN BHUYA
Bharatiya Janata Party
36230
Kharagpur Sadar
HIRANMOY CHATTOPADHYAYA
Bharatiya Janata Party
PRADIP SARKAR
All India Trinamool Congress
3771
Khardaha
KAJAL SINHA
All India Trinamool Congress
SILBHADRA DATTA
Bharatiya Janata Party
28140
Khargram
ASHIS MARJIT
All India Trinamool Congress
ADITYA MOULIK
Bharatiya Janata Party
32573
Khejuri
SANTANU PRAMANIK
Bharatiya Janata Party
PARTHA PRATIM DAS
All India Trinamool Congress
17965
Kolkata Port
Firhad Hakim
All India Trinamool Congress
Awadh Kishore Gupta
Bharatiya Janata Party
68554
Krishnaganj
ASHIS KUMAR BISWAS
Bharatiya Janata Party
DR. TAPAS MANDAL
All India Trinamool Congress
21277
Krishnanagar Dakshin
UJJAL BISWAS
All India Trinamool Congress
MAHADEV SARKAR
Bharatiya Janata Party
9305
Krishnanagar Uttar
MUKUL ROY
Bharatiya Janata Party
KOUSHANI MUKHERJEE
All India Trinamool Congress
35089
Kulpi
JOGARANJAN HALDER
All India Trinamool Congress
PRANAB KUMAR MALLIK
Bharatiya Janata Party
33818
Kultali
Ganesh Chandra Mondal
All India Trinamool Congress
Mintu Halder
Bharatiya Janata Party
47177
Kulti
AJAY KUMAR PODDAR
Bharatiya Janata Party
UJJAL CHATTERJEE
All India Trinamool Congress
679
Kumarganj
TORAF HOSSAIN MANDAL
All India Trinamool Congress
Manas Sarkar
Bharatiya Janata Party
29367
Kumargram
MANOJ KUMAR ORAON
Bharatiya Janata Party
LEOS KUJUR (URAO)
All India Trinamool Congress
11001
Kurseong
Bishnu Prasad Sharma (alias B.P. Bajgain)
Bharatiya Janata Party
Tshering Lama
Independent
15515
Kushmandi
REKHA ROY
All India Trinamool Congress
RANJIT KUMAR ROY
Bharatiya Janata Party
12584
Labhpur
ABHIJIT SINHA (RANA)
All India Trinamool Congress
BISWAJIT MONDAL
Bharatiya Janata Party
17975
Lalgola
ALI MOHAMMAD
All India Trinamool Congress
ABU HENA
Indian National Congress
60707
Madarihat
MANOJ TIGGA
Bharatiya Janata Party
RAJESH LAKRA
All India Trinamool Congress
29685
Madhyamgram
RATHIN GHOSH
All India Trinamool Congress
RAJASREE RAJBANSHI
Bharatiya Janata Party
48126
Magrahat Paschim
GIAS UDDIN MOLLA
All India Trinamool Congress
DHURJATI SAHA (MANAS)
Bharatiya Janata Party
46941
Magrahat Purba
NAMITA SAHA
All India Trinamool Congress
CHANDAN KUMAR NASKAR
Bharatiya Janata Party
54079
Maheshtala
DULAL CHANDRA DAS
All India Trinamool Congress
UMESH DAS
Bharatiya Janata Party
57949
Mahishadal
TILAK KUMAR CHAKRABORTY
All India Trinamool Congress
BISWANATH BANERJEE
Bharatiya Janata Party
2386
Mal
BULU CHIK BARAIK
All India Trinamool Congress
MAHESH BAGEY
Bharatiya Janata Party
5465
Malatipur
ABDUR RAHIM BOXI
All India Trinamool Congress
MOUSUMI DAS
Bharatiya Janata Party
91949
Maldaha
Gopal Chandra Saha
Bharatiya Janata Party
Ujjwal Kumar Chowdhury
All India Trinamool Congress
15456
Manbazar
SANDHYARANI TUDU
All India Trinamool Congress
GOURI SINGH SARDAR
