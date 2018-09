Asia Cup 2018 | Shikhar praises Bangladesh players

India and Bangladesh are set to clash against each other in ASia Cup 2018 Finals on Friday at Dubai International Cricket Stadium in UAE.

Squads:

India: Rohit Sharma (captain), Shikhar Dhawan, Ambati Rayudu, Dinesh Karthik, MS Dhoni (wk), Kedar Jadhav, Ravindra Jadeja, Yuzvendra Chahal, Kuldeep Yadav, Bhuvneshwar Kumar, Jasprit Bumrah, Manish Pandey, Siddarth Kaul, Lokesh Rahul and Deepak Chahar.

Bangladesh: Masrafe Bin Mortaza (captain), Shakib Al Hasan, Tamim Iqbal, Mohammad Mithun, Litton Kumar Das, Mushfiqur Rahim, Ariful Haque, Mahmudullah, Mosaddek Hossain Saikat, Nazmul Hossain Shanto, Mehidy Hasan Miraz, Nazmul Islam Apu, Rubel Hossain, Mustafizur Rahman and Abu Haider Rony.

