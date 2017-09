India vs Australia first ODI scoreboard

Chennai, Sep 17 (IANS) Following is the scoreboard between India and Australia in the first One Day International (ODI) match at the M.A. Chidambaram Stadium here on Sunday.

India:

Ajinkya Rahane c Mathew Wade b Nathan Coulter-Nile 51

Rohit Sharma c Nathan Coulter-Nile b Marcus Stoinis 28

Virat Kohli c Glenn Maxwell b Nathan Coulter-Nile 0

Manish Pandey c Mathew Wade b Nathan Coulter-Nile 0

Kedar Jadhav c Hilton Cartwright b Marcus Stoinis 40

M.S. Dhoni c David Warner b James Faulker 79

Hardik Pandya c James Faulkner b Adam Zampa 83

Bhuvneshwar Kumar not out 32

Kuldeep Yadav not out 0

Extras 14 (b 4, lb 2, w 5, nb 3)

Total (in 50 Overs) 281/7

Fall of Wickets: 11-1 (Ajinkya Rahane, 3.3), 11-2 (Virat Kohli, 5.1), 11-3 (Manish Pandey, 5.3), 64-4 (Rohit Sharma, 15.6), 87-5 (Kedar Jadhav, 21.3), 205-6 (Hardik Pandya, 40.5), 277-7 (MS Dhoni, 49.4)

Bowling: Pat Cummins 10-1-44-0, Nathan Coulter-Nile 10-0-44-3, James Faulkner 10-1-67-1, Marcus Stoinis 10-054-2, Adam Zampa 10-0-66-1 Australia:

David Warner c MS Dhoni b Kuldeep Yadav 25

Hilton Cartwright b Jasprit Bumrah 1

Steven Smith c Jasprit Bumrah b Hardik Pandya 1

Travis Head c MS Dhoni b Hardik Pandya 5

Glenn Maxwell c Manish Pandey b Yuzvendra Chahal 39

Marcus Stoinis c (sub)Ravindra Jadeja b Kuldeep Yadav 3

Matthew Wade st MS Dhoni b Yuzvendra Chahal 9

James Faulkner not out 32

Pat Cummins c Jasprit Bumrah b Yuzvendra Chahal 9

Nathan Coulter-Nile c Kedar Jadhav b Bhuvneshwar Kumar 2

Adam Zampa not out 5

Extras 6 (b 0, lb 1, w 5, nb 0, p 0)

Total (in 21 Overs) 137/9

Fall of Wickets: 15-1 (Hilton Cartwright, 3.5), 20-2 (Steven Smith, 4.6), 29-3 (Travis Head, 6.4), 35-4 (David Warner, 7.6), 76-5 (Glenn Maxwell, 11.6), 76-6 (Marcus Stoinis, 12.3), 93-7 (Matthew Wade, 15.2), 109-8 (Pat Cummins, 17.1), 127-9 (Nathan Coulter-Nile, 19.2)

Bowling: Bhuvneshwar Kumar 4-0-25-1, Jasprit Bumrah 4-0-20-1, Hardik Pandya 4-0-28-2, Kuldeep Yadav 4-0-33-2, Yuzvendra Chahal 5-0-30-3

--IANS

dm/tri/dg