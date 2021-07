Global Teaching Excellence Awards: Congratulations to All the Selected Awardees

Chandigarh, India – Business Wire India The entire team of KitesKraft Productions firmly believes that each child is a budding flower whose seeds are planted by their teachers. The right kind of love and nourishment provided by the teachers helps a student to bloom joyfully with the best opportunities.

With this thought in their minds, KitesKraft productions tirelessly planned and implemented Global Teaching Excellence Awards to pay a tribute to the most dedicated educators present out there. Several teachers and professionals working towards a better education system were awarded for their remarkable contribution to society.

Global Teaching Excellence Awards was conducted virtually on 24th July 2021. The event was graced by many prestigious personalities who imparted their magic beans of wisdom and knowledge to all the participants.

KitesKraft Productions completed yet another event successfully and they eagerly look forward to organise more award shows ahead in the future. They strive to appreciate and honour several other eminent minds who are working for a better future of the mankind.

Global Teaching Excellence Awards 2021 – Winner List: • Prof. Rajshekhar Gopal Rathod • Dr. Sahas Aggarwal • Rajesh Pardeshi • Swati Mishra • Vilas Ravande • GajenderGepala • Kishor Kumar Dash • Neha Khushboo • Prof. Parveena Banday • Dr. Sagar Kumar Swain • Dr. Rabindranath Mukherjee • Navpreet Brar • Dr. Binod Kumar Choudhary, ARKA Jain University, Jharkhand • Himanshu Jain • Kshamata Sachin Lad • Ankita Singh • Dr. Santhosh Kumar Balan • Dr. Sendilkumar B • Mana Swetha M • Dr. Hutoxi Aibara • Manju Wankhade • Santanu Nandan Dinda • Prof. Sudha Girjappa Bansode • Dr. Pankaj K Suryawanshi • Sartaj Ali Khan • Prof. Dr. Ganga Raju Mudunuri • Dr. Goutam Banerjee • Dr. Vatsal Bhupendra Bhatt • Wajahat Aleem Abdul Samad • Master Kishor Shridhar Baviskar • Dr. Thotakura Balaji • Chilukuri Nishanthi • Savita Sharma • Dr. Sanjeev kumar Nemali • Dr. R L V Ramesh • Neelam Gaash • Dr. Vikas Gupta • BBR High School (Ravi Kumar) • Dr. Manisha Anand Patil • Dr. Yalla Venkateswarlu • Dr. M Vijayaraj • Pradnya Amberkar • Manav Rachna International School, Mohali • Dr. Narasangbhai Laljibhai Patel • Dr. N S Rajput • Dr. Ravindra Singh • Green Eden Public School • Pabitra Kumar Ray • Jabra Ram Kandara • Ranjithlal • Mrs. N.Curie • Prof.(Dr.) Aparajita Hazra • Dr. Gundabala Mohan • Nisha Ajithkumar Nair • Shitole Pandurang Atmaram • Dr. Shama Afroze Baig • Dr. Soma Lahiri Mallik • Manmeet Kaur • Dr. D.Y. Patil College of Education, Pimpri (B.Ed and M.Ed) • Vinay kumar S Patil • Pankaj Lal • Vipin Kumar • Dr. TejavathMohanbabu • Deepa Yadav • Gayatri Gautam • Sri Ramachandra Institute of Higher Education and Research • Royal Academy • Dr. Joyappa A A • Dr. Ghanshyam Thakur • Ramakidz Preschool • Dr. GVP Rao, Sr. Consultant Cardiologist • Sangita Barat Dey • Radha Raidas • Prof. Mukti Yogesh Srivastava • Arpita Trivedi • Dr. C.P. Ganesh Babu • Dr. Deep Shikha Pandey • Neha Thombre • Anju Sharma • Prof.(Dr.) Santosh Kumar Swain • Dattatraya Wamanrao Gawali • Dr. Keisham Subharani Devi • Dr. N.Vasantha Gowri • Dr. Ambrish Vijayakar • Natasha • Dr. Anil Kumar Sinha • 'TERV'- A Unit of Top Freshers Technologies Pvt. Ltd.

