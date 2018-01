India vs South Africa 2nd Test scoreboard

Centurion, Jan 13 (IANS) Scoreboard at stumps on the opening day of the second cricket Test between South Africa and India here on Saturday.

South Africa: (First Innings)

Dean Elgar c Vijay b Ashwin 31

Aiden Markram c Parthiv Patel b Ashwin 94

Hashim Amla run out 82

AB de Villiers b Ishant 20

Faf du Plessis batting 24

Quinton de Kock c Kohli b Ashwin 0

Vernon Philander run out 0

Keshav Maharaj batting 10

Extras: 8

Total: 269/6 (in 90 overs)

Fall of wickets: 85/1 (Dean Elgar, 29.3 overs), 148/2 (Aiden Markram, 47.3), 199/3 (AB de Villiers, 62.4), 246/4 (Hashim Amla, 80.5), 250/5 (Quinton de Kock, 81.1), 251/6 (Vernon Philander, 83)

Bowling:

Jasprit Bumrah 18-4-57-0

Mohammed Shami 11-2-46-0

Ishant Sharma 16-3-32-1

Hardik Pandya 14-4-37-0

Ravichandran Ashwin 31-8-90-3