Bharatiya Janata Party
15516
Mandirbazar
JOYDEB HALDER
All India Trinamool Congress
DILIP KUMAR JATUA
Bharatiya Janata Party
23492
Manikchak
SABITRI MITRA
All India Trinamool Congress
GOUR CHANDRA MANDAL
Bharatiya Janata Party
33878
Maniktola
Sadhan Pande
All India Trinamool Congress
Kalyan Chaubey
Bharatiya Janata Party
20238
Mathabhanga
Sushil Barman
Bharatiya Janata Party
Girindra Nath Barman
All India Trinamool Congress
26134
Matigara-Naxalbari
Anandamay Barman
Bharatiya Janata Party
Rajen Sundas
All India Trinamool Congress
70848
Maynaguri
Kaushik Roy
Bharatiya Janata Party
Manoj Roy
All India Trinamool Congress
11911
Mayureswar
ABHIJIT ROY
All India Trinamool Congress
Shyamapada Mondal
Bharatiya Janata Party
12075
Medinipur
June Maliah
All India Trinamool Congress
Samit Kumar Dash
Bharatiya Janata Party
24397
Mekliganj
ADHIKARY PARESH CHANDRA
All India Trinamool Congress
DADHIRAM RAY
Bharatiya Janata Party
14685
Memari
MADHUSUDAN BHATTACHARYA
All India Trinamool Congress
BHISMADEB BHATTACHARYA
Bharatiya Janata Party
23078
Metiaburuz
ABDUL KHALEQUE MOLLA
All India Trinamool Congress
RAMJIT PRASAD
Bharatiya Janata Party
119604
Minakhan
USHA RANI MONDAL
All India Trinamool Congress
JAYANTA MONDAL
Bharatiya Janata Party
55830
Mongalkote
Apurba Chowdhury (Achal)
All India Trinamool Congress
Rana Protap Goswami
Bharatiya Janata Party
22337
Monteswar
CHOWDHURY SIDDIQULLAH
All India Trinamool Congress
SAIKAT PANJA
Bharatiya Janata Party
31805
Mothabari
YEASMIN SABINA
All India Trinamool Congress
SHYAMCHAND GHOSH
Bharatiya Janata Party
56573
Moyna
Ashoke Dinda
Bharatiya Janata Party
Sangram Kumar Dolai
All India Trinamool Congress
1260
Murarai
DR MOSARRAF HOSSAIN
All India Trinamool Congress
DEBASISH ROY
Bharatiya Janata Party
98246
Murshidabad
GOURI SANKAR GHOSH
Bharatiya Janata Party
SHAONI SINGHA ROY
All India Trinamool Congress
2491
Nabadwip
PUNDARIKAKSHYA SAHA
All India Trinamool Congress
SIDHARTHA SHANKAR NASKAR
Bharatiya Janata Party
18571
Nabagram
KANAI CHANDRA MONDAL
All India Trinamool Congress
MOHAN HALDER
Bharatiya Janata Party
35533
Nagrakata
PUNA BHENGRA
Bharatiya Janata Party
JOSEPH MUNDA
All India Trinamool Congress
23475
Naihati
PARTHA BHOWMICK
All India Trinamool Congress
PHALGUNI PATRA
Bharatiya Janata Party
18855
Nakashipara
Kallol Khan
All India Trinamool Congress
Santanu Dey
Bharatiya Janata Party
21271
Nalhati
RAJENDRA PRASAD SINGH (RAJU SINGH)
All India Trinamool Congress
TAPAS KUMAR YADAV(ANANDA YADAV)
Bharatiya Janata Party
56905
Nandakumar
SUKUMAR DE
All India Trinamool Congress
ADHIKARY NILANJAN
Bharatiya Janata Party
5406
Nandigram
ADHIKARI SUVENDU
Bharatiya Janata Party
Mamata Banerjee
All India Trinamool Congress
1956
Nanoor
BIDHAN CHANDRA MAJHI
All India Trinamool Congress
