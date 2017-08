India vs Sri Lanka: Fourth ODI scoreboard

Colombo, Aug 31 (IANS) Following is the scoreboard for the fourth One-Day International (ODI) between India and Sri Lanka at the R. Premadasa Stadium here on Thursday.

India Innings:

Rohit Sharma c Niroshan Dickwella b Angelo Mathews 104

Shikhar Dhawan c Malinda Pushpakumara b Vishwa Fernando 4

Virat Kohli c Dilshan Munaweera b Lasith Malinga 131

Hardik Pandya c Wanidu Hasaranga b Angelo Mathews 19

Lokesh Rahul c Wanidu Hasaranga b Akila Dananjaya 7

Manish Pandey not out 50

Mahendra Singh Dhoni not out 49

Extras: (b 0, lb 5, w 6) 11

Total: (in 50 overs) 375/5

Fall of wickets: 6-1 (Shikhar Dhawan, 1.3 overs), 225-2 (Virat Kohli, 29.3), 262-3 (Hardik Pandya, 34.3), 262-4 (Rohit Sharma, 34.4), 274-5 (Lokesh Rahul, 37.4)

Bowling:

Lasith Malinga 10-0-82-1

Vishwa Fernando 8-1-76-1

Angelo Mathews 6-2-24-2

Malinda Pushpakumara 9-0-65-0

Akila Dananjaya 10-0-68-1

Wanidu Hasaranga 2-0-19-0

Milinda Siriwardana 5-0-36-0Sri Lanka Innings:

Niroshan Dickwella c Mahendra Singh Dhoni b Shardul Thakur 14

Dilshan Munaweera c Mahendra Singh Dhoni b Jasprit Bumrah 11

Kusal Mendis run out (Rahul) 1

Lahiru Thirimanne c Shikhar Dhawan b Hardik Pandya 18

Angelo Mathews c Shardul Thakur b Axar Patel 70

Milinda Siriwardana c Mahendra Singh Dhoni b Hardik Pandya 39

Wanidu Hasaranga run out (Bumrah/Axar) 22

Akila Dananjaya not out 11

Malinda Pushpakumara c Hardik Pandya b Jasprit Bumrah 3

Vishwa Fernando c & b Kuldeep Yadav 5

Lasith Malinga b Kuldeep Yadav 0

Extras: (b 0, lb 1, w 12) 13

Total (in 42.4 overs) 207

Fall of wickets: 22-1 (Niroshan Dickwella, 2.4 overs), 26-2 (Kusal Mendis, 5.2), 37-3 (Dilshan Munaweera, 7.6), 68-4 (Lahiru Thirimanne, 15.6), 141-5 (Milinda Siriwardana, 28.2), 177-6 (Wanidu Hasaranga, 34), 190-7 (Angelo Mathews, 37.2), 196-8 (Malinda Pushpakumara, 41.2), 207-9 (Vishwa Fernando, 42.3), 207-10 (Lasith Malinga, 42.4)

Bowling:

Shardul Thakur 7-0-26-1

Jasprit Bumrah 7-0-32-2

Hardik Pandya 8-0-50-2

Virat Kohli 2-0-12-0

Kuldeep Yadav 8.4-1-31-2

Axar Patel 10-0-55-1

