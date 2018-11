Amit Shah wants Muslim-free India: Asaduddin Owaisi

All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen (AIMIM) chief Asaduddin Owaisi sparked controversy yet again while giving a speech in Hyderabad. This time he made a sharp attack at Bharatiya Janata Party (BJP) president Amit Shah saying the leader wants the country to get rid of Muslims. "Amit Shah aake Telangana mein boley Hyderabad ko majlis se mukt karoonga. Kaun sa mukt karenge aap? Kahan se mukt karenge aap?...Aap majlis mukt nahi aap Bharat se musalmaanon ko mukt karna chahte hain, Bharat se musalmanon ka alienation karna chahte hain", said Owaisi.