TARAKESWAR SAHA
Bharatiya Janata Party
6670
Naoda
SAHINA MOMTAZ KHAN
All India Trinamool Congress
ANUPAM MANDAL
Bharatiya Janata Party
74153
Narayangarh
ATTA SURJA KANTA
All India Trinamool Congress
RAMA PRASAD GIRI
Bharatiya Janata Party
2416
Natabari
Mihir Goswami
Bharatiya Janata Party
Rabindra Nath Ghosh
All India Trinamool Congress
23440
Nayagram
DULAL MURMU
All India Trinamool Congress
BAKUL MURMU
Bharatiya Janata Party
22754
Noapara
MANJU BASU
All India Trinamool Congress
SUNIL SINGH
Bharatiya Janata Party
26710
Onda
AMARNATH SHAKHA
Bharatiya Janata Party
ARUP KUMAR KHAN
All India Trinamool Congress
11551
Palashipara
Dr. Manik Bhattacharya
All India Trinamool Congress
Bibhash Chandra Mandal
Bharatiya Janata Party
51336
Panchla
GULSAN MULLICK
All India Trinamool Congress
MOHIT LAL GHANTI
Bharatiya Janata Party
32751
Pandabeswar
NARENDRANATH CHAKRABORTY
All India Trinamool Congress
KUMAR JITENDRA TEWARI
Bharatiya Janata Party
3803
Pandua
Dr. Ratna De Nag
All India Trinamool Congress
Partha Sharma
Bharatiya Janata Party
31858
Panihati
NIRMAL GHOSH
All India Trinamool Congress
SANMOY BANDYOPADHYAY
Bharatiya Janata Party
25177
Panskura Paschim
PHIROJA BIBI
All India Trinamool Congress
SINTU SENAPATI
Bharatiya Janata Party
8889
Panskura Purba
Biplab Roy Chowdhury
All India Trinamool Congress
Debabrata Pattanayek
Bharatiya Janata Party
9660
Para
NADIAR CHAND BOURI
Bharatiya Janata Party
UMAPADA BAURI
All India Trinamool Congress
4007
Patashpur
UTTAM BARIK
All India Trinamool Congress
AMBUJAKSHA MAHANTI
Bharatiya Janata Party
9994
Patharpratima
SAMIR KUMAR JANA
All India Trinamool Congress
ASIT KUMAR HALDAR
Bharatiya Janata Party
22134
Phansidewa
Durga Murmu
Bharatiya Janata Party
Chhotan Kisku
All India Trinamool Congress
27711
Pingla
AJIT MAITY
All India Trinamool Congress
ANTARA BHATTACHARYYA
Bharatiya Janata Party
6656
Purbasthali Dakshin
SWAPAN DEBNATH
All India Trinamool Congress
RAJIB KUMAR BHOWMICK
Bharatiya Janata Party
17410
Purbasthali Uttar
TAPAN CHATTERJEE
All India Trinamool Congress
GOBARDHAN DAS
Bharatiya Janata Party
6706
Pursurah
BIMAN GHOSH
Bharatiya Janata Party
DILIP YADAV
All India Trinamool Congress
28178
Purulia
Sudip Kumar Mukherjee
Bharatiya Janata Party
Sujoy Banerjee
All India Trinamool Congress
7018
RaghunathGanj
Akhruzzaman
All India Trinamool Congress
Golam Modaswer
Bharatiya Janata Party
98313
Raghunathpur
Vivekananda Bauri
Bharatiya Janata Party
Bouri Hazari
All India Trinamool Congress
5438
Raidighi
ALOKE JALDATA
All India Trinamool Congress
SANTANU BAPULI
Bharatiya Janata Party
35568
Raiganj
KRISHNA KALYANI
Bharatiya Janata Party
AGARWAL KANAIA LAL
All India Trinamool Congress
20748
Raina
Shampa Dhara
All India Trinamool Congress
Manik Roy
Bharatiya Janata Party
