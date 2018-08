First Test: India vs England Day 1 scoreboard

Birmingham, Aug 1 (IANS) Following is the England's scoreboard on the opening day of their first Test match against India here on Wednesday:

England 1st Innings 285-9

Alastair Cook b Ashwin 13

Keaton Jennings b Shami 42

Joe Root run out (Kohli) 80

Dawid Malan lbw b Shami 8

Jonny Bairstow (wk) b Umesh 70

Ben Stokes c & b Ashwin 21

Jos Buttler lbw b Ashwin 0

Sam Curran batting 24

Adil Rashid lbw b Ishant 13

Stuart Broad lbw b Ashwin 1

James Anderson batting 0

Extras 13 (b 9, lb 4)

Total 285 (9 wkts, 88 Ov).

Fall of Wickets: 26-1 (Alastair Cook, 8.5), 98-2 (Keaton Jennings, 35.1), 112-3 (Dawid Malan, 39.3), 216-4 (Joe Root, 62.3), 223-5 (Jonny Bairstow, 65.6), 224-6 (Jos Buttler, 66.4), 243-7 (Ben Stokes, 74.1), 278-8 (Adil Rashid, 83.1), 283-9 (Stuart Broad, 84.2).

Bowing:

Umesh Yadav 17-2-56-1

Ishant Sharma 17-1-46-1

Ravichandran Ashwin 25-7-60-4

Mohammed Shami 19-2-64-2

Hardik Pandya 10-1-46-0

--IANS

gau/tsb