India vs Sri Lanka: Final scoreboard

Colombo, Aug 6 (IANS) The following is the final scoreboard of Sri Lanka vs India second cricket Test match at the Sinhalese Sports Club here on Sunday:

India: 1st innings: 622/9 (Declare)

Sri Lanka: first innings 183 all out

Sri Lanka (second innings - follow-on):

Dimuth Karunaratne c Rahane b Jadeja 141

Upul Tharanga b Umesh 29

Kusal Mendis c Saha b Pandya 110

Malinda Pushpakumara b Ashwin 16

Dinesh Chandimal c Rahane b Jadeja 2

Angelo Mathews c Saha b Jadeja 36

Niroshan Dickwella c Rahane b Pandya 31

Dilruwan Perera st Saha b Jadeja 4

Dhananjaya de Silva c Rahane b Jadeja 17

Rangana Herath not out 17

Nuwan Pradeep c Dhawan b Ashwin 1

Total: (in 116.5 overs) 386

Fall of wickets: 7-1 (Upul Tharanga, 2.6 overs), 198-2 (Kusal Mendis, 54.5), 238-3 (Malinda Pushpakumara, 72.2), 241-4 (Dinesh Chandimal, 73.5), 310-5 (Dimuth Karunaratne, 95.4), 315-6 (Angelo Mathews, 97.3), 321-7 (Dilruwan Perera, 99.3), 343-8 (Dhananjaya de Silva, 105.4), 384-9 (Niroshan Dickwella, 115.1)

Bowling:

Umesh Yadav 13-2-39-1

Ravichandran Ashwin 37.5-7-132-2

Mohammed Shami 12-3-27-0

Ravindra Jadeja 39-5-152-5

Hardik Pandya 15-2-31-2

--IANS

