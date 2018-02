U19 World Cup final: India vs Australia scoreboard

Tauranga (New Zealand), Feb 3 (IANS) Following is the scoreboard of the ICC U19 World Cup final in which India defeated Australia by eight wickets here on Saturday.

Australia:

Jack Edwards c Nagarkoti b Porel 28

Max Bryant c Abhishek Sharma b Porel 14

Jason Sangha c Desai b Nagarkoti 13

Jonathan Merlo c Shiva Singh b Roy 76

Param Uppal c&b Roy 34

Nathan McSweeney c&b Shiva Singh 23

Will Sutherland c Desai b Shiva Singh 5

Baxter Holt run out 13

Zak Evans b Nagarkoti 1

Ryan Hadley c Desai b Mavi 1

Lloyd Pope not out 0

Extras 8

Total: 216 (in 47.2 overs)

Fall of wickets: 32/1 (Max Bryant, 5.1 overs), 52/2 (Jack Edwards, 9.6), 59/3 (Jason Sangha, 11.4), 134/4 (Param Uppal, 28.5), 183/5 (Nathan McSweeney, 39.2), 191/6 (Will Sutherland, 41.3), 212/7 (Jonathan Merlo, 45.3), 214/8 (Zak Evans, 46.1), 216/9 (Baxter Holt, 46.3), 216/10 (Ryan Hadley, 47.2)

Bowling:

Shivam Mavi 8.2-1-46-1

Ishan Porel 7-1-30-2

Shiva Singh 10-0-36-2

Kamlesh Nagarkoti 9-0-41-2

Abhishek Sharma 6-0-30-0

Anukul Roy 7-0-32-2

India:

Prithvi Shaw b Will Sutherland 29

Manjot Kalra not out 101

Shubman Gill b Uppal 31

Harvik Desai not out 47

Extras 12

Total: 220/2 (in 38.5 overs)

Fall of wickets: 71/1 (Prithvi Shaw, 11.4 overs), 131/2 (Shubman Gill, 21.2)

Bowling:

Ryan Hadley 7-0-37-0

Zak Evans 5-1-30-0

Will Sutherland 6.5-0-36-1

Jack Edwards 1-0-15-0

Lloyd Pope 5-0-42-0

Jonathan Merlo 4-0-21-0

Param Uppal 10-0-38-1

