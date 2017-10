Under 17 World Cup 2017 squads: Full list of players for all 24 teams

It's less than five days for the FIFA Under-17 World Cup 2017 to begin. This is the first-time ever that India is hosting a FIFA event. The excitement in this part of the world, is therefore, at an all-time high.





24 teams start of their competitive journey from October 6 and the last man standing emerges victorious on October 28.

Here are the group-wise squads' list of each team:

GROUP A

India

Goalkeepers: Dheeraj Singh, Prabhsukhan Gill, Sunny Dhaliwal

Defenders: Boris Singh, Jitendra Singh, Anwar Ali, Sanjeev Stalin, Hendry Antonay, Namit Deshpande

Midfielders: Suresh Singh, Ninthoinganba Meetei, Amarjit Singh Kiyam, Abhijit Sarkar, Komal Thatal, Lalengmawia, Jeakson Singh, Nongdamba Naorem, Rahul Kannoly Praveen, Md. Shahjahan

Forwards: Rahim Ali, Aniket Jadhav

Colombia

Goalkeepers: Nicolás Gómez, Kevin Leonardo Mier, Daniel Melo .

Defenders: Andrés Felipe Balanta, Robert Andrés Mejía, Christian Andrade, Thomas Gutiérrez, Juan Sebastián Peñaloza.

Midfielders: Gustavo Adolfo Carvajal, Luis Miguel López, Yair Meneses, Andrés Felipe Perea, Brayan Arley Gómez, Guillermo Tegue, Etilso Martínez, Fabián Steven Ángel.

Strikers: Déiber Caicedo, Deyman Andrés Cortés, Jaminton Campáz, David Barrero, Juan David Vidal .

Ghana

Goalkeepers: Ibrahim Danlad, Michael Acquaye, Kwame Aziz

Defenders: Najeeb Yakubu, Gideon Mensah, Bismark Terry Owusu, Edmund Arko-Mensah, Abdul Razak Yusif, Gideon Acquah , Rashid Alhassan, John Otu

Midfielders: Isaac Gyamfi, Gabriel Leveh, Ibrahim Sulley, Mohammed Kudus, Emmanuel Toku, Mohammed Iddriss

Strikers: Eric Ayiah, Richard Danso, Mohammed Aminu, Ibrahim Sadiq

USA

Goalkeepers: Alex Budnik,Carlos Joaquim Dos Santos, Justin Garces

Defenders: George Bello, Sergino Dest, Christopher Durkin, Christopher Gloster, Jaylin Lindsey, James Sands, Tyler Shaver, Akil Watts

Midfielders: George Acosta, Taylor Booth, Blaine Ferri, Chris Goslin, Alex Mendez, Indiana Vassilev

Forwards: Ayo Akinola, Andrew Carleton, Ulysses Llanez, Jacobo Reyes, Bryan Reynolds, Joshua Sargent

GROUP B

New Zealand

Goalkeepers: Jacob Clark, Zac Jones, Nicholas Milner.

Defenders: Liberato Cacace, Boyd Curry, Ben Deeley, Matthew Jones, Joshua Rogerson, Jordan Spain, Emlyn Wellsmore.

Midfielders: Willem Ebbinge, Elijah Just, Oliver Duncan, Kieran Richards, Kingsley Sinclair, Oliver Whyte, Leon Van Den Hoven.

Forwards: Max Mata, Matthew Conroy, Charles Spragg, Matthew Palmer.

Turkey

Goalkeepers: Berke Özer, Ozan Can Oruç and Eren Bilen

Defenders: Şahan Akyüz, İsmail Çokçalış, Abdussamed Karnuçu, Bekir Melih Gökçimen, Ozan Muhammet Kabak, Ramazan Emirhan Civelek and Berk Çetin

Midfielders: Egehan Gök, Kerem Atakan Kesgin, Atalay Babacan, Recep Gül, Sezer Taşkolu, Sefa Akgün and Umut Güneş

Forwards: Embiya Ayyıldız, Yunus Akgün, Malik Karaahmet and Ahmed Kutucu

Paraguay

Goalkeepers: Ángel Roa,Jhonathan Martínez, Diego Huesca and Aldo Pérez

Defenders: Luis Zárate, Marcelo Rolón, Alexis Duarte, Roberto Fernández, Jesús Rolón and Pedro Álvarez.

Midfielders: Julio Báez, Víctor Villasanti, Stevens Gómez, Giovanni Bogado, Braian Ojeda, Alan Rodríguez and Hugo Quintana.

Strikers: Fernando Cardozo, Fernando Romero, Nicolás Morínigo, Leonardo Sánchez, Aníbal Vega , Antonio Galeano and Blas Armoa.

Mali

Goalkeeper: Alkalifa Coulibaly, Youssouf Koita,Massire Gassama

Defenders: Boubacar Haidara, Fode Konate, Mamadi Fofana, Soumaila Doumbia, Abdoulaye Diaby, Ibrahiim Kane

Midfielder: Djemoussa Traore, Mohamed Camara, Abdoulaye Dabo, Salam Giddou, Siaka Sidibe, Mamadou Samake, Cheick Oumar Doucoure

Forward: Hadji Drame, Seme Camara, Mamadou Traore, Mahamane Toure, Lassana Ndiaye

GROUP C

Germany

Goalkeepers: Luis Klatte, Luca Plogmann, Marian Prinz

Defenders: Dominik Becker, Yann Aurel Bisseck, Jan Boller, Pascal Hackethal, Kilian Ludewig, Lars Lukas Mai, Alexander Nitzl

Midfielders:Elias Abouchabaka, Erik Majetschak, Sahverdi Cetin, Yannik Keitel,John Yeboah

Forwards: Jann-Fiete Arp, Noah Awuku, Dennis Jastrzembski,Jessic Ngankam, Nicolas-Gerrit Kühn, Maurice Malone

