India vs Sri Lanka: 2nd Test, Day 3 scoreboard

Colombo, Aug 5 (IANS) Scoreboard at the end of the third day of the second cricket Test between India and Sri Lanka at the Sinhalese Sports Club here on Saturday.
India (first innings): 622/9 declared.
Sri Lanka (first innings):
Dimuth Karunaratne c Rahane b Ashwin 25
Upul Tharanga c Rahul b Ashwin 0
Kusal Mendis c Kohli b Umesh 24
Dinesh Chandimal c Pandya b Jadeja 10
Angelo Mathews c Pujara b Ashwin 26
Niroshan Dickwella b Shami 51
Dhananjaya de Silva b Jadeja 0
Dilruwan Perera b Ashwin 25
Rangana Herath b Shami 2
Malinda Pushpakumara batting 15
Nuwan Pradeep b Ashwin 0
Fall of Wickets 0-1 (Upul Tharanga, 1.6 overs), 33-2 (Dimuth Karunaratne, 13.4), 60-3 (Dinesh Chandimal, 24.1), 64-4 (Kusal Mendis, 25.4), 117-5 (Angelo Mathews, 33.6), 122-6 (Dhananjaya de Silva, 34.5), 150-7 (Niroshan Dickwella, 41.1), 152-8 (Rangana Herath, 41.6), 171-9 (Dilruwan Perera, 47.2), 183-10 (Nuwan Pradeep, 49.4)
Total: 183 (in 49.4 overs)
Bowling:
Mohammed Shami 6-1-13-2
Ravichandran Ashwin 16.4-3-69-5
Ravindra Jadeja 22-6-84-2
Umesh Yadav 5-1-12-1Sri Lanka (second innings)
Dimuth Karunaratne batting 92
Upul Tharanga b Umesh 2
Kusal Mendis c Saha b Pandya 110
Malinda Pushpakumara batting 2
Fall of wickets: 7-1 (Upul Tharanga, 2.6 overs), 198-2 (Kusal Mendis, 54.5)
Total: 209/2 (in 60 overs)
Bowling:
Umesh Yadav 9-2-29-1
Ravichandran Ashwin 24-6-79-0
Mohammed Shami 6-21-3-0
Ravindra Jadeja 16-2-76-0
Hardik Pandya 5-0-12-1
--IANS
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