India vs Sri Lanka: Final scoreboard of 3rd Test

Kandy, Aug 14 (IANS) The following is the final scoreboard of the third and final cricket Test between India and Sri Lanka at the Pallekele International Cricket Stadium here on Monday:

India 1st Innings: 487 all out

Sri Lanka 1st innings: 135 all out

Sri Lanka 2nd innings

Dimuth Karunaratne c A Rahane b Ashwin 16

Upul Tharanga b Umesh 7

Malinda Pushpakumara c Saha b Shami 1

Kusal Mendis lbw b Shami 12

Dinesh Chandimal c Pujara b Kuldeep Yadav 36

Angelo Mathews lbw b Ashwin 35

Niroshan Dickwella c A Rahane b Umesh 41

Dilruwan Perera c Hardik Pandya b Ashwin 8

Lakshan Sandakan c Saha b Shami 8

Vishwa Fernando not out 4

Lahiru Kumara b Ashwin 10

Extras 3 (b 2, lb 0, w 0, nb 1, p 0) 181 all out

Fall of wickets: 15-1 (Upul Tharanga, 10.4), 26-2 (Dimuth Karunaratne, 15.3), 34-3 (Malinda Pushpakumara, 20.2), 39-4 (Kusal Mendis, 22.5), 104-5 (Dinesh Chandimal, 50.3), 118-6 (Angelo Mathews, 53.6), 138-7 (Dilruwan Perera, 59.3), 166-8 (Lakshan Sandakan, 68.3), 168-9 (Niroshan Dickwella, 69.5), 181-10 (Lahiru Kumara, 74.3).

Bowlers:

Mohammed Shami 15-6-32-3

Ravichandran Ashwin 28.3-6-68-4

Umesh Yadav 13-5-21-2-

Kuldeep Yadav 17-4-56-1

Hardik Pandya 1-0-2-0