18205
Raipur
MRITYUNJOY MURMU
All India Trinamool Congress
SUDHANSHU HANSDA
Bharatiya Janata Party
19398
Rajarhat Gopalpur
ADITI MUNSHI
All India Trinamool Congress
SAMIK BHATTACHARYA
Bharatiya Janata Party
25296
Rajarhat New Town
TAPASH CHATTERJEE
All India Trinamool Congress
BHASKAR ROY S/O - DULAL ROY
Bharatiya Janata Party
56432
Rajganj
KHAGESWAR ROY
All India Trinamool Congress
SUPEN ROY
Bharatiya Janata Party
15773
Ramnagar
AKHIL GIRI
All India Trinamool Congress
SWADESH RANJAN NAYAK
Bharatiya Janata Party
12517
Rampurhat
ASISH BANERJEE
All India Trinamool Congress
SUBHASIS CHOUDHURY (KHOKAN)
Bharatiya Janata Party
8472
Ranaghat Dakshin
MUKUT MANI ADHIKARI
Bharatiya Janata Party
BARNALI DEY ROY
All India Trinamool Congress
16515
Ranaghat Uttar Paschim
PARTHASARATHI CHATTERJEE
Bharatiya Janata Party
SANKAR SINGHA
All India Trinamool Congress
23128
Ranaghat Uttar Purba
ASHIM BISWAS
Bharatiya Janata Party
SAMIR KUMAR PODDAR
All India Trinamool Congress
31782
Ranibandh
Jyotsna Mandi
All India Trinamool Congress
Kshudiram Tudu
Bharatiya Janata Party
3939
Raniganj
TAPAS BANERJEE
All India Trinamool Congress
DR. BIJAN MUKHERJEE
Bharatiya Janata Party
3556
Raninagar
ABDUL SOUMIK HOSSAIN
All India Trinamool Congress
FIROZA BEGAM
Indian National Congress
79702
Rashbehari
DEBASISH KUMAR
All India Trinamool Congress
LT. GEN. (DR.) SUBRATA SAHA
Bharatiya Janata Party
21414
Ratua
Samar Mukherjee
All India Trinamool Congress
Abishek Singhania
Bharatiya Janata Party
75650
Rejinagar
RABIUL ALAM CHOWDHURY
All India Trinamool Congress
ARABINDA BISWAS
Bharatiya Janata Party
68268
Sabang
MANAS RANJAN BHUNIA
All India Trinamool Congress
AMULYA MAITY
Bharatiya Janata Party
9864
Sagar
BANKIM CHANDRA HAZRA
All India Trinamool Congress
KAMILA BIKASH
Bharatiya Janata Party
29846
Sagardighi
SUBRATA SAHA
All India Trinamool Congress
KHATUN MAFUJA
Bharatiya Janata Party
50206
Sainthia
NILABATI SAHA
All India Trinamool Congress
PIYA SAHA
Bharatiya Janata Party
15243
Salboni
Srikanta Mahata
All India Trinamool Congress
Rajib Kundu
Bharatiya Janata Party
32644
Saltora
BAURI CHANDANA
Bharatiya Janata Party
SONTOSH KUMAR MONDAL
All India Trinamool Congress
4145
Sandeshkhali
SUKUMAR MAHATA
All India Trinamool Congress
DR. BHASKAR SARDAR
Bharatiya Janata Party
39685
Sankrail
PRIYA PAUL
All India Trinamool Congress
PROBHAKAR PANDIT
Bharatiya Janata Party
40427
Santipur
JAGANNATH SARKAR
Bharatiya Janata Party
AJOY DEY
All India Trinamool Congress
15878
Saptagram
TAPAN DASGUPTA
All India Trinamool Congress
DEBABRATA BISWAS
Bharatiya Janata Party
9772
Satgachhia
MOHAN CHANDRA NASKAR
All India Trinamool Congress
CHANDAN PAL
Bharatiya Janata Party
23318
Shibpur
Manoj Tiwary
All India Trinamool Congress
Rathin Chakrabarty
Bharatiya Janata Party
