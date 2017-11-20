First Test: India vs Sri Lanka final scoreboard

Kolkata, Nov 20 (IANS) Final scoreboard of the first cricket Test between India and Sri Lanka at the Eden Gardens here on Monday.
India 1st Innings 172
Sri Lanka 1st Innings 294
India 2nd Innings
Lokesh Rahul b Lakmal 79
Shikhar Dhawan c Dickwella b Shanaka 94
Cheteshwar Pujara c Dilruwan Perera b Lakmal 22
Virat Kohli not out 104
Ajinkya Rahane lbw b Lakmal 0
Ravindra Jadeja c Thirimanne b Dilruwan Perera 9
Ravichandran Ashwin b Shanaka 7
Wriddhiman Saha c Samarawickrama b Shanaka 5
Bhuvneshwar Kumar c Dilruwan Perera b Gamage 8
Mohammed Shami not out 12
Extras 12 (b 7, lb 1, w 3, nb 1)
Total 352/8
Fall of Wickets: 166-1 (Shikhar Dhawan, 37.1), 192-2 (Lokesh Rahul, 44.2), 213-3 (Cheteshwar Pujara, 52.2), 213-4 (Ajinkya Rahane, 52.6), 249-5 (Ravindra Jadeja, 65.5), 269-6 (Ravichandran Ashwin, 73.5), 281-7 (Wriddhiman Saha, 79.3), 321-8 (Bhuvneshwar Kumar, 85.4).
Bowling:
Suranga Lakmal 24.4-4-93-3
Lahiru Gamage 23-2-97-1
Dasun Shanaka 22-1-76-3
Dilruwan Perera 13-2-49-1
Rangana Herath 6-1-29-0
Sri Lanka 2nd Innings
Sadeera Samarawickrama b Bhuvneshwar 0
Dimuth Karunaratne b Shami 1
Lahiru Thirimanne c A Rahane b Bhuvneshwar 7
Angelo Mathews lbw b Umesh 12
Dinesh Chandimal b Shami 20
Niroshan Dickwella lbw b Bhuvneshwar 27
Dasun Shanaka not out 6
Dilruwan Perera b Bhuvneshwar 0
Rangana Herath not out 0
Extras 2 (b 0, lb 1, w 0, nb 1)
Total 75/7
Fall of Wickets: 0-1 (Sadeera Samarawickrama, 0.6), 2-2 (Dimuth Karunaratne, 3.3), 14-3 (Lahiru Thirimanne, 8.1), 22-4 (Angelo Mathews, 11.5), 69-5 (Dinesh Chandimal, 20.4), 69-6 (Niroshan Dickwella, 23.1), 75-7 (Dilruwan Perera, 25.2).
Bowling:
Bhuvneshwar Kumar 11-8-8-4
Mohammed Shami 9.3-4-34-2
Umesh Yadav 5-0-25-1
Ravindra Jadeja 1-0-7-0
--IANS
gau/vm