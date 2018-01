India vs South Africa 2nd Test: Scoreboard on Day 3

Centurion, Jan 15 (IANS) Scoreboard at stumps on the second day of the second cricket Test between South Africa and India here on Monday.

South Africa: (First Innings): 335

India: (First Innings): 307

Murali Vijay c de Kock b Maharaj 46

Lokesh Rahul c & b Morne Morkel 10

Cheteshwar Pujara run out (Lungi Ngidi) 0

Virat Kohli c de Villiers b Morne Morkel 153

Rohit Sharma lbw b Rabada 10

Parthiv Patel c de Kock b Lungi Ngidi 19

Hardik Pandya un out (Philander) 15

Ravichandran Ashwin c du Plessis b Philander 38

Mohammed Shami c Amla b Morne Morkel 1

Ishant Sharma c Markram b Morne Morkel 3

Jasprit Bumrah not out 0

Extras 12 (b 8, lb 1, w 2, nb 1,)

Total 307 all out (in 92.1 Overs)

Fall of Wickets: 28-1 (Lokesh Rahul, 9.3), 28-2 (Cheteshwar Pujara, 9.4), 107-3 (Murali Vijay, 36.5), 132-4 (Rohit Sharma, 45.5), 164-5 (Parthiv Patel, 53.4), 209-6 (Hardik Pandya, 67.1), 280-7 (Ravichandran Ashwin, 81.3), 281-8 (Mohammed Shami, 82.6), 306-9 (Ishant Sharma, 90.4), 307-10 (Virat Kohli, 92.1)

Bowling:

Keshav Maharaj 20-1-67-1

Morne Morkel 22.1-5-60-4

Vernon Philander 16-3-46-1

Kagiso Rabada 20-1-74-1

Lungisani Ngidi 14-2-51-1South Africa : (Second Innings): 90-2

Aiden Markram lbw b Bumrah 1

Dean Elgar not out 36

Hashim Amla lbw b Bumrah 1

AB de Villiers not out 50

Extras 2 (lb 1, w 1)

Total 90/2 (in 29 Overs)

Fall of Wickets: 1-1 (Aiden Markram, 1.2), 3-2 (Hashim Amla, 5.3)

Bowling:

Ravichandran Ashwin 12-0-33-0

Jasprit Bumrah 8-2-30-2

Ishant Sharma 4-0-14-0

Mohammed Shami 5-1-12-0

