    India vs Sri Lanka: 2nd Test, Day 3 scoreboard

    Indo Asian News Service

    Colombo, Aug 5 (IANS) Scoreboard at the end of the third day of the second cricket Test between India and Sri Lanka at the Sinhalese Sports Club here on Saturday.

    India (first innings): 622/9 declared.

    Sri Lanka (first innings):

    Dimuth Karunaratne c Rahane b Ashwin 25

    Upul Tharanga c Rahul b Ashwin 0

    Kusal Mendis c Kohli b Umesh 24

    Dinesh Chandimal c Pandya b Jadeja 10

    Angelo Mathews c Pujara b Ashwin 26

    Niroshan Dickwella b Shami 51

    Dhananjaya de Silva b Jadeja 0

    Dilruwan Perera b Ashwin 25

    Rangana Herath b Shami 2

    Malinda Pushpakumara batting 15

    Nuwan Pradeep b Ashwin 0

    Fall of Wickets 0-1 (Upul Tharanga, 1.6 overs), 33-2 (Dimuth Karunaratne, 13.4), 60-3 (Dinesh Chandimal, 24.1), 64-4 (Kusal Mendis, 25.4), 117-5 (Angelo Mathews, 33.6), 122-6 (Dhananjaya de Silva, 34.5), 150-7 (Niroshan Dickwella, 41.1), 152-8 (Rangana Herath, 41.6), 171-9 (Dilruwan Perera, 47.2), 183-10 (Nuwan Pradeep, 49.4)

    Total: 183 (in 49.4 overs)

    Bowling:

    Mohammed Shami 6-1-13-2

    Ravichandran Ashwin 16.4-3-69-5

    Ravindra Jadeja 22-6-84-2

    Umesh Yadav 5-1-12-1Sri Lanka (second innings)

    Dimuth Karunaratne batting 92

    Upul Tharanga b Umesh 2

    Kusal Mendis c Saha b Pandya 110

    Malinda Pushpakumara batting 2

    Fall of wickets: 7-1 (Upul Tharanga, 2.6 overs), 198-2 (Kusal Mendis, 54.5)

    Total: 209/2 (in 60 overs)

    Bowling:

    Umesh Yadav 9-2-29-1

    Ravichandran Ashwin 24-6-79-0

    Mohammed Shami 6-21-3-0

    Ravindra Jadeja 16-2-76-0

    Hardik Pandya 5-0-12-1

    --IANS

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