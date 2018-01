South Africa vs India Day 3 scorecard

Johannesburg, Jan 26 (IANS) Following is the scorecard from the third day of the third Test played between South Africa and India at the New Wanderers Stadium here on Friday.

India 2nd Innings:

Murali Vijay b Rabada 25

Parthiv Patel c Markram b Philander 16

Lokesh Rahul c du Plessis b Philander 16

Cheteshwar Pujara c du Plessis b Morne Morkel 1

Virat Kohli b Rabada 41

Ajinkya Rahane c de Kock b Morne Morkel 48

Hardik Pandya c & b Rabada 4

Bhuvneshwar Kumar c de Kock b Morne Morkel 33

Mohammed Shami c de Villiers b Lungi Ngidi 27

Ishant Sharma not out 7

Jasprit Bumrah c Rabada b Philander 0

Extras: 29 (b 5, lb 12, w 12, nb 0, p 0)

Total: 247 (10 wkts, 80.1 Ov)

Fall of Wickets: 17-1 (Parthiv Patel, 4.6), 51-2 (Lokesh Rahul, 18.6), 57-3 (Cheteshwar Pujara, 21.6), 100-4 (Murali Vijay, 40.5), 134-5 (Virat Kohli, 49.2), 148-6 (Hardik Pandya, 53.1), 203-7 (Ajinkya Rahane, 67.3), 238-8 (Mohammed Shami, 74.4), 240-9 (Bhuvneshwar Kumar, 77.2), 247-10 (Jasprit Bumrah, 80.1)

Bowling:

Vernon Philander 21.1-56-1-3

Kagiso Rabada 23-5-69-3

Morne Morkel 21-6-47-3

Lungisani Ngidi 12-2-38-1

Andile Phehlukwayo 3-0-15-0

South Africa 2nd Innings:

Aiden Markram c Parthiv Patel b Shami 4

Dean Elgar batting 11

Hashim Amla batting 2

Extras: 0 (b 0, lb 0, w 0, nb 0, p 0)

Total: 17 (1 wkts, 8.3 Ov)

Fall of Wickets: 5-1 (Aiden Markram, 1.6)

Bowling:

Bhuvneshwar Kumar 4-0-8-0

Mohammed Shami 4-1-7-1

Jasprit Bumrah 0.3-0-2-0

