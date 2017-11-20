First Test: India vs Sri Lanka final scoreboard

Indo Asian News Service

Kolkata, Nov 20 (IANS) Final scoreboard of the first cricket Test between India and Sri Lanka at the Eden Gardens here on Monday.

India 1st Innings 172

Sri Lanka 1st Innings 294

India 2nd Innings

Lokesh Rahul b Lakmal 79

Shikhar Dhawan c Dickwella b Shanaka 94

Cheteshwar Pujara c Dilruwan Perera b Lakmal 22

Virat Kohli not out 104

Ajinkya Rahane lbw b Lakmal 0

Ravindra Jadeja c Thirimanne b Dilruwan Perera 9

Ravichandran Ashwin b Shanaka 7

Wriddhiman Saha c Samarawickrama b Shanaka 5

Bhuvneshwar Kumar c Dilruwan Perera b Gamage 8

Mohammed Shami not out 12

Extras 12 (b 7, lb 1, w 3, nb 1)

Total 352/8

Fall of Wickets: 166-1 (Shikhar Dhawan, 37.1), 192-2 (Lokesh Rahul, 44.2), 213-3 (Cheteshwar Pujara, 52.2), 213-4 (Ajinkya Rahane, 52.6), 249-5 (Ravindra Jadeja, 65.5), 269-6 (Ravichandran Ashwin, 73.5), 281-7 (Wriddhiman Saha, 79.3), 321-8 (Bhuvneshwar Kumar, 85.4).

Bowling:

Suranga Lakmal 24.4-4-93-3

Lahiru Gamage 23-2-97-1

Dasun Shanaka 22-1-76-3

Dilruwan Perera 13-2-49-1

Rangana Herath 6-1-29-0

Sri Lanka 2nd Innings

Sadeera Samarawickrama b Bhuvneshwar 0

Dimuth Karunaratne b Shami 1

Lahiru Thirimanne c A Rahane b Bhuvneshwar 7

Angelo Mathews lbw b Umesh 12

Dinesh Chandimal b Shami 20

Niroshan Dickwella lbw b Bhuvneshwar 27

Dasun Shanaka not out 6

Dilruwan Perera b Bhuvneshwar 0

Rangana Herath not out 0

Extras 2 (b 0, lb 1, w 0, nb 1)

Total 75/7

Fall of Wickets: 0-1 (Sadeera Samarawickrama, 0.6), 2-2 (Dimuth Karunaratne, 3.3), 14-3 (Lahiru Thirimanne, 8.1), 22-4 (Angelo Mathews, 11.5), 69-5 (Dinesh Chandimal, 20.4), 69-6 (Niroshan Dickwella, 23.1), 75-7 (Dilruwan Perera, 25.2).

Bowling:

Bhuvneshwar Kumar 11-8-8-4

Mohammed Shami 9.3-4-34-2

Umesh Yadav 5-0-25-1

Ravindra Jadeja 1-0-7-0

--IANS

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