• Prof. Mussaraf Hussain Shah • Dr. Shanmugapriya N • Dr. Lakhwinder Kaur • Neville Albequaid Reay • Pragya Garg • Dr. Ameena Yasmeen, MD, Ph.D (Pharmacology) • Vedha Raghunathan • Rishali Chauhan • Dr. Rishiraj Pathak • Prof. A. L. Jatav • Dr. Pradeep Devendra Gaikwad • Dr. Sanghamitra Banerjee • Sarfraz Ahmed • Prashant PrakashraoPangrikar • Dr. Anirudha Manohar Budrukkar • Dr. Borelli John Robert • Dr. Pradeep Kumar Sharma (Astrologer and Spiritual Teacher) • Amit Bajaj • Career Abacus • Zala Ramiben Devsibhai • Kids International Play School • Dr. Zaheda Khanam • Dr. Mahibub Sattar Tamboli • Prof. C L Maurya • Gunjan Tripathi • St. Adams Public School, Garur, District, Bageshwar (Uttarakhand) • Dr. Pavani Byreeka • Dr. JoohiSamarpita • Shonali Khanna Thomas • Satabdi Das (Mausumi) • Mr. Purnendu Ghosh • Ajmal Modern Residential School, Bhelowguri, Hojai, Assam • Mrs. Annu Dhall • Dr. Preeti Sharma • Dr. Vineet Kumar • Dr. IrinSutha A • Ranjana Pathania • Gadhamsetty Guru Mahesh • Dr. J. Siva Chandran • Sharmila Kumar • Dr. Narendra Kumar • Anita Joy, Asst. Prof.(Ad Hoc), St. Thomas College, Palai • Madhuri Mishra K • Dr. Ruchi Bharti (Chandigarh University) • Ritu Sood • Binoy Kr. Medhi • Dr. Surabhi Lakshmi Sarada • Bijit Sinha • Ashoak Paatil • Nyaysangat Foundation • Dr. Kasturi Bora • E- Gurukul, Excellence of Learning • Parmjit Singh • Dr. Vinod R R • Dr. Sajid Khan • Sharad Gopalrao Dhage • Prof. Satish Kumar Sharma • Tawinder Pal Singh • Sanju Rathi • Dr. Gauri Dhingra • Anila Pattnaik • Dr. Karavi Barman • Lopsang Chumbi Bhutia • Divine Institute of Engineering and Technology • Namrata Naik • Dr. Sivaprasad Sagili • Bright Scholar Sr Sec School, Sonipat(Haryana) • Prof. Lala Behari Sukla • Shobhana Kunal Salvi • Ajay Dey • Dr. V. Thangamayan • Dr. Ansarul Hoque Khan • Arihant Tutorials • Dr. Shishu Pal Singh • Dr. Manoj AS • Sri Chaitanya Techno School, Repalle • Rania Lampou • Meeta Chakrabarti • Dr. Pradeep Kumar • Krishna Prakash • Dr. Uday Bodhankar • Dr. Sandip Gun • Neha Agrawal • Sanjana Bakshi Datta • Young Craverz • Sanjeev Joseph • Dr. K. Jhansi Rani, Principal I/c • Malovika Saha • Dr. John Samuel Kennedy • Mrs. Spruha Suresh Indu • Dr. Dharmesh Jaichandbhai Shah • Dr. Siddharth Swarup Rautaray • Dr. Manjusha Pandey • Mrs. Savita Prashant Wakchaure • Neeta Shripad Yermalkar • Chandra Shekhar • Roma Sharma • Venugopal S Nair • Meena Krishnaswamy • Navodaya English High School & Jr. College, Thane • Dr. Priyanka Majumdar • Tukumoni Mahanta • Dr. Anurag Saxena • School of Hospitality & Tourism, Galgotias University, Greater Noida (UP) • Dr. Archana Acharya • Smt. Indira Singh • Kalpana Sudhir Pinjarkar • Dr. Jaseela Jayaprakash • Hing Raj Chirag • Shubham Barnwal • Mahesh Kumar • Jitendra Kumar Pandey • Chandrakant Tukaram Sawant • CSI Higher Secondary School • Dr. S A Mohan Krishna • Shaik Habeeb Ali, Director, RELICS ISD • Shivangi Tandon • Mahalaxmi S • Bharat Ram Global School • Dr. Najam Din Bhat • Bright Career Academy, Morena, MP • Mamta Bakshi • Bharti Bhattad • Gursimar Kaur Chandhok • Umesh Santoshkumar Rathod • Shilpa S • Dr. Prakash Ranjan Banerjee • Aaisha Rashid Khan • Dr. Padmavathi M • P Gilak Rao • Sanjeeva Polepaka • Prof. Arti KoulKachroo • Richa Langyan • Kamalini Panda, Meghasan College, Nudadiha • Manish Potdar • Namrata Priyadarshani • Parminder Singh Saini, DGC, State Awardee • Abha Singh • Dr. Susan Sam • Dr. Abhijit Babanrao Kadam • Divya Ramesh Sharma • Shabir Ahmad Mir • Dr. Rohit Kapoor • Dr. Mangalapalli Vamsi Krishna • Illur Mohanraj • Sri Ramachandra Institute of Higher Education and Research • Dr. Lubna Kamal • Sarika Sharma, DLDAV Model School, Pitampura • Sundeep Chawdhary • Dr. Biswajit Bhadra • Dr. Usha Kumari • Tenzen Sambial • Dr. PuravTalaviya • Abhay Kumar Aseri • Dr. G. Lakshmipathy • Anjali Dewan • Baljinder Singh Gill • Indian Creative Unity • Mohd Saad • Bharti • Hemanta Kumar Pati • Hasti Public School & Jr. College • Prabhu V P • Dr. Kotaiah Naik Dhanavath • Sanjaya Kumar Sarangi • Manjusha Tiwari • National UP School, Vazhamuttom, Kerala • Pratiksha Sharma • Rupi Babbar • YS GeNxt School • Sumeet Kishore • Lakshmi Murthy • Neetu Saini • Learn 2 lead • Dr. Dinesha H.A.

