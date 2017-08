India vs Sri Lanka: Scoreboard at stumps on Day 2 of 3rd Test

Kandy, Aug 13 (IANS) The following is the scoreboard at the end of the second day's play in the third and final cricket Test between India and Sri Lanka at the Pallekele International Cricket Stadium here on Sunday:

India 1st Innings --

Shikhar Dhawan c Chandimal b Pushpakumara 119

Lokesh Rahul c Karunaratne b Pushpakumara 85

Cheteshwar Pujara c Mathews b Sandakan 8

Virat Kohli c Karunaratne b Sandakan 42

Ajinkya Rahane b Pushpakumara 17

Ravichandran Ashwin c Dickwella b Vishwa Fernando 31

Wriddhiman Saha c Perera b Fernando 16

Hardik Pandya c Perera b Sandakan 108

Kuldeep Yadav c Dickwella b Sandakan 26

Mohammed Shami c & b Sandakan 8

Umesh Yadav not out 3

Extras 24 (b 10, lb 6, w 6, nb 2)

Total 487 (10 wkts, 122.3 overs)

Fall of Wickets: 188-1 (Lokesh Rahul, 39.3 overs), 219-2 (Shikhar Dhawan, 47.1), 229-3 (Cheteshwar Pujara, 50.1), 264-4 (Ajinkya Rahane, 65.4), 296-5 (Virat Kohli, 78.2), 322-6 (Ravichandran Ashwin, 87.6), 7-339 (Wriddhiman Saha, 91.3), 8-401 (Kuldeep Yadav, 110.6), 9-421 (Mohammed Shami, 114.2), 10-487 (Hardik Pandya, 122.3).

Bowling:

Vishwa Fernando 26-3-87-2

Lahiru Kumara 23-1-104-0

Dimuth Karunaratne 7-0-30-0

Dilruwan Perera 8-1-36-0

Lakshan Sandakan 35.3-4-132-5

Malinda Pushpakumara 23-2-82-3

Sri Lanka 1st innings --

Dimuth Karunaratne c Saha b Shami 4

Upul Tharanga c Saha b Shami 5

Kusal Mendis run out (Ashwin/Kuldeep Yadav) 18

Dinesh Chandimal c Rahul b Ashwin 48

Angelo Mathews lbw b Hardik Pandya 0

Niroshan Dickwella st Saha b Kuldeep Yadav 29

Dilruwan Perera c Hardik Pandya b Kuldeep Yadav 0

Malinda Pushpakumara b Kuldeep Yadav 10

Lakshan Sandakan c Dhawan b Ashwin 10

Vishwa Fernando b Kuldeep Yadav 0

Lahiru Kumara not out 0

Extras 11 (b 4, lb 1, w 6, nb 0)

Total 135 (10 wkts, 37.4 overs)

Fall of Wickets: 14-1 (Upul Tharanga, 2.3 overs), 23-2 (Dimuth Karunaratne, 4.3), 38-3 (Kusal Mendis, 8.5), 38-4 (Angelo Mathews, 9.3), 101-5 (Niroshan Dickwella, 20.3), 107-6 (Dilruwan Perera, 22.1), 125-7 (Dinesh Chandimal, 31.3), 125-8 (Malinda Pushpakumara, 32.2), 135-9 (Vishwa Fernando, 36.5), 135-10 (Lakshan Sandakan, 37.4).

Bowling:

Mohammed Shami 6.5-1-17-2

Umesh Yadav 3.1-0-23-0

Hardik Pandya 6-1-28-1

Kuldeep Yadav 13-2-40-4

Ravichandran Ashwin 8.4-22-2

Sri Lanka 2nd innings --

Dimuth Karunaratne batting 12

Upul Tharanga b Umesh 7

Malinda Pushpakumara batting 0

Extras 0

Total 19 (1 wkts, 13 overs)

Bowling:

Mohammed Shami 4-2-7-0

Ravichandran Ashwin 6-4-5-0

Umesh Yadav 2-0-3-1

Kuldeep Yadav 1-0-4-0

