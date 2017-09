India vs Australia 4th ODI scoreboard

Bengaluru, Sep 28 (IANS) Followng is the scoreboard of the fourth One-Day International played between India and Australia played at the M.Chinnaswamy Stadium here on Thursday.

Australia:

Aaron Finch c Hardik Pandya b Umesh Yadav 94

David Warner c Axar Patel b Kedar Jadhav 124

Travis Head c Ajikya Rahane b Umesh Yadav 29

Steven Smith c Virat Kohli b Umesh Yadav 3

Peter Handscomb b Umesh Yadav 43

Marcus Stoinis not out 15

Matthew Wade not out 3

Extras: (b 4, lb 7, w 12) 23

Total: in 50 overs 334/5

Fall of Wickets: 231-1 (David Warner, 34.6 overs), 231-2 (Aaron Finch, 35.5), 236-3 (Steven Smith, 37.1), 299-4 (Travis Head, 46.5), 319-5 (Peter Handscomb, 48.5)

Bowling:

Mohammed Shami 10-1-62-0

Umesh Yadav 10-0-71-4

Axar Patel 10-0-66-0

Hardik Pandya 5-0-32-0

Yuzvendra Chahal 8-0-54-0

Kedar Jadhav 7-0-38-1India:

Ajinkya Rahane c Aaron Finch b Kane Richardson 53

Rohit Sharma run out (Steven Smith/Peter Handscomb/Kane Richardson) 65

Virat Kohli b Natha Coulter-Nile 21

Hardik Pandya c David Warner b Adam Zampa 41

Kedar Jadhav c Aaron Finch b Kane Richardson 67

Manish Pandey b Pat Cummins 33

Mahendra Singh Dhoni b Kane Richardson 13

Axar Patel c(sub)Glenn Maxwell b Coulter-Nile 5

Mohammed Shami not out 6

Umesh Yadav not out 2

Extras: (b 0, lb 4, w 3) 7

Total: in 50 overs 313/8

Fall of Wickets:

106-1 (Ajinkya Rahane, 18.2 overs), 135-2 (Rohit Sharma, 23), 147-3 (Virat Kohli, 24.2), 225-4 (Hardik Pandya, 37.1), 286-5 (Kedar Jadhav, 45.4), 289-6 (Manish Pandey, 46.1), 301-7 (MS Dhoni, 47.5), 306-8 (Axar Patel, 49.1)

Bowling:

Pat Cummins 10-0-59-1

Nathan Coulter-Nile 10-0-56-2

Kane Richardson 10-0-58-3

Marcus Stoinis 4.5-0-34-0

Aaron Finch 0.1-0-1-0

Adam Zampa 9-0-63-1

Travis Head 6-0-38-0

--IANS

sam/vd