• Dr. Deepali Lall • Kusum Padiyal • Dr. Ganesh Laxmanrao Lingampalle • Gururaj D. Devarhubli • Dr. Partha Pratim Chakravorty • Kavita Devi • Shabeena Sultana • Sabitri Mishra • Delhi World Public School • Holy Child English School • Chandresh H Vaghela • Dr. Vidya CS • Prabhakar Upadhyay • Skyes for Universities • Locas Institute Pvt Ltd • Chennakkagari Manikyam Reddy • Dr. Anupam Manhas • Balvinder Kaur Kooner • Dr. Deepa Natarajan • Neetha Shetty • Prof. (Dr.) Mithun Bhowmick • Dr. Pankaj Mehta • Hetal Patel • Prometheus School • MVLA Trust Educational Organisation • Binny Sahithy • Preet Kaur • Dr. Sandeep Kataria • Prateek Somani • Rajan Home Classes Private Limited • Dr. Nancy Burat • Suvasree Banerjee • Dr. Kedarmal Verma • Dr. P.R.M.M. Shantha Kumar • Dr. S. Sathish • Mansi Katkoria Samant • Dr. Indrajit Pan • Dr. Vinod Jena • Prof. Chethan Chandra S Basavaraddia • Prof. (Dr.) Urvashi Sharma • Rajesh Kumar • Dr. Prachet Bhuyan, KIIT Deemed to be University • Dr. Leena Das, KIIT Deemed to be University • Dr. Abhishek Ray, KIIT Deemed to be University • Dr. Saranjit Singh, KIIT Deemed to be University • Dr. Priyadarshi Biswal, KIIT Deemed to be University • Geetanjali Naik • Duduz House • Janhavi Tewari • Amol Arun Patole • Shilpa • Nikita Mehta • Dr. Sanjeev Kumar • Shivanghi Kant • Dr. Bhupen Borah • Dr. Vince Paul • Manoj Kumar Singh • Dr. Haripriya Panda • Dr. Sanjay Raghunath Mohite • Saveetha Institute of Medical & Technical Sciences • S.B. College of Science/Institute of Career Development • Prime Science Institute, Perambra • Kuldeep Singh Congratulations once again to all the Awardees of Global Teaching Excellence Awards 2021.

