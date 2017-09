India vs Australia 3rd ODI scoreboard

Indore, Sep 24 (IANS) Following is the scoreboard of the third One-Day International (ODI) between India and Australia played at the Holkar Stadium here on Sunday.

Australia:

David Warner b Hardik Pandya 42

Aaron Finch c Kedar Jadhav b Kuldeep Yadav 124

Steven Smith c Jasprit Bumrah b Kuldeep Yadav 63

Glenn Maxwell st Mahendra Singh Dhoni b Yuzvendra Chahal 5

Travis Head b Jasprit Bumrah 4

Marcus Stoinis not out 27

Peter Handscomb c Manish Pandey b Jasprit Bumrah 3

Ashton Agar not out 9

Extras: (b 0, lb 2, w 14) 16

Total: in 50 overs 293/6

Fall of Wickets:

70-1 (David Warner, 13.3 overs), 224-2 (Aaron Finch, 37.5), 243-3 (Steven Smith, 41.6), 243-4 (Glenn Maxwell, 42.1), 260-5 (Travis Head, 45.3), 275-6 (Peter Handscomb, 47.5)

Bowling:

Bhuvneshwar Kumar 10-0-52-0

Jasprit Bumrah 10-0-52-2

Yuzvendra Chahal 10-0-54-1

Hardik Pandya 10-0-58-1

Kuldeep Yadav 10-0-75-2India:

Ajinkya Rahane lbw b Pat Cummins 70

Rohit Sharma c (sub)Hilton Cartwright b Coulter-Nile 71

Virat Kohli c Aaron Finch b Ashton Agar 28

Hardik Pandya c Kane Richardson b Pat Cummins 78

Kedar Jadhav c Peter Handscomb b Kane Richardson 2

Manish Pandey not out 36

Mahendra Singh Dhoni not out 3

Extras: (b 0, lb 3, w 3) 6

Total: in 47.5 overs 294/5

Fall of Wickets:

139-1 (Rohit Sharma, 21.4 overs), 147-2 (Ajinkya Rahane, 23.3), 203-3 (Virat Kohli, 34.3), 206-4 (Kedar Jadhav, 35.2), 284-5 (Hardik Pandya, 45.5)

Bowling:

Pat Cummins 10-0-54-2

Nathan Coulter-Nile 10-0-58-1

Kane Richardson 8.5-0-45-1

Marcus Stoinis 8-0-61-0

Ashton Agar 10-0-71-1

Glenn Maxwell 1-0-2-0

--IANS

sam/dg