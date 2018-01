South Africa versus India Day 2 scorecard

Cape Town, Jan 6 (IANS) Following is the scorecard from the second day of the first Test played between South Africa and India played at the Newlands here on Saturday.

India 1st Innings:

Murali Vijay c Elgar b Philander 1

Shikhar Dhawan c & b Steyn 16

Cheteshwar Pujara c du Plessis b Philander 26

Virat Kohli c de Kock b Morne Morkel 5

Rohit Sharma lbw b Rabada 11

Ravichandran Ashwin c de Kock b Philander 12

Hardik Pandya c de Kock b Rabada 93

Wriddhiman Saha lbw b Steyn 0

Bhuvneshwar Kumar c de Kock b Morne Morkel 25

Mohammed Shami not out 4

Jasprit Bumrah c Elgar b Rabada 2

Extras: 14 (b 1, lb 13, w 0, nb 0, p 0)

Total: 209 (10 wkts, 73.4 overs)

Fall of Wickets:

16-1 (Murali Vijay, 4.4), 18-2 (Shikhar Dhawan, 5.2), 27-3 (Virat Kohli, 8.1), 57-4 (Rohit Sharma, 28.2), 76-5 (Cheteshwar Pujara, 36.1), 81-6 (Ravichandran Ashwin, 38.5), 92-7 (Wriddhiman Saha, 41.4), 191-8 (Bhuvneshwar Kumar, 66.5), 199-9 (Hardik Pandya, 69.1), 209-10 (Jasprit Bumrah, 73.4)

Bowling:

Vernon Philander 14.3-83-3-3

Dale Steyn 17.3-6-51-2

Morne Morkel 19-6-57-2

Kagiso Rabada 16.4-4-34-3

Keshav Maharaj 6-0-20-0

South Africa 2nd Innings:

Aiden Markram c Bhuvneshwar b Hardik Pandya 34

Dean Elgar c Saha b Hardik Pandya 25

Kagiso Rabada batting 2

Hashim Amla batting 4

Extras: 0 (b 0, lb 0, w 0, nb 0, p 0)

Total: 65 (2 wkts, 20 Ov)

Fall of Wickets:

52-1 (Aiden Markram, 14.6), 59-2 (Dean Elgar, 16.4)

Bowling:

Bhuvneshwar Kumar 6-3-16-0

Jasprit Bumrah 4-0-14-0

Mohammed Shami 5-1-15-0

Hardik Pandya 4-0-17-2

Ravichandran Ashwin 1-0-3-0

