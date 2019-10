It is our responsibility to provide 'ease of living' for natives of India: PM Modi

Prime Minister Narendra Modi interacted with IAS officers on occasion of birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel on Oct 31. The interactive session happened at IAS Probationers Event in Gujarat's Kevadia. While addressing the event, PM Modi stressed upon 'ease of living' for the natives of India. He said, "Hamari zimmedari banti hai ki hum deshvasiyon ki 'Ease of Living' ko badhaaein. Iske liye Hamein proactively kaam karna hoga. Hamein iss baat ko sunischit karna hoga ki saamanya maanav ko rozmarra ki zindagi mein sarkar se joojhna na pade. Hamein ye dhyaan rakhna hoga ki samanya maanav ki zindagi sarkar ke prabhaav mein dab na jaaye. Aur gareeb ki zindagi sarkar ke abhaav mein dam na tod de."