32603
Shyampukur
Dr. SHASHI PANJA
All India Trinamool Congress
SANDIPAN BISWAS
Bharatiya Janata Party
22520
Shyampur
KALIPADA MANDAL
All India Trinamool Congress
TNUSREE CHAKRABORTY
Bharatiya Janata Party
31511
Siliguri
Sankar Ghosh
Bharatiya Janata Party
Dr. Omprakash Mishra
All India Trinamool Congress
35586
Singur
BECHARAM MANNA
All India Trinamool Congress
RABINDRANATH BHATTACHARYA
Bharatiya Janata Party
25923
Sitai
JAGADISH CHANDRA BARMA BASUNIA
All India Trinamool Congress
DIPAK KUMAR ROY
Bharatiya Janata Party
10112
Sitalkuchi
Baren Chandra Barman
Bharatiya Janata Party
Partha Pratim Ray
All India Trinamool Congress
17815
Sonamukhi
DIBAKAR GHARAMI
Bharatiya Janata Party
DR. SHYAMAL SANTRA
All India Trinamool Congress
10888
Sonarpur Dakshin
ARUNDHUTI MAITRA (LOVELY)
All India Trinamool Congress
ANJANA BASU
Bharatiya Janata Party
26181
Sonarpur Uttar
FIRDOUSI BEGUM
All India Trinamool Congress
RANJAN BAIDYA
Bharatiya Janata Party
36090
Sreerampur
DR. SUDIPTO ROY
All India Trinamool Congress
KABIR SHANKAR BOSE
Bharatiya Janata Party
23433
Sujapur
Md Abdul Ghani
All India Trinamool Congress
Isha Khan Choudhury
Indian National Congress
130163
Suri
BIKASH ROYCHOUDHURY
All India Trinamool Congress
CHATTOPADHYAY JAGANNATH
Bharatiya Janata Party
7320
Suti
EMANI BISWAS
All India Trinamool Congress
KOUSHIK DAS
Bharatiya Janata Party
70701
Swarupnagar
BINA MONDAL
All India Trinamool Congress
BRINDABAN SARKAR
Bharatiya Janata Party
34800
Taldangra
ARUP CHAKRABORTY
All India Trinamool Congress
SHYAMAL KUMAR SARKAR (BENU)
Bharatiya Janata Party
12377
Tamluk
Saumen Kumar Mahapatra
All India Trinamool Congress
Hare Krishna Bera
Bharatiya Janata Party
793
Tapan
BUDHRAI TUDU
Bharatiya Janata Party
KALPANA KISKU
All India Trinamool Congress
1650
Tarakeswar
RAMENDU SINHARAY
All India Trinamool Congress
Dr. Swapan Dasgupta
Bharatiya Janata Party
7484
Tehatta
Tapas Kumar Saha
All India Trinamool Congress
Ashutosh Paul
Bharatiya Janata Party
6915
Tollyganj
AROOP BISWAS
All India Trinamool Congress
BABUL SUPRIYO
Bharatiya Janata Party
50080
Tufanganj
Malati Rava Roy
Bharatiya Janata Party
Pranab Kumar Dey
All India Trinamool Congress
31198
Udaynarayanpur
SAMIR KUMAR PANJA
All India Trinamool Congress
SUMIT RANJAN KARAR
Bharatiya Janata Party
13998
Uluberia Dakshin
PULAK ROY
All India Trinamool Congress
PAPIA DEY (ADHIKARY)
Bharatiya Janata Party
28438
Uluberia Purba
BIDESH RANJAN BOSE
All India Trinamool Congress
PRATYUSH MANDAL
Bharatiya Janata Party
17126
Uluberia Uttar
Dr. Nirmal Maji
All India Trinamool Congress
CHIRAN BERA
Bharatiya Janata Party
21003
Uttarpara
KANCHAN MULLICK
All India Trinamool Congress
PRABIR KUMAR GHOSAL
Bharatiya Janata Party
35989
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