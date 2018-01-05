India vs South Africa first Test - Day 1 scoreboard

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IANS India Private Limited

San Francisco, Jan 4 (IANS) More than 10 million people around the world went live on Facebook to share their New Years Eve moments with their communities, the company has said. "The night topped last year's live broadcast activity, with people sharing 47 per cent more live videos than last year," Erin Connolly, Product Manager at Facebook, wrote in a blog post on Wednesday. Facebook-owned WhatsApp also hit a new milestone on New Year's Eve with more than 75 billion messages sent by its users.