India vs Sri Lanka: 1st ODI scoreboard

Dambulla, Aug 20 (IANS) Following is the scorecard of the first One-Day International (ODI) cricket match between India and Sri Lanka played at the Rangiri Dambulla International Stadium here on Sunday.

Sri Lanka innings:

Niroshan Dickwella lbw b Kedar Jadhav 64

Danushka Gunathilaka c KL Rahul b Yuzvendra Chahal 35

Kusal Mendis b Axar Patel 36

Upul Tharanga c Shikhar Dhawan b Kedar Jadhav 13

Angelo Mathews not out 36

Chamara Kapugedera run out (Kohli) 1

Wanidu Hasaranga c Kedar Jadhav b Axar 2

Thisara Perera b Jasprit Bumrah 0

Lakshan Sandakan lbw b Axar Patel 5

Lasith Malinga st Dhoni b Yuzvendra Chahal 8

Vishwa Fernando b Jasprit Bumrah 0

Extras: 16 (b 0, lb 6, w 10, nb 0, p 0)

Total: in 43.2 overs 216 all out

Fall of Wickets: 74-1 (Danushka Gunathilaka, 13.6 overs), 139-2 (Niroshan Dickwella, 24.3), 150-3 (Kusal Mendis, 27.1), 166-4 (Upul Tharanga, 32.2), 169-5 (Chamara Kapugedera, 33.2), 176-6 (Wanidu Hasaranga, 34.2), 178-7 (Thisara Perera, 35.5), 187-8 (Lakshan Sandakan, 38.5), 209-9 (Lasith Malinga, 41.2), 216-10 (Vishwa Fernando, 43.2)

Bowling:

Bhuvneshwar Kumar 6-0-33-0

Hardik Pandya 6-0-35-0

Jasprit Bumrah 6.2-0-22-2

Yuzvendra Chahal 10-0-60-2

Kedar Jadhav 5-0-26-2

Axar Patel 10-0-34-3India innings:

Rohit Sharma run out Chamara Kapugedera 4

Shikhar Dhawan not out 132

Virat Kohli not out 82

Extras: 2 (w 2)

Total: in 28.5 overs 220/1

Fall of Wickets: 23-1 (Rohit Sharma, 5 overs)

Bowling:

Lasith Malinga 8-0-52-0

Vishwa Fernando 6-0-43-0

Angelo Mathews 2-0-9-0

Thisara Perera 2-0-18-0

Lakshan Sandakan 6-0-63-0

Wanidu Hasaranga 4.5-0-35-0

