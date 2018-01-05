India vs South Africa first Test - Day 1 scoreboard

Cape Town, Jan 5 (IANS) Following is the scorecard of Day 1 of the first cricket Test between India and South Africa at Newlands here on Friday.
South Africa (1st Innings):
Dean Elgar c Saha b Bhuvneshwar 0
Aiden Markram lbw b Bhuvneshwar 5
Hashim Amla c Saha b Bhuvneshwar 3
AB de Villiers b Bumrah 65
Faf du Plessis c Saha b Hardik Pandya 62
Quinton de Kock c Saha b Bhuvneshwar 43
Vernon Philander b Shami 23
Keshav Maharaj run out (Ashwin) 35
Kagiso Rabada c Saha b Ashwin 26
Dale Steyn not out 16
Morne Morkel lbw b Ashwin 2
Extras (b 2, lb 3, w 0, nb 1, p 0) 6
Total (all out, in 73.1 Ov) 286
Fall of Wickets: 0-1 (Dean Elgar, 0.3), 7-2 (Aiden Markram, 2.6), 12-3 (Hashim Amla, 4.5), 126-4 (AB de Villiers, 32.6), 142-5 (Faf du Plessis, 35.5), 202-6 (Quinton de Kock, 44.5), 221-7 (Vernon Philander, 50.2), 258-8 (Keshav Maharaj, 62.2), 280-9 (Kagiso Rabada, 69.3), 286-10 (Morne Morkel, 73.1)
Bowling: Bhuvneshwar Kumar 19-4-87-4, Mohammed Shami 16-6-47-1, Jasprit Bumrah 19-1-73-1, Hardik Pandya 12-1-53-1, Ravichandran Ashwin 7.1-1-21-2
India 1st Innings:
Murali Vijay c Elgar b Philander 1
Shikhar Dhawan c & b Steyn 16
Cheteshwar Pujara batting 5
Virat Kohli c de Kock b Morne Morkel 5
Rohit Sharma batting 0
Extras (b 0, lb 1, w 0, nb 0, p 0) 1
Total (in 11 Ov) 28 for 3
Fall of Wickets: 16-1 (Murali Vijay, 4.4), 18-2 (Shikhar Dhawan, 5.2), 27-3 (Virat Kohli, 8.1)
Bowling: Vernon Philander 4-1-13-1, Dale Steyn 4-1-13-1, Morne Morkel 2-2-0-1, Kagiso Rabada 1-0-1-0.
--IANS
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