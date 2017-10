India vs New Zealand 2nd ODI scoreboard

Pune, Oct 25 (IANS) Following is the scoreboard of the second India-New Zealand One Day International match played here on Wednesday.

New Zealand Innings 230-9

Martin Guptill c Dhoni b Bhuvneshwar 11

Colin Munro b Bhuvneshwar 10

Kane Williamson lbw b Bumrah 31

Ross Taylor c Dhoni b Hardik Pandya 21

Tom Latham b Axar 38

Henry Nicholls b Bhuvneshwar 42

Colin de Grandhomme c Bumrah b Chahal 41

Mitchell Santner c Kohli b Bumrah 29

Adam Milne lbw b Chahal 0

Tim Southee not out 25

Trent Boult not out 2

Extras 8 (b 0, lb 3, w 5, nb 0, p 0)

Total 230/9 in 50 overs

Fall of Wickets: 20-1 (Martin Guptill, 2.4), 25-2 (Kane Williamson, 5.4), 27-3 (Colin Munro, 6.6), 58-4 (Ross Taylor, 15.6), 118-5 (Tom Latham, 29.1), 165-6 (Henry Nicholls, 37.5), 188-7 (Colin de Grandhomme, 43.1), 188-8 (Adam Milne, 43.2), 220-9 (Mitchell Santner, 48.5).

Bowling:

Bhuvneshwar Kumar 10-0-45-3

Jasprit Bumrah 10-2-38-2

Kedar Jadhav 8-0-31-0

Hardik Pandya 4-0-23-10-2

Axar Patel 10-1-54-1

Yuzvendra Chahal 8-1-36-2.

India Innings 232-4 (46)

Rohit Sharma c Munro b Southee 7

Shikhar Dhawan c Ross Taylor b Milne 68

Virat Kohli c Latham b de Grandhomme 29

Dinesh Karthik not out 64

Hardik Pandya c Milne b Santner 30

M.S. Dhoni not out 18

Extras 16 (b 0, lb 7, w 9, nb 0, p 0)

Total 232/4 in 46 Overs

Fall of Wickets: 22-1 (Rohit Sharma, 4.3), 79-2 (Virat Kohli, 13.5), 145-3 (Shikhar Dhawan, 29.2), 204-4 (Hardik Pandya, 40.1)

Tim Southee 9-1-60-1

Trent Boult 10-0-54-0

Adam Milne 8-1-21-1

Mitchell Santner 10-0-38-1

Colin de Grandhomme 7-0-40-1

Colin Munro 2-0-12-0

