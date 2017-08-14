India vs Sri Lanka: Final scoreboard of 3rd Test

Kandy, Aug 14 (IANS) The following is the final scoreboard of the third and final cricket Test between India and Sri Lanka at the Pallekele International Cricket Stadium here on Monday:
India 1st Innings: 487 all out
Sri Lanka 1st innings: 135 all out
Sri Lanka 2nd innings
Dimuth Karunaratne c A Rahane b Ashwin 16
Upul Tharanga b Umesh 7
Malinda Pushpakumara c Saha b Shami 1
Kusal Mendis lbw b Shami 12
Dinesh Chandimal c Pujara b Kuldeep Yadav 36
Angelo Mathews lbw b Ashwin 35
Niroshan Dickwella c A Rahane b Umesh 41
Dilruwan Perera c Hardik Pandya b Ashwin 8
Lakshan Sandakan c Saha b Shami 8
Vishwa Fernando not out 4
Lahiru Kumara b Ashwin 10
Extras 3 (b 2, lb 0, w 0, nb 1, p 0) 181 all out
Fall of wickets: 15-1 (Upul Tharanga, 10.4), 26-2 (Dimuth Karunaratne, 15.3), 34-3 (Malinda Pushpakumara, 20.2), 39-4 (Kusal Mendis, 22.5), 104-5 (Dinesh Chandimal, 50.3), 118-6 (Angelo Mathews, 53.6), 138-7 (Dilruwan Perera, 59.3), 166-8 (Lakshan Sandakan, 68.3), 168-9 (Niroshan Dickwella, 69.5), 181-10 (Lahiru Kumara, 74.3).
Bowlers:
Mohammed Shami 15-6-32-3
Ravichandran Ashwin 28.3-6-68-4
Umesh Yadav 13-5-21-2-
Kuldeep Yadav 17-4-56-1
Hardik Pandya 1-0-2-0
--IANS
gau/bg