FIFA U-17 World Cup 2017: Complete squads of India, Brazil and other participating teams in mega event

India prepares itself to host its first ever FIFA event, with the upcoming U-17 World Cup slated to kick off on 6 October. Colombia will take on Ghana in the first match of the tournament, while the hosts will face the USA later in the evening at New Delhi's Jawahar Lal Nehru Stadium. All 24 participating teams have revealed their squads for the upcoming tournament, with the last of announcements coming a week before the commencement of the event.

>India

Dheeraj Moirangthem (GK), Boris Thangjam Jitendra Singh, Anwar Ali, Sanjeev Stalin, Suresh Wangjam, Ninthoinganba Meetei, Amarjit Kiyam, Aniket Jadhav, Abhijit Sarkar, Komal Thatal, Hendry Antonay, Lalengmawia Lalengmawia, Rahim Ali, Jeakson Thounaojam, Nongdamba Naorem, Rahul Kannoly, Namit Deshpande, Mohammad Shahjahan, Prabhsukhan Gill (GK), Sunny Dhaliwal (GK)

Coach: Luis Maria Cabral Norton De Matos

>Brazil

Gabriel Brazao (GK), Wesley, Vitao, Lucas Halter, Victor Bobsin, Weverson, Paulinho, Marcos Antonio, Linclon, Alan, Vinicius Jr, Lucao (GK), Matheus Stockl, Rodrigo Huth, Luan Candido, Victor Yan, Rodrigo Nestor, Vitinho, Yuri Alberto, Brenner, Yuri Sena(GK)

Coach: Carlos Amadeu Nascimento Lemos

>Chile

Rodrigo Cancino (gk), Gaston Zuniga, Lucas Alarcon, Nicolas Aravena, Yerco Oyanedel, Martin Lara, Ignacio Contreras, Maximiliano Guerrero, Ignacio mesias, Branco Provoste, Antonio Diaz, Julio Borquez (gk), Willian Gama, Diego Valencia, Sebastian Valencia, Oliver Rojas, Pedro Campos, Matias Silva, Mauricio Morales, Jairo Vasquez, Hugo Araya (gk)

Coach: Hernan Caputto

>Colombia

Nicolas Gomez (GK), Andres Cifuentes, Guillermo Tegue, Christian Andrade, Thomas Gutierrez, Andres Perea, Leandro Campaz, Luis Lopez, Santiago Barrero, Brayan Gomez, Juan Penaloza, Kevin Mier (GK), Robert Mejia, Yadir Meneses, Gustavo Carvajal, Fabian Angel, Deiber CaicedO, Deyman Cortes, Juan Vidal, Etilso Martinez, Daniel Melo (GK)

Coach: Orlando De Jesus Restrepo

>Costa Rica

Ricardo Montenegro (GK), Andres Hernandez, Fernan Faerron, Karin Arce, Amferny Arias, Walter Cortes, Mario Mora, Christian Munoz, Julen Cordero, Greivin Fonseca, Felipe Flores, Jose Alfaro, Brandon Calvo (GK), Ronnier Bustamante, Josue Abarca, Andres Gomez, Yecxy Jarquin, Kevin Chamorro (GK), Sebastian Castro, Alexander Roman, Daniel Chacon

Coach: Breansse Camacho Viquez

>England

Curtis Anderson (GK), Timothy Eyoma, Lewis Gibson, George Mceachran, Marc Guehi, Jonathan Panzo, Philip Foden, Tashan Oakley-boothe, Rhian Brewster, Angel Gomes, Jadon Sancho, Nya Kirby, Josef Bursik (GK), Callum Hudson €" Odoi, Joel Latibeaudiere, Daniel Loader, Emile Smith Rowe, Steven Sessegnon, Morgan Gibbs White, Conor Gallagher, William Crellin (GK)

Coach: Steve Cooper

>France

Yahia Fofana (GK), Vincent Collet, Andy Pelmard, Oumar Solet, William Bianda, Claudio Gomes, Yacine Adli, Aurelien Tchouameni, Amine Gouiri Maxence Caqueret, Willem Geubells, Alan Kerouedan, Wilson Isidor, Alexis Flips, Mathis Picouleau, Bryan Bernard, Batista Mendy, Lenny Pintor, Maxence Lacroix, Melvin Bard, Illan Meslier

Coach: Lionel Rouxel

>Germany

Luca Plogmann (GK), Alexander Nitzl, Pascal Hackethal, Dominik Becker, Jan Boller, Noah Awuku, Shaverdi Cetin, Eric Majetschak, Jann-Fiete Arp, Elias Abouchabaka, Nicolas Kuehn, Luis Klatte (GK), Dennis Jastrzembski, Yannik Keitel, Kilian Ludewig, Lars MaI, Maurice Malone, John Yeboah, Jessic Ngankam, Yann Bisseck, Marian Prinz (GK)

Coach: Christian Richard Wuck

>Ghana

Danlad Ibrahim (GK), John Otu, Gideon Acquah, Edmund Arko-Mensah, Najeeb Yakubu, Eric Ayiah, Ibrahim Sulley, Kudus Mohammed, Richard Danso, Emmanuel Toku, Aminu Mohammed, Abdul Yusif, Gabriel Leveh, Bismark Owusu, Gideon Mensah, Kwame Aziz (GK), Rashid Alhassan, Mohammed Iddriss, Sadiq Ibrahim, Isaac Gyamfi, Michael Acquaye (GK)

Coach: Samuel Kwasi Fabin

>Guinea

Ibrahima Sylla (GK), Samuel Conte, Ibrahima Soumah, Cherif Camara, Issiaga Camara, Sekou Camara, Fandje Toure, Lape Bangoura, Doss Soumah, Aguibou Camara, Djibril Sylla, M bemba Camara, Seydouba Cisse, Salia Bangoura, Blaise Camara, Abdoulaye Doumbouya (GK), Ismael Traore, Elhadj Bah, Naby Bangoura, Aly Soumah, Mohamed Camara (GK)

Coach: Souleymane Camara

>Honduras

Alex Rivera (GK), Santiago Cabrera, Axel Gomez, Alexander Bahr, Cristian Moreira, Luis Palma, Jorge Flores, Gerson Chavez, Patrick Palacios, Alessandro Castro, Kenneth Martinez, Jordy Castro (GK), Gustavo Vallecillo, Carlos Mejia, David Cardona, Asaf Cacho, Everson Lopez, Joshua Canales, Reynaldo Bodden, Emilio Campos, Carlos Banegas (GK)

Read More