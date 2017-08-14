    India vs Sri Lanka: Final scoreboard of 3rd Test

    Indo Asian News Service

    Kandy, Aug 14 (IANS) The following is the final scoreboard of the third and final cricket Test between India and Sri Lanka at the Pallekele International Cricket Stadium here on Monday:

    India 1st Innings: 487 all out

    Sri Lanka 1st innings: 135 all out

    Sri Lanka 2nd innings

    Dimuth Karunaratne c A Rahane b Ashwin 16

    Upul Tharanga b Umesh 7

    Malinda Pushpakumara c Saha b Shami 1

    Kusal Mendis lbw b Shami 12

    Dinesh Chandimal c Pujara b Kuldeep Yadav 36

    Angelo Mathews lbw b Ashwin 35

    Niroshan Dickwella c A Rahane b Umesh 41

    Dilruwan Perera c Hardik Pandya b Ashwin 8

    Lakshan Sandakan c Saha b Shami 8

    Vishwa Fernando not out 4

    Lahiru Kumara b Ashwin 10

    Extras 3 (b 2, lb 0, w 0, nb 1, p 0) 181 all out

    Fall of wickets: 15-1 (Upul Tharanga, 10.4), 26-2 (Dimuth Karunaratne, 15.3), 34-3 (Malinda Pushpakumara, 20.2), 39-4 (Kusal Mendis, 22.5), 104-5 (Dinesh Chandimal, 50.3), 118-6 (Angelo Mathews, 53.6), 138-7 (Dilruwan Perera, 59.3), 166-8 (Lakshan Sandakan, 68.3), 168-9 (Niroshan Dickwella, 69.5), 181-10 (Lahiru Kumara, 74.3).

    Bowlers:

    Mohammed Shami 15-6-32-3

    Ravichandran Ashwin 28.3-6-68-4

    Umesh Yadav 13-5-21-2-

    Kuldeep Yadav 17-4-56-1

    Hardik Pandya 1-0-2-0

    --IANS

    gau/bg