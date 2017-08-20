First ODI: India win toss, opt to field

Dambulla (Sri Lanka), Aug 20 (IANS) India won the toss at the Rangiri Dambulla International Stadium here on Sunday and opted to field against Sri Lanka in the first of five-match One-Day International (ODI) series.
For India, left-arm spinner Axar Patel has been included in the playing XI. Sri Lanka will see batsman Chamara Kapugedra and all-rounder Thisara Perera in action.
Playing XI:
India: Rohit Sharma, Shikhar Dhawan, Virat Kohli (captain), Lokesh Rahul, M.S. Dhoni(wicketkeeper), Kedar Jadhav, Hardik Pandya, Axar Patel, Bhuvneshwar Kumar, Jasprit Bumrah, Yuzvendra Chahal.
Sri Lanka: Niroshan Dickwella (wicketkeeper), Danushka Gunathilaka, Kusal Mendis, Upul Tharanga (captain), Angelo Mathews, Chamara Kapugedera, Wanidu Hasaranga, Thisara Perera, Lakshan Sandakan, Vishwa Fernando, Lasith Malinga.
--IANS
sam/mr/py