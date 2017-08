Sri Lanka vs India second Test: Day 1 score board

Colombo, Aug 3 (IANS) The following is the scorecard of India's first innings on Day 1 in their second cricket Test against Sri Lanka here on Thursday:

Indian innings:

Shikhar Dhawan lbw b Dilruwan Perera 35

Lokesh Rahul run out (Chandimal/Dickwella) 57

Cheteshwar Pujara batting 128

Virat Kohli c Mathews b Herath 13

Ajinkya Rahane batting 103

Extras (b 4, lb 3, w 0, nb 1, p 0) 8

Total (3 wkts, 90 Ov) 344

Fall of Wickets: 56-1 (Shikhar Dhawan, 10.1), 109-2 (Lokesh Rahul, 30.4), 133-3 (Virat Kohli, 38.5)

Bowling: Nuwan Pradeep 17.4-2-63-0

Rangana Herath 24-3-83-1

Dimuth Karunaratne 3-0-10-0

Dilruwan Perera 18-2-68-1

Malinda Pushpakumara 19.2-0-82-0

Dhananjaya de Silva 8-0-31-0

