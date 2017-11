First Test: India vs Sri Lanka Day 3 scoreboard

Kolkata, Nov 18 (IANS) Following is the scoreboard on Day-3 of the first cricket Test between India and Sri Lanka at the Eden Gardens here on Saturday.

India 1st Innings:

Lokesh Rahul c Niroshan Dickwella b Suranga Lakmal 0

Shikhar Dhawan b Suranga Lakmal 8

Cheteshwar Pujara b Lahiru Gamage 52

Virat Kohli lbw b Suranga Lakmal 0

Ajinkya Rahane c Niroshan Dickwella b Dasun Shanaka 4

Ravichandran Ashwin c Dimuth Karunaratne b Dasun Shanaka 4

Wriddhiman Saha c Angelo Mathews b Dilruwan Perera 29

Ravindra Jadeja lbw b Dilruwan Perera 22

Bhuvneshwar Kumar c Niroshan Dickwella b Suranga Lakmal 13

Mohammed Shami c Dasun Shanaka b Lahiru Gamage 24

Umesh Yadav not out 6

Extras: (b 6, lb 4) 10

Total: in 59.3 overs 172

Fall of Wickets:

0-1 (Lokesh Rahul, 0.1 over), 13-2 (Shikhar Dhawan, 6.2), 17-3 (Virat Kohli, 10.1), 30-4 (Ajinkya Rahane, 17.2), 50-5 (Ravichandran Ashwin, 25.6), 79-6 (Cheteshwar Pujara, 37.2), 127-7 (Ravindra Jadeja, 51.2), 128-8 (Wriddhiman Saha, 51.5), 146-9 (Bhuvneshwar Kumar, 56.2), 172-10 (Mohammed Shami, 59.3).

Bowling:

Suranga Lakmal 19-12-26-4

Lahiru Gamage 17.3-5-59-2

Dasun Shanaka 12-4-36-2

Dimuth Karunaratne 2-0-17-0

Rangana Herath 2-0-5-0

Dilruwan Perera 7-1-19-2

Sri Lanka 1st Innings:

Sadeera Samarawickrama c Wriddhiman Saha b Bhuvneshwar Kumar 23

Dimuth Karunaratne lbw b Bhuvneshwar Kumar 8

Lahiru Thirimanne c Virat Kohli b Umesh Yadav 51

Angelo Mathews c Lokesh Rahul b Umesh Yadav 52

Dinesh Chandimal batting 13

Niroshan Dickwella batting 14

Extras: (b 0, lb 4) 4

Total: in 45.4 overs 165/4

Fall of Wickets:

29-1 (Dimuth Karunaratne, 4.5overs), 34-2 (Sadeera Samarawickrama, 6.4), 133-3 (Lahiru Thirimanne, 36.2), 138-4 (Angelo Mathews, 38.5)

Bowling:

Bhuvneshwar Kumar 14.4-2-49-2

Mohammed Shami 13.5-5-53-0

Umesh Yadav 13-1-50-2

Ravichandran Ashwin 4-0-9-0

Virat Kohli 0.1-0-0-0

--IANS

sam/dg